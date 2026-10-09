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Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár

Pénzcentrum
2026. október 9. 13:32

Péntek délelőtt folytatódott a forint hét eleje óta tartó erősödése, az euró jegyzése 365 forint alatt maradt, és a magyar deviza a régiós versenytársakkal szemben is javítani tudott. Az euró nemzetközi kilátásait továbbra is a francia költségvetési bizonytalanság terheli, miközben az ING elemzői a dollár közelmúltbeli korrekciója után ismét a zöldhasú mérsékelt erősödését várják. Az árfolyamok akutális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eurót péntek délelőtt 364,8 forinton jegyezték a kora reggeli 364,9 forint után, a dollár árfolyama pedig 324,9 forinton állt a bankközi devizapiacon. A forint a régiós devizákkal szemben is felülteljesítő volt: a délelőtt második felében a lengyel zloty 83,31 forintba került, ami 0,19 százalékkal alacsonyabb árfolyam a csütörtök estinél, míg a cseh korona jegyzése 0,21 százalékkal, 14,97 forintra csökkent.

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Visszakapaszkodott az euró, de megmaradt a nyomás

Az EUR/USD kurzusa péntek reggel 1,1226 körül mozgott, miután hétfőn 17 hónapos mélypontra, 1,1161 dollárra süllyedt a közös európai fizetőeszköz. A technikai korrekcióval a heti vesztesége 0,1 százalékra mérséklődött, öt hét alatt azonban még így is több mint 3 százalékot gyengült az amerikai devizával szemben.

A közös valuta az angol font ellenében reggel 84,77 pennyen, 16 hónapos mélypontja közvetlen közelében állt, a svájci frankkal szembeni keresztárfolyam pedig 0,9322 körül konszolidálódott. Az ING pénteki devizapiaci elemzése szerint az euró a svájci frankkal, a brit fonttal és a svéd koronával szemben sem tudott érdemi felpattanást produkálni, ami egyértelműen arra utal, hogy a befektetők továbbra is árazzák a francia költségvetési kockázatokat.

A dollár az ázsiai kereskedésben enyhén lefordult az amerikai államkötvényhozamok csökkenésével párhuzamosan. Az ausztrál dollár 0,2, a brit font 0,1 százalékkal erősödött vele szemben. Az új-zélandi dollár ugyanakkor a hetedik, a japán jen pedig már a negyedik egymást követő veszteséges hete felé tartott.

A francia bizonytalanság fékezi az eurót

A tízéves francia és német államkötvények közötti hozamfelár (spread) továbbra is 140 bázispont, azaz 1,4 százalékpont körül ragadt be. Ez a prémium pontosan tükrözi, mekkora kockázati többlethozamot követelnek meg a befektetők a francia szuverén papírok tartásáért a német benchmarkhoz képest.

Marine Le Pen költségvetési hiánycsökkentő terveit kezdetben ugyan megnyugtatónak értékelték a piacok, ám az ING szakértői szerint ezek nem bizonyultak elegendőnek a bizalom tartós helyreállításához. A felerősödő társadalmi feszültségek szintén növelik a bizonytalanságot. A Macquarie elemzői arra figyelmeztettek, hogy a kötvénypiaci eladási hullám és az utcai tiltakozások negatív spirálként erősíthetik egymást, ami tovább tágíthatja a francia hozamfelárat.

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Az ING rövid távon sem zárja ki az euró-dollár jegyzés 1,110–1,112 közötti sávba történő visszacsúszását. Matt Simpson, a StoneX vezető piaci elemzője ugyanakkor már túladottnak tekinti az eurót, és az eladási hullám lendületének megtorpanására hívta fel a figyelmet.

Újra erőre kaphat a dollár

Az ING makrogazdasági szakértői szerint a dollár elmúlt napokban látott gyengülése aligha tekinthető egy mélyebb korrekció vagy trendforduló kezdetének. A Federal Reserve két döntéshozója, Alberto Musalem és Christopher Waller is nyíltan a további kamatemelések szükségességét hangsúlyozta, életben tartva a decemberi kamatszigorítással kapcsolatos piaci várakozásokat.

A nyersolaj ára az Öböl menti kínálat javulása ellenére is hordónként 100 dollár felett ragadt, amiért elsősorban a perzisztens geopolitikai feszültségek a felelősek. A bizonytalan globális kötvénypiaci környezet és a befektetők törékeny kockázatvállalási hajlandósága (risk-off hangulat) mellett az ING a dollár mérsékelt erősödését prognosztizálja a következő időszakban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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