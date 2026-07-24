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Military combat drone UAV launching missiles
Világ

Kiadták a riasztást a szomszédunkban: óriási robbanás rázta meg a környéket, orosz drónt lőttek ki

Pénzcentrum
2026. július 24. 16:22

Először lőtt le ellenséges drónt saját légterében a román légierő: egy F–16-os vadászgép semmisítette meg a feltételezhetően orosz Shahed drónt, amely mélyen Románia belsejéig jutott. Az incidens miatt több megyében is lakossági riasztást rendeltek el.

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Péntek délelőtt a román légierő egyik F-16-os vadászgépe lelőtt egy drónt a Buzău megyei Padina térségében. Az eset történelmi jelentőségű, hiszen most először semmisített meg a román légierő saját légterében ellenséges repülőeszközt, ráadásul nem a határ mentén, hanem mélyen az ország belsejében, Bukaresttől alig 90 kilométerre. A lakatlan terület felett végrehajtott akció nem követelt áldozatokat, a hatóságok pedig vizsgálatot indítottak az incidens pontos körülményeinek tisztázására - írja a román G4 media.

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A pilóta nélküli repülőeszközt reggel 9:39-kor észlelték Sulinától keletre, majd az eszköz a Sulina–Brăila–Fetești–Buzău útvonalon repült tovább. A légvédelmi műveletet a NATO spanyolországi Egyesített Légivezetési Központja (CAOC) koordinálta. Elsőként két, Romániában állomásozó olasz Eurofighter vadászgép szállt fel a célpont elfogására, és bár tüzet is nyitottak a drónra, a rakétájuk célt tévesztett. Ezután a fetești-i légibázisról riasztott két román F-16-os vette át az üldözést, amelyek közül az egyik 11:02 körül sikeresen megsemmisítette a légi járművet.

Gheorghe Maxim dandártábornok tájékoztatása szerint a drón akkor lépett be a román légtérbe, amikor a szomszédos Odessza régiót heves támadások érték. Az elfogásra kizárólag a technikai és jogi feltételek maradéktalan teljesülése után kerülhetett sor, miután a célt vizuálisan azonosították, a radar bemérte, az eszköz pedig olyan lakatlan terület fölé ért, ahol a lelövése már nem veszélyeztette a lakosságot.

Bár a hivatalos vizsgálat még tart, Gheorghiță Vlad vezérkari főnök közölte, hogy a pilóták beszámolói alapján az eszköz az orosz hadsereg által Ukrajnában is alkalmazott Shahed vagy Geran-2 típusú kamikazedrónra hasonlított. Azt egyelőre nem tisztázták, hogy a gép hordozott-e robbanófejet, de mivel nem felderítő feladatot végzett, ez a forgatókönyv is rendkívül valószínű.

Nicușor Dan államfő és Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter egyaránt méltatta a művelet professzionalizmusát és a szövetséges erők összehangolt tevékenységét. A vezérkari főnök bejelentette, hogy állami kitüntetésre terjeszti fel a drónt megsemmisítő, 28 év alatti pilótákat. Hozzátette, hogy a román hadsereg a korábbi konstancai incidenst követően szorosabbra fűzte az együttműködést az ukrán féllel a gyorsabb és hatékonyabb információcsere érdekében.

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A légtérsértés miatt több délkelet-romániai megyében is RO-Alert lakossági riasztást adtak ki. A 112-es segélyhívóra számos lakossági bejelentés érkezett, a helyiek erős robbanásról, a megsemmisítés pillanatában felvillanó lángcsóváról, majd a térségben hosszan köröző vadászgépekről számoltak be. A védelmi minisztérium és a katasztrófavédelem földi egységei jelenleg is keresik a drón, valamint az olasz vadászgépek által indított rakéta roncsait.

A mostani katonai fellépést egy 2025 februárjában elfogadott törvény tette lehetővé, amely felhatalmazza a hadsereget az ország légterébe illegálisan belépő légi járművek megsemmisítésére. Bár az AUR, a POT és az SOS Románia pártok korábban az alkotmánybíróságon is megtámadták a jogszabályt, a szélsőjobboldali AUR most elismeréssel adózott a román pilóták teljesítménye előtt. A párt ugyanakkor magyarázatot vár a kormánytól arra, hogyan juthatott be egy drón ilyen mélyen az ország területére, és miért volt szükség négy vadászgép felszállására egyetlen eszköz leküzdéséhez, egyúttal sürgette a hazai légvédelmi rendszerek modernizálását.
Címlapkép: Getty Images
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