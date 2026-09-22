Már kész az evakuációs terv: orosz támadásra és visszavágásra készülnek az EU határán

Litvánia kimenekítési terveket dolgozott ki egy esetleges orosz támadás esetére, a balti állam miniszterelnöke azonban leszögezte, hogy nem adják meg magukat, hanem felveszik a harcot az agresszorral szemben.

Mindaugas Sinkevičius a BBC Newsnight című műsorában elmondta, hogy a litvánok "állandó fenyegetettséget" éreznek Oroszország részéről, részben a légterükbe behatoló drónok miatt. A kormányfő szerint többféle forgatókönyvre készülnek – példaként az idős lakosok városokból történő, zökkenőmentes kimenekítését említette –, a tervek részleteit azonban nem hozzák nyilvánosságra.

A NATO-tag Litvánia közös szárazföldi határral rendelkezik a kalinyingrádi orosz exklávéval, és az elmúlt időszakban egyre gyakrabban tapasztal úgynevezett hibrid támadásokat, amelyekért a szomszédos, Oroszországgal szövetséges Fehéroroszországot teszi felelőssé.

Múlt héten NATO-vadászgépek lőttek le egy, a litván légtérbe behatoló drónt; a védelmi miniszter szerint az eszköz Fehéroroszország felől érkezett. Hétfő éjszaka pedig a vilniusi repülőtér forgalmát zavarták meg léggömbökre emlékeztető, azonosítatlan tárgyak, amelyeket az üzemeltető szintén fehérorosz hibrid támadásként értékelt.

Litvánia biztonsági helyzete szempontjából kulcsfontosságú a külföldi katonai jelenlét. Bár az Egyesült Államok jelenleg felülvizsgálja az európai csapatállomásoztatásait, Gitanas Nausėda litván elnök kedden közölte, hogy egy újabb amerikai csapatváltás már úton van az országba. Németország emellett egy ötezer fős, harcra kész dandár állandó telepítését ígérte Litvániának, amely a tervek szerint 2027 végére éri el a teljes műveleti készenlétet. A katonák többsége a Suwałki-folyosó közelében, Rūdninkaiban állomásozik majd – ez a litván–lengyel határ mentén húzódó, stratégiai fontosságú terület köti össze Fehéroroszországot Kalinyingráddal.

Sinkevičius az Egyesült Királysággal kapcsolatban megjegyezte, hogy a védelmi szemléletben "gondolkodásmódbeli váltásra" lenne szükség, ugyanakkor elismerte, hogy Litvánia földrajzilag jóval közelebb fekszik a fenyegetéshez. A katonai drónincidensek egész Európában megszaporodtak az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta; idén a NATO-vadászgépek többször is felszálltak, hogy a másik két balti állam, Észtország és Lettország légterébe tévedt drónokat megsemmisítsék. Ukrajna az eltévedt drónokért az orosz elektronikai hadviselést okolja, amely képes megváltoztatni az eszközök repülési útvonalát.