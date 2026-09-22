2026. szeptember 22. kedd Móric
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A hadsereg csapatai előrenyomulnak egy harcállásponton.
Világ

Már kész az evakuációs terv: orosz támadásra és visszavágásra készülnek az EU határán

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 16:45

Litvánia kimenekítési terveket dolgozott ki egy esetleges orosz támadás esetére, a balti állam miniszterelnöke azonban leszögezte, hogy nem adják meg magukat, hanem felveszik a harcot az agresszorral szemben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Mindaugas Sinkevičius a BBC Newsnight című műsorában elmondta, hogy a litvánok "állandó fenyegetettséget" éreznek Oroszország részéről, részben a légterükbe behatoló drónok miatt. A kormányfő szerint többféle forgatókönyvre készülnek – példaként az idős lakosok városokból történő, zökkenőmentes kimenekítését említette –, a tervek részleteit azonban nem hozzák nyilvánosságra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A NATO-tag Litvánia közös szárazföldi határral rendelkezik a kalinyingrádi orosz exklávéval, és az elmúlt időszakban egyre gyakrabban tapasztal úgynevezett hibrid támadásokat, amelyekért a szomszédos, Oroszországgal szövetséges Fehéroroszországot teszi felelőssé.

Múlt héten NATO-vadászgépek lőttek le egy, a litván légtérbe behatoló drónt; a védelmi miniszter szerint az eszköz Fehéroroszország felől érkezett. Hétfő éjszaka pedig a vilniusi repülőtér forgalmát zavarták meg léggömbökre emlékeztető, azonosítatlan tárgyak, amelyeket az üzemeltető szintén fehérorosz hibrid támadásként értékelt.

Litvánia biztonsági helyzete szempontjából kulcsfontosságú a külföldi katonai jelenlét. Bár az Egyesült Államok jelenleg felülvizsgálja az európai csapatállomásoztatásait, Gitanas Nausėda litván elnök kedden közölte, hogy egy újabb amerikai csapatváltás már úton van az országba. Németország emellett egy ötezer fős, harcra kész dandár állandó telepítését ígérte Litvániának, amely a tervek szerint 2027 végére éri el a teljes műveleti készenlétet. A katonák többsége a Suwałki-folyosó közelében, Rūdninkaiban állomásozik majd – ez a litván–lengyel határ mentén húzódó, stratégiai fontosságú terület köti össze Fehéroroszországot Kalinyingráddal.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Sinkevičius az Egyesült Királysággal kapcsolatban megjegyezte, hogy a védelmi szemléletben "gondolkodásmódbeli váltásra" lenne szükség, ugyanakkor elismerte, hogy Litvánia földrajzilag jóval közelebb fekszik a fenyegetéshez. A katonai drónincidensek egész Európában megszaporodtak az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta; idén a NATO-vadászgépek többször is felszálltak, hogy a másik két balti állam, Észtország és Lettország légterébe tévedt drónokat megsemmisítsék. Ukrajna az eltévedt drónokért az orosz elektronikai hadviselést okolja, amely képes megváltoztatni az eszközök repülési útvonalát.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #oroszország #eu #világ #védelem #drón #támadás #evakuálás #háború #nato #fenyegetés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:25
17:13
17:05
16:53
16:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 22.
Nagy változás jöhet a palackvisszaváltásban: nem mindenhol kell ugyanazt a rendszert bevezetni
2026. szeptember 22.
Bod Péter Ákos: Új koncepciót kellene kidolgozni, hogy miként működjön az állam
2026. szeptember 22.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 22. kedd
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
1 hete
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
1 hete
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
1 hete
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
5
1 napja
Veszélyben a magyarok uniós pénzei? Elképesztő követeléssel állt elő az öt leggazdagabb tagállam
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 16:23
Házkutatást tartottak Matolcsy köreinél: a 300 milliárdos MNB-ügyben foglaltak le bizonyítékokat
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 16:02
Nagy változás jöhet a palackvisszaváltásban: nem mindenhol kell ugyanazt a rendszert bevezetni
Agrárszektor  |  2026. szeptember 22. 16:32
Hamarosan átalakulnak a banki játékszabályok: már csak így lehet hitelhez jutni