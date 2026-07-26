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Világ

Rengeteg katonát küld az ukrán frontra Putyin legfőbb szövetségese: gigászi rakétaszállítmány is érkezhet Moszkvába

Pénzcentrum
2026. július 26. 10:10

Oroszország további harmincezer észak-koreai katona bevetésére készül az ukrajnai fronton, Phenjan pedig új ballisztikusrakéta-rendszerekkel is ellátná Moszkvát – jelentette be Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a két ország mélyülő katonai együttműködése már a tágabb ázsiai térség biztonságát is fenyegeti - írja a Portfolio.

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Az ukrán államfő szombat esti videóüzenetében elmondta, hogy az oroszországi Voronyezsi területen már tavaly június óta készítik elő a terepet az újabb észak-koreai csapatok fogadására.

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A két ország védelmi egyezményének értelmében Phenjan 2024-ben már mintegy tizennégyezer katonát vezényelt a Kurszki területre, hogy támogassák az orosz erőket az ukrán betörések visszaverésében.

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Zelenszkij felhívta a figyelmet arra, hogy Moszkva és Phenjan katonai kapcsolata már messze túlmutat az ukrajnai konfliktuson. Oroszország ugyanis a közvetlen harctéri tapasztalatok átadásával a modern hadviselésre oktatja az észak-koreai hadsereget, és aktívan támogatja fegyverzetük fejlesztését. Ez a folyamat komoly veszélyt jelent minden olyan ázsiai államra, amely az észak-koreai rakéták hatósugarában fekszik. Az elnök leszögezte, hogy Ukrajna érdemi választ fog adni a kialakult helyzetre.
Címlapkép: Getty Images
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