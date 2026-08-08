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Kiadták a riasztást: drón robbant fel a NATO területén egy gázvezeték közelében
Felrobbant egy Románia irányából Bulgáriába berepülő drón szombat reggel a román-bolgár határ mellett, a Törökországot Ukrajnával összekötő Transz-Balkán gázvezeték közelében - jelentette be Rumen Radev bolgár kormányfő.
A drón Bulgária északkeleti részén, Kardam határfalu átkelőjének közvetlen közelében robbant fel, egy kilométerre a gázvezeték kompresszorállomásától. A robbanásban nem sérült meg senki - közölte a miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videójában. A bolgár határőrség és a védelmi minisztérium vizsgálja a felrobbant drón hátterét - tette hozzá.
A BTA hírügynökség jelentése szerint Dimitar Sztojanov védelmi miniszter a kormány biztonsági tanácsának ülése után tartott tájékoztatón kijelentette, hogy Bulgária megerősítette légterének védelmét, miután több olyan incidens is történt, amelyekben drónok hatoltak be román területre.
Július 24-én a román légierő Románia légterében lelőtt egy drónt. Ez volt az első pilóta nélküli repülő szerkezet, amelyet lelőttek Románia területén az ukrajnai háború kitörése óta.
A bolgár védelmi miniszter most azt hangoztatta, hogy a romániai eseményekre és a román légierő által lelőtt drónokra reagálva, fokozták a bolgár légtér felügyeletét, és további személyzet és katonai eszközök bevetésével megerősítették a védelmét. Hozzűfűzte, hogy emellett további radarállomásokat is telepítettek a kijelölt térségbe. Sztojanov egyben biztosította az újságírókat, hogy a megerősített szolgálati és felügyeleti intézkedések továbbra is érvényben maradnak.
Németországban is ismeretlen drónok köröztek
A német hadsereg két ismeretlen drónt észlelt csütörtök este a nyugat-németországi mechernichi támaszpont felett - közölték szombaton a német hatóságok. A drónokat este 10 óra körül észlelték az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban, a belga határtól mintegy 35 kilométerre fekvő támaszpont felett.
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A helyszínre katonai rendészeket vezényeltek, az ügyben az euskircheni rendőrség nyomoz. Német sajtóértesülések szerint a mechernichi támaszponton katonai felszereléseket és haditechnikai eszközök alkatrészeit tárolják egy szigorúan őrzött föld alatti raktárban. Itt állomásozik az amerikai Patriot légvédelmi rendszerek karbantartásáért felelős katonai személyzet is.
Két nappal korábban, kedden késő este robbanószerrel felszerelt drónt találtak a lipcsei repülőtéren, az ukrán Antonov An-124-es teherszállító repülőgépek közelében. A drónt a repülőtér egyik buszsofőrje vette észre, aki egy rúgással eltérítette az alacsonyan repülő eszközt, amely ezután a közelben lezuhant. A szövetségi ügyészség vizsgálatot indított az ügyben.
A lipcsei repülőtér jelentős polgári teherszállítási központ, egyben a NATO stratégiai légi szállítási programjának (SALIS) fő műveleti bázisa; a NATO keleti szárnyán állomásozó alakulatoknak is innen szállítanak felszerelést.
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