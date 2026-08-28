Elszabadult a jeges pokol a határon: három magyar állampolgárt is kétségbeesetten keresnek

Hivatalosan már 469 halálos áldozatot követelt az a nepáli–kínai határon pusztító jeges villámárvíz, amelynek nyomán több mint ezer embert – köztük három magyar állampolgárt – továbbra is eltűntként keresnek. A mentési munkálatokat a folyamatos esőzések és egy újabb áradás közvetlen fenyegetése is hátráltatja.

A leszakadt gleccserből kialakuló, óránként 200 kilométeres sebességgel lezúduló jeges sárlavina esélyt sem hagyott a helyieknek a menekülésre. A nepáli oldalon 900, míg a Kínához tartozó Tibetben 550 embert tartanak nyilván eltűntként.

A tibeti térségben a hatóságok a hét vége felé kénytelenek voltak átmenetileg felfüggeszteni a kutatást, mivel a lezúduló törmelékből egy ideiglenes tó jött létre, amelynek gátja a szüntelen esőzések és a növekvő vízszint miatt bármikor átszakadhat, megismételve a katasztrófát - írta meg a Telex.

EZ IS ÉRDEKELHET Videón a nepáli villám-áradás: brutális a pusztítás, ledőlt egy fél város Legalább 98 ember meghalt, több százan pedig eltűntek a Nepál és Tibet határvidékét sújtó villámáradásban.

A szakemberek kezdetben úgy vélték, hogy egy földrengés szakította le a gleccsert, az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) azonban a vizsgálatok után megállapította, hogy a példátlan méretű gleccserösszeomlás és földcsuszamlás akkora erejű volt, hogy maga váltotta ki az 5,2-es erősségű földmozgást. A tragédia rávilágít a térséget sújtó klímaváltozás drámai következményeire is.

A Himalája a globális átlagnál kétszer gyorsabban melegszik, ami rendkívül sebezhetővé teszi a régiót. Az ENSZ már egy 2023-as jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a nepáli hegyvidék jégtakarójának közel egyharmada tűnt el alig három évtized alatt, drasztikusan megnövelve az ehhez hasonló természeti csapások kockázatát.