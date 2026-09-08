Kőkemény lépésre szánta el magát Magyarország: orosz diplomatákat utasítottak ki

Magyarország kiutasít 10 orosz diplomatát az országból, közölte Orbán Anita. A döntést a magyar hatóságok értékelése alapozza meg, amely szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható.

A külügyminisztérium illetékes vezetője a mai napon tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét a magyar döntésről. Az érintett 10 munkatársat felszólították, hogy hagyják el Magyarországot. A döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolták.

Orbán Anita közlése szerint az intézkedés nem jelenti a Magyarország és Oroszország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakítását.

„Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” - írta a miniszter közösségi oldalán.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA