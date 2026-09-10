Orosz drón vehette célba Zelenszkij különgépét: vizsgálják az incidenst

Egy orosz sugárhajtású drón vehette célba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök különgépét a kisinyovi repülőtéren. Bár a pilóta nélküli eszköz végül 160 kilométerre a fővárostól lezuhant, a moldovai és a norvég diplomácia is szándékos merényletkísérletet sejt a háttérben - írta a Portfolio.

A CNN beszámolója szerint az ukrán államfő gépe éppen felszálláshoz készülődött, hogy V. Harald norvég király temetésére induljon, amikor a drón váratlanul behatolt a moldovai légtérbe. Vladislav Kulminski, Moldova amerikai nagykövete a csatornának egyértelművé tette, hogy hazája álláspontja szerint nem véletlen egybeesésről van szó. Kiemelte, kizártnak tartják, hogy a berepülő eszközök csupán felderítést végeztek volna, miközben az ukrán elnök gépe a betonon várakozott. A moldovai hatóságok jelenleg is vizsgálják, hivatalosan is szándékos merényletkísérletnek minősíthető-e az incidens, ugyanakkor a nagykövet jelezte, hogy nem ez volt az első hasonló eset.

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök szavai szintén a célzott támadás gyanúját erősítik. A kormányfő kijelentette, hogy a felszállni próbáló gépet majdnem eltalálta az orosz drón, hozzátéve, hogy az ukrán elnöknek nap mint nap ezzel a valósággal kell szembenéznie. Bár az orosz drónok rendszeresen megsértik a moldovai légteret, ezek eddig jellemzően csak átrepültek az ország felett, hogy nyugat-ukrajnai célpontokra mérjenek csapást.