Tisztázta Rácz András: diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőket utasított ki Magyarország

Magyarország tíz orosz diplomatát utasított ki az országból. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a külügyminiszteri bejelentés diplomáciai nyelvezete alapján az érintettek valójában hírszerzői tevékenységet végezhettek Budapesten.

A külügyminiszter kedden jelentette be, hogy Magyarország kiutasít tíz orosz diplomatát. Orbán Anita közlése szerint a magyar hatóságok értékelése alapján az orosz képviselet tíz munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Rácz András szerint ennek a megfogalmazásnak a diplomáciai gyakorlatban konkrét jelentése van.

„Diplomáciai státusszal nem összeegyeztethető tevékenység” hagyományosan a hírszerzői tevékenységet jelenti, mondta az Oroszország-szakértő az MTI-nek. Szerinte ezért a mostani döntés azt jelenti, hogy Magyarország tíz, diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőt küld haza.

Rácz András szerint a döntés tágabb európai kontextusba illeszkedik. Az orosz-ukrán háború kezdete óta az Európai Unió tagállamaiból több mint 600, diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőt utasítottak ki. A szakértő szerint Magyarország ezzel gyakorlatilag csatlakozik az uniós és NATO-szövetségesekhez, amelyek az orosz hírszerzési kapacitások visszaszorítására törekednek.

Rácz András kiemelte, hogy Magyarország korábban az egyetlen olyan uniós ország volt, ahonnan ilyen nagyszabású kiutasítás nem történt.

A Külügyminisztérium hivatalos adatai szerint jelenleg 47 orosz diplomata van akkreditálva Magyarországon. Őket 41 házastárs kíséri. Azt nem lehet tudni, hogy a diplomaták közül pontosan hányan dolgoztak hírszerzőként. Rácz András ugyanakkor azt mondta, hogy néhány hónappal ezelőtt egy orosz oknyomozó portál nyilvánosan elérhető információk alapján a 47 budapesti orosz diplomatából 15-öt tudott különböző orosz titkosszolgálatokhoz kötni.

A szakértő szerint az orosz hírszerzők aktívan használják a schengeni övezetet műveleteikhez. Korábban Prága például fontos orosz hírszerzési központnak számított, ahonnan más uniós országokban is hajtottak végre műveleteket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Rácz András szerint hasonló tevékenység a Budapesten működő, diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőkhöz is köthető, akik Magyarországon kívül más schengeni országokban és a Balkánon is végrehajthatnak műveleteket.

A szakértő szerint Oroszország szinte biztosan arányos választ ad majd a magyar döntésre, vagyis magyar diplomaták kiutasítása is következhet. A kiutasítás pontos körülményei egyelőre nem ismertek, így azt sem tudni, mennyi időt kaptak az érintettek az ország elhagyására.

Orbán Anita közlése szerint a lépés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, ugyanakkor nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. A külügyminiszter szerint Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.