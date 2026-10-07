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Világ

Nagyon vigyázz, mit hiszel el a zöld átállásról: kevesen tudják az igazságot, drága mulatság lesz

Jeki Gabriella
2026. október 7. 18:58

A klímaváltozással kapcsolatos félrevezető állítások egyre kevésbé magát az éghajlatváltozást tagadják. Úgy tűnik, sokkal inkább a pénztárcánkat érintő kérdésekre építenek, mint például, hogy drágább lesz-e az energia és az élelmiszer, veszélybe kerülhetnek-e munkahelyek, és hogy mennyibe kerül nekünk a sokat emlegetett, zöld átállás. A Pénzcentrumhoz eljuttatott „Disinformation and public engagement in the green transition” című friss európai tanulmány szerint éppen ezekre a nagyon valós gazdasági félelmekre tudnak a leghatékonyabban ráépülni a félrevezető narratívák. A több mint százoldalas elemzés azt is megmutatja, kik és miért lehetnek különösen kiszolgáltatottak ezeknek. De azt is megtudjuk belőle, hogy miért lehet mindez Magyarországon is fontos kérdés.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Régiók Európai Bizottsága (CoR) számára készült tanulmány magyarul a „Dezinformáció és társadalmi részvétel a zöld átállásban” címet viseli. A szakemberek ebben elsősorban azt vizsgálják, hogyan befolyásolják a klíma- és környezetvédelmi témákban terjedő hamis vagy félrevezető információk a zöld átállás társadalmi elfogadottságát. A 2026 júliusában megjelent, több mint százoldalas elemzést a brüsszeli Milieu Consulting szakértői készítették, akik tudományos kutatásokat, uniós szakpolitikai dokumentumokat, felméréseket és más elemzéseket dolgoztak fel, emellett különböző érintettekkel konzultáltak. A jelentés elsősorban az álhíreket veszi számba, de vizsgálja azt is, vajon miért találhatnak ezek fogékony közönségre, hogyan épülhetnek rá valós társadalmi és gazdasági problémákra, és mit tehetnek az intézmények azért, hogy a zöld átállásról szóló vita hiteles információkra épüljön.

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Drasztikusan emelkednek a megélhetési költségek

A Pénzcentrum szerkesztőségéhez eljuttatott jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy komolyan megváltozott a klímával kapcsolatos félrevezető információk természete. Bár továbbra is jelen van az éghajlatváltozás nyílt tagadása, egyre gyakoribbak azok az állítások, amelyek már nem magát a problémát, hanem a megoldások szükségességét vagy megvalósíthatóságát kérdőjelezik meg.

A tanulmány ezt többek között:

  • a klímaintézkedések késleltetésére építő narratívákkal,
  • a konkrét megoldásokkal szembeni kételyekkel,
  • a zöldre festéssel, tehát a környezetbarátnak és fenntarthatónak feltüntetett, ám félrevezető marketing- és PR stratégiával,
  • az összeesküvés-elméletekkel és
  • a bizonyítékok szelektív felhasználásával írja le.

Ahogy a szerzők fogalmaznak, „a klímadezinformáció túllépett a klímaváltozás nyílt tagadásán”. Az új típusú üzenetek egyik legerősebb eszköze a gazdasági bizonytalanság. A zöld átállás egyes intézkedéseit túl drágának, kockázatosnak vagy igazságtalannak mutathatják be, miközben munkahelyek megszűnésével, a versenyképesség romlásával vagy a megélhetési költségek emelkedésével kapcsolják össze őket. A jelentés szerint ezek az állítások pont azért lehetnek hatásosabbak a nyílt klímatagadásnál, mert hihetőbbnek tűnnek, és olyan félelmekhez kapcsolódnak, amelyekkel az emberek a hétköznapjaikban találkoznak. A dokumentum külön kiemeli, hogy a klímapolitikát sokan egyfajta „hétköznapi gazdasági” szemüvegen keresztül nézik, tehát azt mérlegelik, mit jelent majd mindez a saját megélhetésük, kiadásaik vagy munkájuk szempontjából.

