Nyugat-Ukrajnában, magas falak és többszörösen zárt kapuk mögött működik az a hadifogolytábor, ahol az Oroszország oldalán harcoló katonákat tartják fogva.
Németország hivatalosan is Oroszországot vádolja a lipcsei dróntámadással: már jönnek a válaszlépések
A német kormány hivatalosan Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtér ellen augusztus elején megkísérelt dróntámadásért, és válaszlépésként diplomáciai intézkedéseket jelentett be Moszkvával szemben - közölte a Deutsche Welle.
Alexander Dobrindt belügyminiszter a keddi berlini sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a szövetségi kormány arra a következtetésre jutott, miszerint Oroszország felelős a lipcsei hibrid támadásért. Hozzátette, az incidens illeszkedik az Európa elleni "destabilizációs műveletek hosszú sorába".
Az eset augusztus 4-én történt, amikor a lipcsei repülőtér biztonsági zónájában robbanóanyaggal és gyújtószerkezettel felszerelt drónt találtak ukrán tehergépek közelében. A hatóságok feltételezése szerint egy második drón egy közeli DHL-repülőgéppel ütközhetett, a német sajtó pedig arról számolt be, hogy egy harmadik, szintén robbanószerrel megrakott drónt is felfedeztek a helyszínen. A szövetségi ügyészség a támadási kísérletet Németország közlekedési és logisztikai infrastruktúrája elleni súlyos támadásnak minősítette.
Johann Wadephul külügyminiszter szerint a felhasznált eszközök – a drónok konfigurációja, alkatrészei, a robbanóanyag és az indítószerkezetek – más orosz hibrid műveletekből, illetve az Ukrajna elleni háborúból már ismertek. A rendőrségi nyomozás, a bűncselekmény mintázata és a hírszerzési adatok együttesen támasztják alá Oroszország felelősségét – erősítette meg Dobrindt.
A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy Németország "nincs háborúban", ugyanakkor "a hibrid hadviselés napi célpontja". A kormány ezért arányos, mértéktartó, ugyanakkor határozott választ ígért. Wadephul közölte, hogy a válaszlépéseket szorosan egyeztetik az EU-val és a NATO-partnerekkel.
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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár rendkívüli megbeszélést tart szerdán lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadás miatt, amelyet a német hatóságok Oroszországnak tulajdonítanak - jelentette be az uniós politikus. Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kedden szintén egyértelműnek nevezte Oroszország érintettségét az ügyben, és arra figyelmeztetett, hogy Moszkva egyre provokatívabban lép fel, ami felveti a kérdést, hogyan lehetne hatékonyan elrettenteni a további eszkalációtól.
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