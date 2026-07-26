Üzemanyagtiltásról döntött Putyin: ezt még a magyar autósok is megérezhetik a kutakon?

Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzin exporttilalmát a belföldi piac védelmében, a gázolaj kivitelére vonatkozó korlátozásokat ugyanakkor hamarosan feloldják a globális hiány enyhítése érdekében - jelentette a Portfolio.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes tájékoztatása szerint a hatóságok az ország belső ellátásának biztonságát tartják szem előtt, így a hazai üzemanyagpiac védelmében az év végéig biztosan fenntartják a benzin exporttilalmát.

A gázolaj esetében viszont eltérő stratégiát alkalmaznak, az arra vonatkozó exportkorlátozás ugyanis a várakozások szerint csak rövid ideig marad érvényben. Az illetékesek ígérete alapján a tilalmat a piaci egyensúly helyreállásakor azonnal feloldják, amivel a dízelhiánnyal küzdő globális piacot is igyekeznek kisegíteni. Korábbi értesülések szerint ez az átmeneti, korlátozásokkal terhelt időszak nagyjából egy hónapig tarthat.