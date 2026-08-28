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Egy fák borította dombok közötti völgyben kanyargó, sziklákkal szegélyezett, áradó folyó.
Világ

Kegyetlen pokol szabadult el a távoli országban: három magyar is eltűnt, ráadásul újabb árhullám közeleg

MTI
2026. augusztus 28. 15:02

Újabb árvízre figyelmeztettek a nepáli hatóságok pénteken, miután ismét megemelkedett a katasztrofális villámárvíz nyomán jéggel, sárral és törmelékkel telített Bhote Kosi folyó egyik szakasza. A külügyi szóvivő kijelentette, hogy az országnak nincs szüksége külföldi segítségre a keresési munkálatokban.

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A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a vízszint Raszuva körzetnél emelkedett, ugyanott, ahol a Nepál és a kínai Tibeti Autonóm Terület határvidékére lecsapó árvíz elindult, és felszólította a Bhote Koszi, illetve a Triszuli folyó térségében lévő mentőalakulatokat, hogy veszély esetén azonnal húzódjanak biztonságos helyre.

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Abi Narajan Kafle rendőrségi szóvivő a sajtónak elmondta, a mentés fokozott óvatossággal folytatódik. Nem sokkal korábban a CCTV kínai állami televízió szintén újabb árhullámra figyelmeztetett, és arról számolt be, hogy a kínai hatóságok egy rövid időre elrendelték a mentőcsapatok visszavonását az érintett térségből. A nepáli külügyminisztérium szóvivője pénteken azt mondta, hogy Katmandunak nincs szüksége külföldi segítségre a keresési munkálatokban.

Hozzátette, hogy azokat az ország biztonsági szolgálatai végzik. A gleccserszakadás nyomán kialakult árvíznek a legfrissebb nepáli adatok szerint már 469 halálos áldozata van és 977 eltűntről is tudni. A nepáli kormány pénteken nyilvánosságra hozta az eltűnt külföldiek listáját, amelyen a BBC brit hírtelevízió szerint a többi között indiai, amerikai, ukrán, malajziai és brit állampolgárok találhatók. Három magyar állampolgárt is az eltűntek között tartanak számon.

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Címlapkép: Getty Images
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