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Világ

Vége a külföldi szállítgatásnak: elképesztő fejlesztést kap Ukrajna a legfontosabb fegyveréhez

Pénzcentrum
2026. október 8. 15:43

Új beszerzési eljárást indított az amerikai Védelmi Logisztikai Ügynökség (DLA), amelynek köszönhetően Ukrajna a jövőben helyben, önállóan javíthatja a Patriot légvédelmi rendszerek meghibásodott alkatrészeit. A speciális teszt- és diagnosztikai berendezések átadásával elkerülhetővé válik a sérült egységek külföldre szállítása, ami jelentősen felgyorsítja a karbantartást, és növeli a légvédelmi kapacitások bevethetőségét - írta az Army Recognation

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Az október 6-án elindított program keretében nem újabb indítóállomásokat vagy rakétákat szereznek be, hanem kifejezetten depószintű tesztberendezéseket (DTE). Ezek az eszközök lehetővé teszik a radarok, tápegységek és hűtőrendszerek hibás elemeinek precíz, helyszíni diagnosztizálását és szervizelését. Mivel a komolyabb javításokhoz ezentúl nem kell külföldre szállítani a komponenseket, az átfutási idő drasztikusan lerövidül, így a hadrendben álló ütegek több bevethető tartalékegységgel gazdálkodhatnak.

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A szállítmány többféle speciális diagnosztikai állomást tartalmaz. Szerepel benne többek között az áramköri kártyákat, mikrohullámú egységeket és tápegységeket vizsgáló GETS-1000 rendszer, valamint a radarok adóelektronikáját és nagyfeszültségű tápegységeit tesztelő PAT-széria (PAT244M/PAT244+ és PAT24X). A berendezések között megtalálhatók a hűtőrendszereket ellenőrző eszközök, továbbá az olajkezelő, a vezetékfolytonosságot vizsgáló és egyéb diagnosztikai műszerek is.

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A szükséges technológiát várhatóan a Raytheon szállítja, amelyet a DLA jelenleg az egyetlen minősített beszállítóként tart számon. Bár a tender elméletileg nyitott, más gyártóknak már csak holnapig, október 9-ig van lehetőségük igazolni alkalmasságukat.

A megkötendő szerződés a berendezéseken felül ötéves pótalkatrész-ellátást, telepítési támogatást és a kezelőszemélyzet kiképzését is tartalmazza. A kezdeményezés egyértelmű célja a meglévő Patriot rendszerek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, fókuszba helyezve a gyors és önálló ukrán karbantartási kapacitások kiépítését.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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