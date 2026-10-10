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Gazdaság

Megszólalt Kármán András a vagyonadóról: fontos részleteket tisztázott

Pénzcentrum
2026. október 10. 10:15

2027 januárjától új vagyonadót vezet be a kormány az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára – jelentette be Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

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A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint a fizetési kötelezettség a bankszámlákon lévő megtakarításokra, az ingatlanokra, az ingóságokra, a céges vagyonra, a befektetési alapokra, valamint a bizalmi vagyonkezelésben lévő eszközökre egyaránt kiterjed. Az adó mértéke az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonrész esetében 1 százalék lesz, míg a 100 milliárd forint feletti részre 1,5 százalékos adókulcs vonatkozik majd.

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A belföldi adóilletőségű magánszemélyeknek a magyarországi és a külföldi vagyonuk után egyaránt adózniuk kell, míg a külföldi illetőségűeknek a magyarországi ingatlanjaik és társasági részesedéseik alapján keletkezik adókötelezettségük.

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Évi 200 milliárd forintos bevételt vár a kormány a 15–25 ezer legtehetősebb magyart érintő új vagyonadóból – derült ki a Pénzügyminisztérium csütörtöki háttérbeszélgetésén.

A pénzügyminiszter kiemelte, hogy az új adónem a közteherviselés elvét hivatott erősíteni. "Egy igazságos és emberséges társadalomban a nagyobb vagyonnal rendelkedők a közteherviselésből is nagyobb részt vállalnak" – fogalmazott a tárcavezető.

A szabályozás célja az is, hogy megakadályozza a vagyonelemek kimenekítését, így a vagyont nem lehet majd a házastárs vagy kiskorú gyermek nevére íratva elrejteni. A házastársak a vagyonjogi megállapodásuk alapján, vagy a teher fele-fele arányú megosztásával teljesíthetik az adókötelezettséget, míg a kiskorúak vagyona – a saját kereset és az örökség kivételével – a szülő vagyonához számít majd.

A vagyonelemek értékének megállapítását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online kalkulátorokkal segíti majd, az ingatlanoknál az elmúlt év adásvételi árait vagy a korábbi tranzakciós értékek indexálását alapul véve. A cégek értékelésénél a pénzügyi beszámolókból indulnak ki a hatóságok a svájci adójogban is alkalmazott módszertan alapján, de indokolt esetben szakértőt is bevonhatnak.

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"A vagyonadót a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekintjük, a lényeg, hogy a forintok a magyar emberek javára hasznosuljanak" – mutatott rá Kármán András, hozzátéve, hogy az adózók a vagyonadójuk 5 százalékát közvetlenül is felajánlhatják közcélokra.

Az új közterhet önbevallásos alapon kell megállapítani és befizetni. Az érintetteknek első alkalommal 2027. augusztus 31-ig kell teljesíteniük a befizetést a 2026. december 31-i vagyoni állapot figyelembevételével.

Címlapkép:MTI/Hegedüs Róbert
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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