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A Szobornaja tér a Moszkvai Kreml központi tere, amely egy történelmi erődített komplexum Moszkva szívében, a Moszkva folyóra nyíló kilátással. Az orosz fellegvárak közül a legismertebb, öt palotát, négy katedrálist és a Kreml-tornyokk
Világ

Figyelmeztet Zelenszkij, olyan lépésre készül Oroszország, ami mindent megváltoztathat: sikerülhet Putyin terve?

Pénzcentrum
2026. július 26. 16:34

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hírszerzési adatokra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Oroszország őszi terveiben nem a békekötés szerepel, hanem a mozgósítás kiterjesztése és észak-koreai csapatok bevetése. Szakértők szerint a háború hamarosan sorsdöntő fordulóponthoz érkezik, amelyet az őszi oroszországi parlamenti választások is befolyásolhatnak.

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Az ukrán államfő egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a részletes jelentések szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egy újabb mozgósítás feltételeit teremti meg, hogy még több állampolgárt küldhessen a frontra.

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Zelenszkij szerint elengedhetetlen, hogy a partnerekkel közösen elegendő nyomást gyakoroljanak Oroszországra, így egy újabb csapatösszevonás helyett a konfliktus lezárása váljon a Kreml elsődleges céljává.

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A helyzetet tovább súlyosbítja a szoros orosz–észak-koreai katonai együttműködés. Zelenszkij információi szerint Phenjan további ballisztikusrakéta-indító rendszerek átadására készül, emellett Moszkva mintegy harmincezer észak-koreai katonát is bevetne a harcokban. Az ukrán elnök úgy tudja, hogy az ázsiai csapatok fogadásának előkészületei már június óta zajlanak az oroszországi Voronyezs térségében.
Címlapkép: Getty Images
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