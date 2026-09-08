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Világ

Tisztázta Rácz András: diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőket utasított ki Magyarország

MTI
2026. szeptember 8. 13:26

Magyarország tíz orosz diplomatát utasított ki az országból. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a külügyminiszteri bejelentés diplomáciai nyelvezete alapján az érintettek valójában hírszerzői tevékenységet végezhettek Budapesten.

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A külügyminiszter kedden jelentette be, hogy Magyarország kiutasít tíz orosz diplomatát. Orbán Anita közlése szerint a magyar hatóságok értékelése alapján az orosz képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Rácz András szerint ennek a megfogalmazásnak a diplomáciai gyakorlatban konkrét jelentése van.

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„Diplomáciai státusszal nem összeegyeztethető tevékenység” hagyományosan a hírszerzői tevékenységet jelenti, mondta az Oroszország-szakértő az MTI-nek. Szerinte ezért a mostani döntés azt jelenti, hogy Magyarország tíz, diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőt küld haza.

Rácz András szerint a döntés tágabb európai kontextusba illeszkedik. Az orosz-ukrán háború kezdete óta az Európai Unió tagállamaiból több mint 600, diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőt utasítottak ki. A szakértő szerint Magyarország ezzel gyakorlatilag csatlakozik az uniós és NATO-szövetségesekhez, amelyek az orosz hírszerzési kapacitások visszaszorítására törekednek.

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Rácz András kiemelte, hogy Magyarország korábban az egyetlen olyan uniós ország volt, ahonnan ilyen nagyszabású kiutasítás nem történt.

A Külügyminisztérium hivatalos adatai szerint jelenleg 47 orosz diplomata van akkreditálva Magyarországon. Őket 41 házastárs kíséri. Azt nem lehet tudni, hogy a diplomaták közül pontosan hányan dolgoztak hírszerzőként. Rácz András ugyanakkor azt mondta, hogy néhány hónappal ezelőtt egy orosz oknyomozó portál nyilvánosan elérhető információk alapján a 47 budapesti orosz diplomatából 15-öt tudott különböző orosz titkosszolgálatokhoz kötni.

A szakértő szerint az orosz hírszerzők aktívan használják a schengeni övezetet műveleteikhez. Korábban Prága például fontos orosz hírszerzési központnak számított, ahonnan más uniós országokban is hajtottak végre műveleteket.

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Rácz András szerint hasonló tevékenység a Budapesten működő, diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőkhöz is köthető, akik Magyarországon kívül más schengeni országokban és a Balkánon is végrehajthatnak műveleteket.

A szakértő szerint Oroszország szinte biztosan arányos választ ad majd a magyar döntésre, vagyis magyar diplomaták kiutasítása is következhet. A kiutasítás pontos körülményei egyelőre nem ismertek, így azt sem tudni, mennyi időt kaptak az érintettek az ország elhagyására.

Orbán Anita közlése szerint a lépés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. A külügyminiszter szerint Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.
Címlapkép: Getty Images
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