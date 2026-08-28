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A Rasuwagadhi-i árvíz, amely a folyópart alsó szakaszát, a vízerőmű alállomását és számos házat érintett Rasuwa városában, Nepálban
Világ

Elszabadult a jeges pokol a határon: három magyar állampolgárt is kétségbeesetten keresnek

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 12:29

Hivatalosan már 469 halálos áldozatot követelt az a nepáli–kínai határon pusztító jeges villámárvíz, amelynek nyomán több mint ezer embert – köztük három magyar állampolgárt – továbbra is eltűntként keresnek. A mentési munkálatokat a folyamatos esőzések és egy újabb áradás közvetlen fenyegetése is hátráltatja.

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A leszakadt gleccserből kialakuló, óránként 200 kilométeres sebességgel lezúduló jeges sárlavina esélyt sem hagyott a helyieknek a menekülésre. A nepáli oldalon 900, míg a Kínához tartozó Tibetben 550 embert tartanak nyilván eltűntként.

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A tibeti térségben a hatóságok a hét vége felé kénytelenek voltak átmenetileg felfüggeszteni a kutatást, mivel a lezúduló törmelékből egy ideiglenes tó jött létre, amelynek gátja a szüntelen esőzések és a növekvő vízszint miatt bármikor átszakadhat, megismételve a katasztrófát - írta meg a Telex.

Videón a nepáli villám-áradás: brutális a pusztítás, ledőlt egy fél város
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Legalább 98 ember meghalt, több százan pedig eltűntek a Nepál és Tibet határvidékét sújtó villámáradásban.

A szakemberek kezdetben úgy vélték, hogy egy földrengés szakította le a gleccsert, az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) azonban a vizsgálatok után megállapította, hogy a példátlan méretű gleccserösszeomlás és földcsuszamlás akkora erejű volt, hogy maga váltotta ki az 5,2-es erősségű földmozgást. A tragédia rávilágít a térséget sújtó klímaváltozás drámai következményeire is.

A Himalája a globális átlagnál kétszer gyorsabban melegszik, ami rendkívül sebezhetővé teszi a régiót. Az ENSZ már egy 2023-as jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a nepáli hegyvidék jégtakarójának közel egyharmada tűnt el alig három évtized alatt, drasztikusan megnövelve az ehhez hasonló természeti csapások kockázatát.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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