Németország hivatalosan is Oroszországot vádolja a lipcsei dróntámadással: már jönnek a válaszlépések

A német kormány hivatalosan Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtér ellen augusztus elején megkísérelt dróntámadásért, és válaszlépésként diplomáciai intézkedéseket jelentett be Moszkvával szemben - közölte a Deutsche Welle.

Alexander Dobrindt belügyminiszter a keddi berlini sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a szövetségi kormány arra a következtetésre jutott, miszerint Oroszország felelős a lipcsei hibrid támadásért. Hozzátette, az incidens illeszkedik az Európa elleni "destabilizációs műveletek hosszú sorába".

Az eset augusztus 4-én történt, amikor a lipcsei repülőtér biztonsági zónájában robbanóanyaggal és gyújtószerkezettel felszerelt drónt találtak ukrán tehergépek közelében. A hatóságok feltételezése szerint egy második drón egy közeli DHL-repülőgéppel ütközhetett, a német sajtó pedig arról számolt be, hogy egy harmadik, szintén robbanószerrel megrakott drónt is felfedeztek a helyszínen. A szövetségi ügyészség a támadási kísérletet Németország közlekedési és logisztikai infrastruktúrája elleni súlyos támadásnak minősítette.

Johann Wadephul külügyminiszter szerint a felhasznált eszközök – a drónok konfigurációja, alkatrészei, a robbanóanyag és az indítószerkezetek – más orosz hibrid műveletekből, illetve az Ukrajna elleni háborúból már ismertek. A rendőrségi nyomozás, a bűncselekmény mintázata és a hírszerzési adatok együttesen támasztják alá Oroszország felelősségét – erősítette meg Dobrindt.

A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy Németország "nincs háborúban", ugyanakkor "a hibrid hadviselés napi célpontja". A kormány ezért arányos, mértéktartó, ugyanakkor határozott választ ígért. Wadephul közölte, hogy a válaszlépéseket szorosan egyeztetik az EU-val és a NATO-partnerekkel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A konkrét intézkedések között szerepel a bonni orosz konzulátus szeptember 18-i bezárása, valamint a berlini Orosz Ház kulturális központ működését lehetővé tevő szerződés felmondása. A belbiztonsági intézkedések további szigorítását is kilátásba helyezték.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár rendkívüli megbeszélést tart szerdán lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadás miatt, amelyet a német hatóságok Oroszországnak tulajdonítanak - jelentette be az uniós politikus. Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kedden szintén egyértelműnek nevezte Oroszország érintettségét az ügyben, és arra figyelmeztetett, hogy Moszkva egyre provokatívabban lép fel, ami felveti a kérdést, hogyan lehetne hatékonyan elrettenteni a további eszkalációtól.