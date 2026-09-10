2026. szeptember 10. csütörtök Nikolett, Hunor
25 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bombázó drón repül a levegőben
Világ

Orosz drón vehette célba Zelenszkij különgépét: vizsgálják az incidenst

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 10:08

Egy orosz sugárhajtású drón vehette célba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök különgépét a kisinyovi repülőtéren. Bár a pilóta nélküli eszköz végül 160 kilométerre a fővárostól lezuhant, a moldovai és a norvég diplomácia is szándékos merényletkísérletet sejt a háttérben - írta a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A CNN beszámolója szerint az ukrán államfő gépe éppen felszálláshoz készülődött, hogy V. Harald norvég király temetésére induljon, amikor a drón váratlanul behatolt a moldovai légtérbe. Vladislav Kulminski, Moldova amerikai nagykövete a csatornának egyértelművé tette, hogy hazája álláspontja szerint nem véletlen egybeesésről van szó. Kiemelte, kizártnak tartják, hogy a berepülő eszközök csupán felderítést végeztek volna, miközben az ukrán elnök gépe a betonon várakozott. A moldovai hatóságok jelenleg is vizsgálják, hivatalosan is szándékos merényletkísérletnek minősíthető-e az incidens, ugyanakkor a nagykövet jelezte, hogy nem ez volt az első hasonló eset.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök szavai szintén a célzott támadás gyanúját erősítik. A kormányfő kijelentette, hogy a felszállni próbáló gépet majdnem eltalálta az orosz drón, hozzátéve, hogy az ukrán elnöknek nap mint nap ezzel a valósággal kell szembenéznie. Bár az orosz drónok rendszeresen megsértik a moldovai légteret, ezek eddig jellemzően csak átrepültek az ország felett, hogy nyugat-ukrajnai célpontokra mérjenek csapást.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #repülőtér #oroszország #norvégia #merénylet #világ #drón #támadás #repülőgép #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:34
12:12
12:02
11:52
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 10.
Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
2026. szeptember 9.
Sok magyar túl későn kér segítséget: ezek a hétköznapi tünetek akár szívinfarktust is jelezhetnek
2026. szeptember 9.
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 10. csütörtök
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
2
1 hete
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
3
1 hete
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
4
2 hete
Rakéták repültek az európai főváros felé: minden felrobbant - óriási a pusztítás, rengetegen meghaltak
5
7 napja
Megrohanták a bankokat az élelmes magyarok: tízmilliókat söpörnek be az új lakáshitel-trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 10. 11:23
Kiderült az igazság az árrésstop további sorsáról: erre a forgatókönyvre kevesen számítottak a boltokban
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 10. 10:02
Megszólalt a Pénzügyminisztérium az Otthon Start átalakításáról: szigorítás jön a 3%-os lakáshitelnél?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 10. 11:28
Nagy bajban vannak itt a termelők: komoly ára lesz a túlélésnek