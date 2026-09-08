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Világ

Megjött Moszkva reakciója: kemény és fájdalmas választ ígérnek Magyarországnak az orosz diplomaták kiutasításáért

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 12:28

Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője "kemény és fájdalmas válaszlépést" ígért azt követően, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát.

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Oroszország reagálni fog arra, hogy Magyarország kiutasított 10 diplomatát: Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője "kemény és fájdalmas válaszlépést", valamint "budapesti ruszofób lobbit" emlegetett közleményében

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Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség 10 diplomatája olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható, ezért kiutasítják őket.
Címlapkép: Getty Images
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