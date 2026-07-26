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A Lengyel Légierő F-16-os vadászgépe, emelkedés közben.
Világ

Most érkezett! Újabb orosz drónt lőttek le a határ mentén: nem lehet véletlen, ez már a harmadik pár napon belül

MTI
2026. július 26. 10:53

Negyvennyolc órán belül már a harmadik, az ország légterét megsértő pilóta nélküli légi járművet semmisítette meg a román légierő. Nicusor Dan román államfő elfogadhatatlannak nevezte a NATO és az Európai Unió területét is érintő sorozatos incidenseket, amelyek során bizonyítottan orosz harci eszközök tévedtek Románia fölé - jelentette a Portfolio.

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A legújabb, nagy valószínűséggel orosz drónt vasárnap lőtte le egy F-16-os vadászgép a Fekete-tenger felett, Sulina térségében. Nicusor Dan államfő a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint az első, még péntek reggel ártalmatlanított eszköz egy Sáhed típusú drón volt. Ezt a típust Oroszország kiterjedten alkalmazza az Ukrajna elleni háborújában.

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A román elnök hangsúlyozta, hogy tűrhetetlennek tartják a folyamatos légtérsértéseket, az ilyen cselekedeteket pedig a szövetségeseikkel közösen a legnagyobb komolysággal kezelik. A vasárnapi eset a pénteki és a szombati sikeres elfogásokat követően a harmadik katonai beavatkozás volt az elmúlt két napban.
Címlapkép: Getty Images
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