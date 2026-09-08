Megjött Moszkva reakciója: kemény és fájdalmas választ ígérnek Magyarországnak az orosz diplomaták kiutasításáért

Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője "kemény és fájdalmas válaszlépést" ígért azt követően, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát.

Oroszország reagálni fog arra, hogy Magyarország kiutasított 10 diplomatát: Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője "kemény és fájdalmas válaszlépést", valamint "budapesti ruszofób lobbit" emlegetett közleményében.

Orbán Anita külügyminiszter kedden jelentette be, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség 10 diplomatája olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható, ezért kiutasítják őket.