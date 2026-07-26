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Figyelmeztet Zelenszkij, olyan lépésre készül Oroszország, ami mindent megváltoztathat: sikerülhet Putyin terve?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hírszerzési adatokra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Oroszország őszi terveiben nem a békekötés szerepel, hanem a mozgósítás kiterjesztése és észak-koreai csapatok bevetése. Szakértők szerint a háború hamarosan sorsdöntő fordulóponthoz érkezik, amelyet az őszi oroszországi parlamenti választások is befolyásolhatnak.
Az ukrán államfő egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a részletes jelentések szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egy újabb mozgósítás feltételeit teremti meg, hogy még több állampolgárt küldhessen a frontra.
Zelenszkij szerint elengedhetetlen, hogy a partnerekkel közösen elegendő nyomást gyakoroljanak Oroszországra, így egy újabb csapatösszevonás helyett a konfliktus lezárása váljon a Kreml elsődleges céljává.
A helyzetet tovább súlyosbítja a szoros orosz–észak-koreai katonai együttműködés. Zelenszkij információi szerint Phenjan további ballisztikusrakéta-indító rendszerek átadására készül, emellett Moszkva mintegy harmincezer észak-koreai katonát is bevetne a harcokban. Az ukrán elnök úgy tudja, hogy az ázsiai csapatok fogadásának előkészületei már június óta zajlanak az oroszországi Voronyezs térségében.
Már a hatodik egymást követő éjszaka érik ukrán dróntámadások az oroszországi kereskedelmi raktárakat, különös tekintettel a Wildberries e-kereskedelmi óriásvállalat logisztikai központjaira.
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