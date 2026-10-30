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Temérdek ember számláját nullázták dörzsölt csalók: ilyen rablást még nem látott a világ

Pénzcentrum
2026. október 30. 18:44 3 perc

Becslések szerint mintegy 6,3 milliárd dolláros kárt okozott az a nagyszabású hackertámadás, amely a Binance kriptotőzsdét érte. Bár az eltulajdonított digitális eszközökből eddig körülbelül hárommilliárd dollárnyit sikerült befagyasztani, a vagyon tényleges visszaszerzése hosszadalmas jogi eljárást igényel. A tőzsde ígéretet tett az összes veszteség megtérítésére, miközben a blokkláncelemzők egy észak-koreai csoportot sejtenek az akció hátterében, a hír hatására pedig a bitcoin árfolyama pénteken 78 ezer dollár alá esett - közölte a CNBC.

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A befagyasztott kriptovaluták visszaszerzése összetett feladat, mivel maga a zárolás csupán a további utalásokat akadályozza meg. Ari Redbord, a TRM Labs blokkláncelemző cég szakértője szerint a pénz visszajuttatásához a bűnüldöző szerveknek bírósági végzésre vagy lefoglalási határozatra van szükségük. Ebben a helyzetben a stabilcoinok – például a Tether és a Circle által kibocsátott USDT és USDC – számítanak a legkönnyebben visszaszerezhető eszközöknek. Mivel a kibocsátók maguk felügyelik az okosszerződéseket, képesek zárolni, megsemmisíteni, majd újra kibocsátani a tokeneket, így a károsultak visszakaphatják a pénzüket.

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A bitcoin és az ether esetében azonban jóval nehezebb a helyzet, mert ezeknek nincs olyan központi kibocsátójuk, amely közvetlenül befagyaszthatná az eszközöket. Eric Jardine, a Chainalysis kutatási vezetője szerint az ilyen típusú kriptovalutákat a nyilvános blokkláncokon kell nyomon követni, és csak akkor lehet közbelépni, amikor az összegek egy együttműködő tőzsdére vagy más centralizált platformra érkeznek. Bár a technikai zárolás gyorsan megtörténhet, a hatóságok, a tőzsdék és a kibocsátók közötti egyeztetések miatt a tényleges kártalanítás hónapokig vagy akár évekig is eltarthat.

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Mind a TRM Labs, mind a Chainalysis nagy valószínűséggel az észak-koreai állami hátterű TraderTraitor hackercsoportnak tulajdonítja a támadást. Az FBI korábban ugyanezt a szervezetet tette felelőssé a Bybit tőzsde ellen 2025 februárjában elkövetett, 1,5 milliárd dolláros lopásért is. Az elemzők szerint a mostani akció előkészületei legalább 36 órával a betörés előtt megkezdődtek, a támadók pedig a Tornado Cash kriptokeverő szolgáltatást használták a tárcáik feltöltésére. Az elkövetők végül tíz különböző blokkláncon keresztül, nagyrészt mindössze húsz perc leforgása alatt vontak ki mintegy 6,36 milliárd dollárnyi digitális eszközt a Binance tárcáiból.

A hatalmas összeg ellenére a támadás jelenleg nem veszélyezteti érdemben a Binance fizetőképességét – vélekedett Sean Farrell, a Fundstrat Global Advisors digitális eszközökért felelős stratégiai vezetője. Mivel nagyjából 3,3 milliárd dollárnyi eszköz maradt zárolatlanul, a tőzsde saját, 1,2 milliárd dolláros kártalanítási alapja (SAFU) a fennmaradó veszteségek mintegy harmadát képes fedezni, a különbözetet pedig a vállalat saját tőkéjéből pótolhatja, feltéve, hogy a befagyasztott stabilcoinok visszakerülnek hozzájuk. A szakértő szerint az esetleges ügyféleszköz-hiány elméletileg rákényszeríthetné a tőzsdét a tartalékai értékesítésére, ami szélesebb körű eladási hullámot indíthatna el a piacon, de jelenleg nem ez a forgatókönyv látszik megvalósulni.

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Az incidens nyomán Chris Perkins, a Franklin Templeton kriptorészlegének vezetője a szigorúbb kiberbiztonsági előírások és a szorosabb kormányzati együttműködés szükségességére hívta fel a figyelmet. A szakember a CNBC-nek nyilatkozva úgy vélte, a bűnözők felelősségre vonásához olyan nemzetközi összefogásra lenne szükség, mint amilyet a G20-országok valósítottak meg a globális pénzügyi válságot követően. Emellett kiemelte a mesterséges intelligencia szerepét is, amely a sebezhetőségek feltárásával és kezelésével hatékonyan támogathatja a védekezést.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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