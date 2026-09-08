Audi Hungaria: Nem kell kapacitáscsökkentéstől tartania a győri üzemnek a Volkswagen Konszern Felügyelőbizottságának szeptember 3-i döntése miatt.
Kőkemény lépésre szánta el magát Magyarország: orosz diplomatákat utasítottak ki
Magyarország kiutasít 10 orosz diplomatát az országból, közölte Orbán Anita. A döntést a magyar hatóságok értékelése alapozza meg, amely szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható.
A külügyminisztérium illetékes vezetője a mai napon tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét a magyar döntésről. Az érintett 10 munkatársat felszólították, hogy hagyják el Magyarországot. A döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolták.
Orbán Anita közlése szerint az intézkedés nem jelenti a Magyarország és Oroszország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakítását.
„Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” - írta a miniszter közösségi oldalán.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
A támadások nyomán az olajárak hathetes csúcsra emelkedtek, miközben Irán új tengeri korlátozási övezet bevezetését helyezte kilátásba a Perzsa-öbölben.
Rendkívüli adatok érkeztek az európai gazdaságról: olyan fordulat jött, ami a magyarok pénztárcáját is elérheti
Írország 10,2 százalékos negyedéves növekedése alaposan átrendezte az európai GDP-rangsort.
Rendkívüli! Elhunyt a dúsgazdag vállalkozó: nincs vér szerinti örököse – ki kapja a mesés örökséget?
Klaus-Michael Kühne 89 évesen hunyt el, teljes vagyonát az általa alapított Kühne Alapítvány örökli.
Példátlan orosz támadássorozat bénítja meg Kijevet, naponta tucatszor küldik az embereket az óvóhelyekre
Kijevben a háború kezdete óta nem volt ilyen sok légiriadó: az új orosz drónok is komoly veszélyt jelentenek.
A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban.
Rendkívüli fordulat Kijevben: Trump veje hirtelen felbukkant az ukrán fővárosban, eldőlhet a háború sorsa?
Az amerikai delegáció "nagyon biztatónak tartja" az ukrajnai rendezést szolgáló "érdemi és fontos" megbeszéléseket
Több órán át tárgyalt az orosz–ukrán háború lezárásáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott
Helyi tűzszünet lépett életbe, annak érdekében, hogy helyre tudják állítani a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátását.
Bár Szingapúrtól São Paulóig rengeteg metropolisz támaszkodik a magyar fejlesztésre, a hazai fővárosban eddig elmaradt az áttörés.
Javier Milei argentin elnök gazdasági szankciókkal fenyegette meg azokat a brit és izraeli vállalatokat, amelyek olajkitermelést terveznek a Falkland-szigetek közelében.
Három héttel korábban történik meg a változás: elképesztő dolog fenyegeti a legfontosabb magyar élelmiszert
A búza eddig viszonylag jól alkalmazkodott a magyarországi felmelegedéshez, a következő évtizedekben azonban egyre több gyenge termésű év jöhet.
Rendkívüli! Benyújtotta a gigaszámlát Donald Trump: kőkeményen kifizetteti Európával az ukrán fegyvereket
Trump felszólította az európai országokat, hogy térítsék meg azt a hatalmas mennyiségű hadianyagot, amelyet Joe Biden ingyenesen bocsátott Ukrajna rendelkezésére.
A kormány átfogó vizsgálatot rendelt el a hazai villamosenergia-ellátás és a paksi atomerőmű működése kapcsán.
Váratlan fordulat a jegybankmilliárdok ügyében: megszólalt Matolcsy György, és áll a vizsgálatok elé
Videóüzenetben reagált az MNB-alapítványok vagyonát érintő ügyekre Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke.
Továbbra is jelentős különbség látható a lakossági és a vállalati hitelezés között Magyarországon.
Kiszivárgott belső adatok szerint a Volkswagen németországi gyártási költségei több mint négyszeresen meghaladják a kínai üzemekét.
Működik a zseniális trükk: így fölözik le az EU hasznát a leggazdagabbak, miközben eszük ágában sincs belépni
Miközben Ukrajna, Moldova és több nyugat-balkáni ország is gőzerővel dolgozik az uniós csatlakozáson, Európa több gazdag és stabil demokráciája továbbra sem akar belépni az EU-ba.
Rendkívüli! Brutális pofon Oroszországnak: 1500 milliárdos tartozás miatt foglalták le az állami hajót
A követelés az oroszok által a Krím 2014-es annektálása után lefoglalt ukrán energetikai eszközökhöz kapcsolódik.