A támadások nyomán az olajárak hathetes csúcsra emelkedtek, miközben Irán új tengeri korlátozási övezet bevezetését helyezte kilátásba a Perzsa-öbölben.
Megjött Moszkva reakciója: kemény és fájdalmas választ ígérnek Magyarországnak az orosz diplomaták kiutasításáért
Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője "kemény és fájdalmas válaszlépést" ígért azt követően, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát.
Oroszország reagálni fog arra, hogy Magyarország kiutasított 10 diplomatát: Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője "kemény és fájdalmas válaszlépést", valamint "budapesti ruszofób lobbit" emlegetett közleményében.
Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség 10 diplomatája olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható, ezért kiutasítják őket.
Vészjósló figyelmeztetést kapott Magyarország az új uniós pénzekről: durva következménye lesz, ha nem változtatunk
2026 őszén már tisztán látszik, hogy a bő egy év múlva induló új uniós költségvetési időszakban az Európai Unió fejlesztéspolitikai logikája jelentősen átalakul.
Nagyon fontos üzenetet küldött Zelenszkij Donald Trumpnak: erre mihamarabb választ vár, de vajon megkapja?
Zelenszkij hamarosan találkozhat az amerikai elnökkel, rakétaelhárító program telepítéséről beszélnének.
A külügyminiszter kedden jelentette be, hogy Magyarország kiutasít tíz orosz diplomatát.
Elszabadult a pokol a tengeren: az iráni konfliktus miatt tértek vissza a brutális szomáliai kalózok
A jelenség mögött az Irán elleni amerikai–izraeli háború, a Vörös-tenger hajóforgalmának átrendeződése, valamint a szomáliai belpolitikai instabilitás húzódik meg.
Rendkívüli adatok érkeztek az európai gazdaságról: olyan fordulat jött, ami a magyarok pénztárcáját is elérheti
Írország 10,2 százalékos negyedéves növekedése alaposan átrendezte az európai GDP-rangsort.
Rendkívüli! Elhunyt a dúsgazdag vállalkozó: nincs vér szerinti örököse – ki kapja a mesés örökséget?
Klaus-Michael Kühne 89 évesen hunyt el, teljes vagyonát az általa alapított Kühne Alapítvány örökli.
Példátlan orosz támadássorozat bénítja meg Kijevet, naponta tucatszor küldik az embereket az óvóhelyekre
Kijevben a háború kezdete óta nem volt ilyen sok légiriadó: az új orosz drónok is komoly veszélyt jelentenek.
A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban.
Rendkívüli fordulat Kijevben: Trump veje hirtelen felbukkant az ukrán fővárosban, eldőlhet a háború sorsa?
Az amerikai delegáció "nagyon biztatónak tartja" az ukrajnai rendezést szolgáló "érdemi és fontos" megbeszéléseket
Több órán át tárgyalt az orosz–ukrán háború lezárásáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott
Helyi tűzszünet lépett életbe, annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátását.
Bár Szingapúrtól São Paulóig rengeteg metropolisz támaszkodik a magyar fejlesztésre, a hazai fővárosban eddig elmaradt az áttörés.
Javier Milei argentin elnök gazdasági szankciókkal fenyegette meg azokat a brit és izraeli vállalatokat, amelyek olajkitermelést terveznek a Falkland-szigetek közelében.
Három héttel korábban történik meg a változás: elképesztő dolog fenyegeti a legfontosabb magyar élelmiszert
A búza eddig viszonylag jól alkalmazkodott a magyarországi felmelegedéshez, a következő évtizedekben azonban egyre több gyenge termésű év jöhet.
Rendkívüli! Benyújtotta a gigaszámlát Donald Trump: kőkeményen kifizetteti Európával az ukrán fegyvereket
Trump felszólította az európai országokat, hogy térítsék meg azt a hatalmas mennyiségű hadianyagot, amelyet Joe Biden ingyenesen bocsátott Ukrajna rendelkezésére.
A kormány átfogó vizsgálatot rendelt el a hazai villamosenergia-ellátás és a paksi atomerőmű működése kapcsán.
Váratlan fordulat a jegybankmilliárdok ügyében: megszólalt Matolcsy György, és áll a vizsgálatok elé
Videóüzenetben reagált az MNB-alapítványok vagyonát érintő ügyekre Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke.
Továbbra is jelentős különbség látható a lakossági és a vállalati hitelezés között Magyarországon.