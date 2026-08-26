Videón a nepáli villám-áradás: brutális a pusztítás, ledőlt egy fél város

Legalább 98 ember meghalt, több százan pedig eltűntek a Nepál és Tibet határvidékét sújtó villámáradásban. A természeti katasztrófa turisták és zarándokok százait is érinti, a magyar Külügyminisztérium tájékoztatása szerint egy magyar állampolgár tartózkodott a térségben, akinek hollétét jelenleg is próbálják tisztázni.

Legkevesebb 98 ember vesztette életét a Nepál és Tibet határvidékét sújtó szerdai villámáradásban, miután hatalmas mennyiségű sár- és kőlavina zúdult a Bhote Koszi folyóba – közölték a nepáli és a kínai hatóságok. Az ár házakat, utakat és vízerőműveket sodort el a nepáli oldalon. A kínai határ túloldalán, a tibeti csilungi határátkelőnél a CCTV kínai állami televízió a hatóságok előzetes adataira hivatkozva három halálos áldozatról és 265 eltűntről számolt be.

Az esetről videó is készült, ahol jól látszik, hogy a hegyekből lezúduló, nagy sebességű víz elsodorja a házakat:

A nepáli hatóságok közlése szerint összesen 403 embert tartanak nyilván eltűntként, köztük 341 külföldi állampolgárt. A turisztikai hivatal szóvivője szerint 133-an Indiából érkeztek, és a hinduk számára szent tibeti Kajlás-hegyre indultak zarándoklatra. Az eltűntek között 47 amerikai, 34 ausztrál, 33 brit és 24 kanadai állampolgár is van.

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A Külügyminisztérium és a nepáli tiszteletbeli konzul tájékoztatása szerint egy magyar zarándok is a helyszínen tartózkodott, azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is folyamatban van. A tárca közölte, hogy a magyar konzulok folyamatosan nyomon követik az eseményeket, kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal, és az érdemi fejleményekről további tájékoztatást adnak.