És ezt a számok jól érzékeltetik. A jelentésben idézett Európai Beruházási Bank felmérésében az uniós válaszadók 55 százaléka a megélhetési költségek emelkedését nevezte országa egyik legnagyobb kihívásának, míg a klímaváltozást 32 százalék említette. A különbség a 2026 tavaszi Eurobarometerben még látványosabb volt. Ebben összesen 36 százalék sorolta a két legfontosabb nemzeti probléma közé az áremelkedést, az inflációt és a megélhetési költségeket, miközben a környezetet és a klímaváltozással kapcsolatos kockázatokat 7 százalék említette. A tanulmány megfogalmazói úgy vélik, ez egyértelműsíti, miért találhatnak könnyen közönségre azok az üzenetek, amelyek a zöld átállást magasabb árakkal, munkahelyek elvesztésével vagy a versenyképesség romlásával kapcsolják össze

Érzékeny pont a pénztárca hazánkban

Magyarországon mindez egy újabb szintet lép. Bár az infláció 2026-ra jelentősen mérséklődött, az elmúlt évek áremelkedése észrevehető nyomot hagyott a háztartások kiadásain. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, és az áremelkedéshez a szolgáltatások mellett hozzájárultak az élelmiszerek és a háztartási energia egyre magasabb költségei. 2026 augusztusára az éves infláció már 1,3 százalékra lassult, de egyes, a mindennapokban nehezen kikerülhető szolgáltatások továbbra is jóval gyorsabban drágultak. Ilyenek a járműjavítás és -karbantartás, ami például 8,1 százalékkal, míg a lakásjavítás és -karbantartás 7 százalékkal került többe, mint egy évvel korábban.

A pénzügyi mozgástér szűkösségét egy másik adat talán még szemléletesebben mutatja. Az Eurostat legfrissebb, 2025-re vonatkozó adatai azt mutatják, hogy a 16 éves vagy idősebb magyarok 39,1 százaléka nem engedhetett meg magának évente egy egyhetes, otthonától távol töltött nyaralást. Ez az egyik legmagasabb arány volt az Európai Unióban, és Magyarországgal azonos értéket csak Bulgáriában mértek, ennél magasabbat pedig Romániában és Görögországban. Az uniós átlag eközben 27,5 százalék körül mozog. A magyar társadalom jelentős részénél a háztartási költségvetés mozgástere tehát erősen korlátozott.

Még élesebb a kép az alacsony jövedelmű háztartásoknál. Az Eurostat szerint 2024-ben a szegénységi kockázatnak kitett magyarok 37,3 százaléka nem engedhette meg magának, hogy minden második nap húst, halat vagy ezek vegetáriánus megfelelőjét tartalmazó ételt fogyasszon. Ezzel Magyarország a harmadik legmagasabb értéket mutatta az uniós tagállamok között. Ilyen környezetben egy új energetikai, közlekedési vagy élelmiszer-termelést érintő szabályozás megítélésében érthetően nagy súlyt kaphat az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni a háztartásoknak.

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A jelentés rámutat: főként azoknál a csoportoknál válhatnak hangsúlyossá a gazdasági szempontokra építő narratívák, amelyek közvetlenül érzik a saját bőrükön egy-egy intézkedés költségeit. A szakemberek külön említik az energiaszegénység által érintetteket, a vidéki közösségeket és a gazdálkodókat, akiknél a klímapolitika könnyen összekapcsolható az energia- és élelmiszerárakkal, a termelési költségekkel, a megélhetéssel vagy a szabályozási terhekkel.

Hol húzódik a határ jogos félelem és félrevezetés között

De hogyan kapcsolódnak össze az ezekkel kapcsolatos félelmek? És ezek mindig félrevezetőek lennének? A tanulmány hangsúlyozza, hogy a költségekkel, a versenyképességgel, az élelmiszer-biztonsággal vagy egy szabályozás megvalósíthatóságával kapcsolatos aggályok legitim kritikák lehetnek. A probléma tehát ott kezdődik, amikor ezeket a valós félelmeket hamis vagy megtévesztő állításokkal erősítik fel, illetve összetett intézkedéseket leegyszerűsített állításokká alakítanak.

