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Budapest, 2026. szeptember 3.Orbán Anita külügyminiszter beszédet mond a Kulturális diplomáciai értekezlet megnyitóján a Külügyminisztérium konferenciatermében 2026. szeptember 3-án.MTI/Máthé Zoltán
Világ

Kőkemény lépésre szánta el magát Magyarország: orosz diplomatákat utasítottak ki

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 11:09

Magyarország kiutasít 10 orosz diplomatát az országból, közölte Orbán Anita. A döntést a magyar hatóságok értékelése alapozza meg, amely szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható.

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A külügyminisztérium illetékes vezetője a mai napon tájékoztatta Oroszország budapesti nagykövetét a magyar döntésről. Az érintett 10 munkatársat felszólították, hogy hagyják el Magyarországot. A döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolták.

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Orbán Anita közlése szerint az intézkedés nem jelenti a Magyarország és Oroszország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakítását.

„Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett” - írta a miniszter közösségi oldalán.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
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