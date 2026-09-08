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Kiszivárgott az amerikaiak titkos téli terve: különleges fordulat jöhet az orosz-ukrán háborúban?
Az Egyesült Államok a téli hónapokra koncentráló deeszkalációs lépéseken dolgozik az orosz–ukrán háborúban, miközben heteken belül újraindulhatnak a szélesebb körű béketárgyalások. Volodimir Zelenszkij a napokban Donald Trump elnök különmegbízottaival egyeztetett Kijevben. Bár az amerikaiak szerint Moszkva nyitott a párbeszédre, az ukrán vezetés a harctéri helyzet miatt egyelőre szkeptikus a valódi békét illetően - írta meg a Portfolio.
Volodimir Zelenszkij egy hétfői interjúban számolt be arról, hogy vasárnap Kijevben fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert. Donald Trump második elnöki ciklusának különmegbízottai – akik előző nap Vlagyimir Putyinnal is órákon át egyeztettek a Kremlben – a megakadt diplomáciai folyamatokat próbálják kimozdítani a holtpontról. Bár a küldöttek azt az üzenetet hozták, hogy az oroszok készek tárgyalni, az ukrán elnök borúlátó, hiszen a fokozódó orosz támadások nem utalnak megegyezési szándékra.
A felek közötti egyeztetések középpontjában elsősorban a tél beállta előtti deeszkaláció állt. A megbeszéléseken új amerikai javaslatok is elhangzottak az energiahálózatok, a gabonaexport és az energiahordozók kapcsán. Az Egyesült Államok emellett egy különálló, légvédelmi eszközöket és infrastrukturális támogatást tartalmazó "téli csomaggal" is segítené Ukrajnát.
Zelenszkij szerint Putyin stratégiája egyértelmű, hiszen az energiahálózat rombolásával akarja a télen térdre kényszeríteni és engedményekre bírni Ukrajnát. Az ukrán elnök ugyanakkor úgy látja, hogy az orosz vezető is nyomás alatt tartható. Putyinnak ugyanis szüksége van Trumpra, és a közeledő amerikai félidős választások előtt nem akarja magára haragítani, sőt egy diplomáciai sikerrel is megajándékozná a republikánus elnököt.
Kijev világossá tette, hogy a tárgyalások alatt is meg kívánja őrizni katonai erejét, emellett határozott biztonsági és gazdasági garanciákat vár. Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Ukrajna is képes gazdasági nyomást gyakorolni Oroszországra – például az orosz olaj- és gázexport célba vételével, válaszul az ukrán áramellátás elleni támadásokra. Az elnök a háború finanszírozásának megnehezítése érdekében további amerikai szankciókat sürgetett Moszkva ellen.
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A diplomáciai egyeztetések már ebben a hónapban, a szeptember végi New York-i ENSZ-közgyűlésen folytatódhatnak, de a jövőben egy amerikai–ukrán–orosz háromoldalú tárgyalási forduló lehetősége sincs kizárva.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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