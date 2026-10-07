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Világ

Magyarországnak üzent az ukrán külügyminiszter: az ukránok EU-s csatlakozásáról van szó

MTI
2026. október 7. 19:17

Megköszönte Magyarországnak az ukrán külügyminiszter, hogy "zöld utat adott" országa EU-csatlakozási tárgyalásai folytatásához.

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Megköszönte Magyarországnak Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerdán, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folyó európai uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához.

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"Ma COREPER-szinten (az uniós tagállamok állandó képviselőinek szintjén) a magyar fél zöld utat adott a belső piac, valamint a versenyképesség és befogadó növekedés klaszterekre vonatkozó tárgyalási álláspontoknak" - fogalmazott Szibiha.

"Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé" - emelte ki.

Szibiha külön kifejezte háláját magyar hivatali partnerének. "Köszönöm, Orbán Anita, a csapatmunkát, amely egyaránt szolgálja mind baráti népeink, mind pedig egy erős Európa érdekeit!" - írta.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az ukrán parlamentben benyújtották és az illetékes bizottság jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak rendezését célozza.

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Szerhij Babak, a parlament oktatási bizottságának elnöke korábban kijelentette, hogy a kezdeményezés az Ukrajna őshonos népeihez, valamint azokhoz a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek oktatási jogait hivatott rendezni, amelyek nyelvei az Európai Unió hivatalos nyelvei, továbbá az indítvány az európai integrációs kötelezettségvállalások egy fontos részének teljesítését szolgálja.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök közölte, hogy a törvényhozás várhatóan október 12-én tart ülést, amelyen számos fontos törvényjavaslatot készülnek megvitatni, köztük az európai integrációval és az EU-val folytatott tárgyalási klaszterek blokkolásának feloldásával kapcsolatosakat.
Címlapkép: Getty Images
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