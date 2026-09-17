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Olyan katasztrófa közeleg, amire senki sincs felkészülve: egész hegyoldalak válhatnak instabillá a klímaváltozás miatt
A klímaváltozás okozta gleccserolvadás és a tartósan fagyott talaj felengedése játszott főszerepet abban a múlt havi, pusztító nepáli katasztrófában, amely több mint 1300 halálos áldozatot követelt. A hegyoldal összeomlását és az azt követő áradást a globális felmelegedés és a geológiai instabilitás együttesen idézte elő - közölte az euronews.
A nepáli–kínai határ közelében, augusztus 26-án leomlott egy hegyoldal, ami hatalmas víz-, jég-, szikla- és iszapáradatot indított el a Trisuli-folyó völgyében. A természeti csapás letarolta a folyó menti településeket, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja az 1300-at, miközben további ötezer embert jelenleg is eltűntként tartanak nyilván.
A World Weather Attribution (WWA) kutatócsoport friss jelentése szerint a tragédiát nem egy hirtelen jött, szélsőséges időjárási esemény okozta. Ben Clarke, az Imperial College London klímakutatója hangsúlyozta, hogy a hosszú távú folyamatokban egyértelműen azonosítható a klímaváltozás ujjlenyomata. Bár egy 2015-ös földrengés is hozzájárulhatott a hegy szerkezetének meggyengüléséhez, a kutatók megállapították, hogy az évtizedek óta tartó felmelegedés fokozatosan tette egyre instabilabbá a lejtőt.
A vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy a felmelegedés miatt a fagyáshatár évtizedenként nagyjából száz méterrel tolódik feljebb. Ennek következtében a magasabban fekvő kőzetek hosszabb ideig vannak kitéve fagypont feletti hőmérsékletnek. A permafroszt – a tartósan fagyott talaj, amely kötőanyagként tartja össze a hegyek repedezett kőzeteit – olvadásnak indult, a jégben keletkező repedések pedig jelentősen meggyengítik a sziklafalakat. Jakob Steiner, a Grazi Egyetem geokutatója rámutatott arra, hogy az ötezer méter körüli magasságban lévő mérőműszerek adatai szerint bizonyos kőzetek és talajrétegek ma már nem maradnak fagyottak egész évben. Az a talaj, amely évszázadokig vagy évezredekig jégpáncél alatt pihent, most teljesen védtelenné vált.
A másik fő destabilizáló tényező a gleccserek folyamatos visszahúzódása. A térség jégtömegei évtizedek óta vékonyodnak, meglévő vastagságukból meglehetősen sokat veszítenek. A katasztrófa helyszínén található Langtang Lirung-gleccser az 1990-es évek óta mintegy fél kilométert zsugorodott, így a korábban jéggel borított sziklák a felszínre kerültek.
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A jégtömeg eltűnésével megszűnik az a nyomás, amely addig megtámasztotta a szomszédos sziklafalakat, a keletkező többletolvadékvíz pedig tovább növeli az omlásveszélyt. A helyzetet tovább súlyosbította a térséget sújtó rendkívüli hőség, mivel a helyi mérések alapján az augusztus végi katasztrófát megelőzően a 2026-os július és augusztus volt a valaha mért legmelegebb két hónap.
Friederike Otto, a jelentés egyik szerzője összefoglalásként elmondta, hogy bár a geológiai adottságok szerepet játszanak a kőzetágy meggyengülésében, az összes többi kockázati tényezőt az ember által előidézett klímaváltozás teszi egyre súlyosabbá. A felmelegedés nemcsak az időjárási anomáliákat – például a hőhullámokat és a heves esőzéseket – erősíti fel, hanem maguknak a hegyeknek a stabilitását is megváltoztatja, ami folyamatos fenyegetést jelent a szűk völgyekben élő közösségekre.
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