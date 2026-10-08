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Világ

Kiderült Peking legújabb sötét terve: olyan helyen bukkantak fel a kínai hadihajók, ahol még soha nem látták őket

Pénzcentrum
2026. október 8. 13:45

Először azonosítottak kínai tengeri milíciahajót Tajvan keleti, Csendes-óceán felőli partjainál – írja a Reuters egy tajvani megfigyelési jelentés alapján. A hajó egy kínai parti őrhajóval és egy kutatóhajóval együtt tűnt fel, Tajpej szerint pedig a művelet egy esetleges tengeri blokád előkészítését is szolgálhatja. Peking egyelőre nem reagált az értesülésre.

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A Reuters által látott jelentés szerint a kínai halászhajót augusztus közepén észlelték Tajvan keleti partjainál. A tajvani Apex Aviation megfigyelése szerint a hajó nem egyszerű halászhajóként működött, hanem a kínai tengeri milícia részeként tevékenykedett.

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A hajó egy kínai parti őrhajóval, a 2502-es egységgel, valamint a Xiang Yang Hong 03 nevű kutatóhajóval együtt mozgott. A tajvani hatóságok megerősítették, hogy a három hajó valóban a térségben működött.

Kína Tajvan körüli katonai és parti őrségi aktivitása eddig jellemzően a sziget nyugati és délnyugati térségére koncentrálódott. A keleti part egészen más stratégiai jelentőségű, mert közvetlenül a Csendes-óceán felé nyílik. A tajvani vezetés szerint ez a térség konfliktus esetén különösen fontos lehet a sziget ellátása szempontjából. Ha Tajvant tengeri blokád alá helyeznék, a keleti part mentén húzódó útvonalak jelenthetnék az egyik lehetséges kapcsolatot a külföldi támogatókkal és utánpótlással. Tajpej ezért különösen érzékenyen reagál arra, hogy kínai állami, félkatonai és civilnek tűnő hajók jelennek meg ezen a területen.

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A kínai tengeri milícia sajátos eleme az ország Tajvan körüli és a Dél-kínai-tengeren alkalmazott szürkezónás stratégiájának. A milícia hajói jellemzően halászhajónak tűnnek, legénységük azonban kiképzést és támogatást kaphat, és vitatott tengeri térségekben működhetnek együtt a parti őrséggel.

A Reuters által idézett elemzők szerint ezek a hajók lehetővé teszik Peking számára, hogy tengeri területi igényeit úgy érvényesítse, hogy közben a műveletek egy része megőrizze a civil jelleget.

A mostani eset azért lehet jelentős, mert a három hajó együtt mozgott egy olyan térségben, ahol korábban nem volt megszokott a kínai hajók ilyen jellegű jelenléte.

Tajvan szerint blokádot is gyakorolhatnak

A tajvani védelmi minisztérium szerint Kína a parti őrségi és kutatási tevékenységet arra használhatja, hogy fokozatosan kiterjessze műveletei hatókörét. A tárca szerint a „jogérvényesítés” és a tudományos kutatás fedezékként is szolgálhat olyan tevékenységekhez, amelyekkel Peking a gyakorlatban próbálja megjeleníteni saját fennhatóságát Tajvan körül.

A tajvani tisztviselők szerint a most megfigyelt hajócsoport ezért összefüggésbe hozható a kínai parti őrség úgynevezett zaklató vagy nyomásgyakorló műveleteivel.

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Fontos ugyanakkor, hogy a Reuters információi alapján egyetlen megfigyelésből nem lehet megállapítani a hajók pontos küldetését vagy azt, hogy milyen szinten hangolták össze a tevékenységüket. A megfigyelést végző Apex Aviation is jelezte, hogy egyetlen repülési felmérés alapján nem lehet teljes bizonyossággal következtetni a művelet céljára.

Egyre aktívabb Kína Tajvan keleti oldalán

A mostani eset nem elszigetelt. Kína június óta rendszeres parti őrségi járőrözést folytat Tajvan keleti partjai közelében. Tajvan már korábban is jelezte, hogy Peking a sziget keleti vizein is fokozza a jelenlétét.

A tajvani parti őrség júniusban például arról számolt be, hogy négy kínai kormányzati hajó közelítette meg a sziget délnyugati térségét, miközben Peking úgynevezett tengeri közlekedési ellenőrzési műveletet hirdetett meg. Tajpej akkor is azt állította, hogy Kínának nincs joghatósága a tajvani vizek felett. A keleti oldal felértékelődése azonban újabb dimenziót adhat a konfliktusnak. A terület az eddigieknél távolabb esik a kínai szárazföldtől, ugyanakkor kulcsfontosságú lehet egy elhúzódó konfliktus vagy blokád esetén.

Peking egyelőre hallgat

A Reuters megkereste a kínai Tajvani Ügyek Hivatalát és a kínai védelmi minisztériumot is, de az értesülés megjelenéséig nem érkezett válasz. A lap által megszerzett jelentésben szereplő adatok között radaros képernyőmentések, infravörös felvételek és automatikus hajóazonosítási rendszerből származó információk is vannak. Az Apex Aviation szerint repülőgépeik olyan amerikai gyártmányú radarral rendelkeznek, amely igen kis felszíni objektumok észlelésére is képes.

A tajvani vállalat saját bevallása szerint civil szereplőként, önállóan végzi ezeket a járőrözéseket, ugyanakkor a tevékenység beleillik Tajvan úgynevezett „egész társadalom rezilienciája” programjába, amely a civil szereplők bevonását is ösztönzi a biztonsági feladatokba.

A mostani felfedezés önmagában még nem jelenti azt, hogy Kína közvetlenül egy Tajvan elleni támadásra készül. A jelentősége inkább abban rejlik, hogy a kínai parti őrségi, kutatási és félkatonai jelenlét Tajvan olyan keleti tengeri térségeire is kiterjedhet, amelyek eddig jóval kevésbé voltak a kínai műveletek fókuszában. Ez Tajpej szerint egy esetleges tengeri blokád vagy más, konfliktus alatti nyomásgyakorlás szempontjából különösen fontos fejlemény lehet.
Címlapkép: Getty Images
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TolllerBela
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Nem kell parázni, szépen be kell lőni a terület egységeit és türelmesen várni ...
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