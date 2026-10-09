Fordulat a múzeumi rablásban: megvannak a menekülő tolvajok által elvitt felbecsülhetetlen értékű képek

Megtalálták Auguste Renoir két festményét, amelyeket egy hónappal ezelőtt loptak el a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumából - jelentette be pénteken a város polgármestere.

Bryan Masson a BFM hírtelevízió értesülését erősítette meg, miután csütörtökön hat embert őrizetbe vettek, akiket a lopással gyanúsítanak. A múzeumba szeptember 8-án törtek be. A település térfigyelő kameráinak felvételein látható, ahogy két rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg négy műalkotást vittek magukkal a Renoir Múzeumból, de kettőt az üldözés során elejtettek.

Az illetékes marseille-i ügyészség, valamint a rendőrség még nem nyilatkozott az ügyben. Csütörtökön a helyi sajtó jelentette, hogy hat embert letartóztattak az ügyben, köztük kettőt a betöréssel gyanúsítanak. Egy, a nyomozáshoz közel álló forrás az AFP hírügynökségnek megerősítette az előállításokat. "Ezek a festmények nem csupán egyszerű műalkotások. A városunk történetéhez, kulturális örökségünkhöz és Auguste Renoir hagyatékához tartoznak Cagnes-sur-Merben. Óriási megkönnyebbülés, hogy megtalálták őket" - írta közleményében a polgármester, de azt nem közölte, hol és milyen állapotban találták meg a képeket.

A múzeum riasztója szeptember 8-án pár perccel reggel 6 óra előtt szólalt meg. Járőröző rendőrök öt perccel később már a helyszínen voltak. Auguste Renoir, az impresszionista festészet egyik francia mestere a Nizza melletti Cagnes-sur-Merben töltötte életének utolsó éveit, és ott halt meg 1919-ben. A városban 1960-ban nyitották meg a Renoir Múzeumot, ahol a festményeken és szobrokon kívül a művész személyes tárgyai és bútorai is ki vannak állítva.

Tavaly októberben a párizsi Louvre Múzeumból loptak el pár perc leforgása alatt maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű koronaékszert, a kár értéke 88 millió euró. Az eset után a francia kulturális minisztérium fokozottabb figyelmet kezdett fordítani a múzeumok biztonságára. Ennek ellenére júliusban újabb múzeumrablást követtek el: a kelet-franciaországi Chatillon-sur-Seine múzeumából tulajdonították el fényes nappal a vixi sírlelethez tartozó arany nyakéket. A múzeumba korábban már két alkalommal is próbáltak betörni.

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A kulturális minisztérium július végén számos intézkedést vezetett be, hogy biztonságba helyezzék a múzeumokban elhelyezett, leginkább veszélyeztetett műtárgyakat. A tervek szerint egyebek mellett feltérképezik a legsérülékenyebb létesítményeket, ellenőrzik a tárca múzeumbiztonsági főosztálya szakértőinek munkáját, valamint továbbképzik a múzeumi biztonsági őröket. A tárca javaslatot tett arra is, hogy bizonyos kiállítási részlegeket átmenetileg zárjanak le a látogatók elől, amíg nem javítanak a biztonsági körülményeken.

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