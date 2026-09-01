2026. szeptember 1. kedd Egyed, Egon
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
drón
Világ

Németország hivatalosan is Oroszországot vádolja a lipcsei dróntámadással: már jönnek a válaszlépések

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 18:43

A német kormány hivatalosan Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtér ellen augusztus elején megkísérelt dróntámadásért, és válaszlépésként diplomáciai intézkedéseket jelentett be Moszkvával szemben - közölte a Deutsche Welle.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Alexander Dobrindt belügyminiszter a keddi berlini sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a szövetségi kormány arra a következtetésre jutott, miszerint Oroszország felelős a lipcsei hibrid támadásért. Hozzátette, az incidens illeszkedik az Európa elleni "destabilizációs műveletek hosszú sorába".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eset augusztus 4-én történt, amikor a lipcsei repülőtér biztonsági zónájában robbanóanyaggal és gyújtószerkezettel felszerelt drónt találtak ukrán tehergépek közelében. A hatóságok feltételezése szerint egy második drón egy közeli DHL-repülőgéppel ütközhetett, a német sajtó pedig arról számolt be, hogy egy harmadik, szintén robbanószerrel megrakott drónt is felfedeztek a helyszínen. A szövetségi ügyészség a támadási kísérletet Németország közlekedési és logisztikai infrastruktúrája elleni súlyos támadásnak minősítette.

Johann Wadephul külügyminiszter szerint a felhasznált eszközök – a drónok konfigurációja, alkatrészei, a robbanóanyag és az indítószerkezetek – más orosz hibrid műveletekből, illetve az Ukrajna elleni háborúból már ismertek. A rendőrségi nyomozás, a bűncselekmény mintázata és a hírszerzési adatok együttesen támasztják alá Oroszország felelősségét – erősítette meg Dobrindt.

Kapcsolódó cikkeink:

A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy Németország "nincs háborúban", ugyanakkor "a hibrid hadviselés napi célpontja". A kormány ezért arányos, mértéktartó, ugyanakkor határozott választ ígért. Wadephul közölte, hogy a válaszlépéseket szorosan egyeztetik az EU-val és a NATO-partnerekkel. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A konkrét intézkedések között szerepel a bonni orosz konzulátus szeptember 18-i bezárása, valamint a berlini Orosz Ház kulturális központ működését lehetővé tevő szerződés felmondása. A belbiztonsági intézkedések további szigorítását is kilátásba helyezték.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár rendkívüli megbeszélést tart szerdán lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadás miatt, amelyet a német hatóságok Oroszországnak tulajdonítanak - jelentette be az uniós politikus. Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kedden szintén egyértelműnek nevezte Oroszország érintettségét az ügyben, és arra figyelmeztetett, hogy Moszkva egyre provokatívabban lép fel, ami felveti a kérdést, hogyan lehetne hatékonyan elrettenteni a további eszkalációtól.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #repülőtér #németország #oroszország #világ #drón #támadás #ursula von der leyen #orosz-ukrán háború #nato #diplomácia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:48
20:32
20:14
20:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 1.
Óriási iskolakezdési dilemmában a magyar családok: mikor kapjon a gyerek saját telefont, bankkártyát?
2026. augusztus 31.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
2026. szeptember 1.
Brutális árak a 2026-os Oktoberfesten: ennyibe kerül a sör idén a legendás fesztiválon
2026. szeptember 1.
Szerkesztő-újságírót keres a Pénzcentrum
2026. szeptember 1.
Felejtsd el a méregdrága főszezont: itt a lista, ahol a legnagyobb nyugalomban, olcsón pihenhetsz az ősz elején
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 1. kedd
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Súlyos gond lehet Donald Trump egészségi állapotával: most érkezett a hír - így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
2
2 hete
Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel
3
1 hete
Elszabadult a pokol a magyar határ közelében: nemzetközi egységek és Black Hawk helikopterek lepték el a szomszédot
4
1 hete
Kész, ennyi volt: teljesen kifogyott a benzin a kutakról, órákig kígyóznak a sorok az orosz városokban
5
2 hete
Súlyos fordulat a katonai erőviszonyokban: új szuperszövetség alakult az Egyesült Államok árnyékában
PÉNZÜGYI KISOKOS
EURIBOR
A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti. A különböző futamidejű EURIBOR-ok közül az alkalmazandót az ügyfélszerződés tartalmazza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 19:04
Óriási összetűzés közeleg Oroszország és a NATO között: ezen a területen robbanhat a lőporos hordó
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 1. 17:59
Kvíz: Ismered a filmek és regények híres iskoláit? Az éltanulóknak jár a 10 pont!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 1. 20:33
Véget ért a hagyományos gazdálkodás kora: ez vár a gazdákra a jövőben