Attól, hogy valaki sokallja egy intézkedés költségeit, félti a munkahelyét, aggódik egy gazdaság versenyképességéért vagy megkérdőjelezi egy szabályozás időzítését, még nem válik félretájékoztatás áldozatává vagy terjesztőjévé. A dokumentum szerint a költségekkel, a megvalósíthatósággal, az időzítéssel, a versenyképességgel, az élelmiszer-biztonsággal, az adminisztratív terhekkel vagy éppen az elérhető alternatívák hiányával kapcsolatos kérdések teljesen legitim módon felvethetők. A szerzők arra is figyelmeztetnek, hogy ha minden, a klímapolitikát megkérdőjelező kritikát dezinformációnak minősítenek, az tovább növelheti a bizalmatlanságot és a társadalmi megosztottságot. 

A határ ott húzódik, amikor a valós problémákhoz hamis vagy félrevezető állítások társulnak, a bizonytalanságokat eltúlozzák, vagy egy összetett intézkedés következményeit néhány erős, érzelmekre ható állításra egyszerűsítik le. A jelentés úgy véli, az Európai Zöld Megállapodás azért kínál alkalmas terepet erre, mert az energiapolitikától és az ipartól kezdve a mezőgazdaságon és a közlekedésen át egészen a földhasználatig számos olyan területet érint, amely közvetlenül befolyásolhatja az emberek mindennapjait. Az elmúlt évek gazdasági környezete ráadásul tovább erősítette ezt, hiszen a Covid-19mjárvány, az Ukrajna elleni orosz háború és az energiaválság után a jelentés szerint fogékonyabbá válhatott a közönség azokra az üzenetekre, amelyek a klímapolitikát az élelmiszerárakkal, a termelési költségekkel, a vidéki megélhetéssel, a versenyképességgel vagy a vásárlóerő csökkenésével kapcsolják össze.    

Nem elég megmondani, hogy mi nem igaz

Úgy tűnik, a félrevezető állítások elleni küzdelemben nem elég utólag megcáfolni a hamis információkat. Legalább ilyen fontos, hogy az emberek időben, közérthetően kapjanak választ azokra a kérdésekre, amelyek a saját életüket érintik. Ha például egy új energetikai vagy közlekedési intézkedés változást hoz, világosan el kell magyarázni, hogy az kire vonatkozik, mikortól lép életbe, milyen költségekkel járhat, milyen támogatások érhetők el hozzá, és mit jelenthet egy háztartás mindennapjaiban. A jelentés szerint ebben kiemelt szerepük lehet a helyi és regionális szereplőknek, amelyek közelebb vannak az emberek hétköznapi tapasztalataihoz, így az energiaárakhoz, a közlekedéshez, a lakhatáshoz vagy éppen a munkahelyek változásához.

A szerzők szerint a bizalomhoz hozzátartozik, hogy a döntéshozók a valódi költségekről nyíltan beszéljenek. Rámutatnak, hogy nem érdemes azt ígérni, hogy minden intézkedés mindenkinek azonnal előnyös lesz, de azt sem, hogy a gazdasági félelmek miatt az átállás szükségtelen. A hiteles kommunikációnak azt kellene bemutatnia, hogyan kezelhetők a költségek, a munkahelyeket érintő változások vagy más gazdasági következmények, miközben a bizonytalanságokat sem hallgatja el. Magyarországon ennek talán még nagyobb a jelentősége, hiszen számos háztartás számára életbevágó és a esetenként a túlélés kérdése, hogy mire és mennyit tud költeni.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
1 órája
Kevesebb hús, kisebb autók és házak, közelebbi nyaralások, no fastfashion, ennyi lenne a nagy titka az öngyilkos környezetrombolás fékezésének. Csak hát mindez ellentétes a konzumidióta, nagyképűsködő emberi alaptermészetnek.
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