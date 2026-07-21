Donald Trump már a legrosszabbra készül: meghökkentő javaslattal álltak elő a közvetítők a háború elkerülésére

Közvetítő országok egy tíznapos tűzszüneti javaslattal igyekeznek elkerülni az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktust, miközben Donald Trump amerikai elnök már a totális háborús forgatókönyvre is felkészült. Bár Washington tanulmányozza a Hormuzi-szoros hajózási rendjét is szabályozó tervezetet, a diplomáciai egyeztetéseket nehezíti egy amerikai áldozatokat követelő, közelmúltbeli iráni rakétacsapás, valamint az amerikai és az izraeli haderő fokozott katonai készültsége.

Katar, Egyiptom, Pakisztán és más térségbeli államok javaslata szerint az Egyesült Államok és Irán tíz napra felfüggesztené a harci cselekményeket, és visszatérne egy korábban már aláírt szándéknyilatkozathoz. Sajtóinformációi szerint a tervezet egyik kulcseleme a Hormuzi-szoros mindkét hajózási útvonalának újranyitása. Ez a gyakorlatban azzal járna, hogy Irán leállítaná a déli, ománi vizeken végrehajtott támadásait, az Egyesült Államok pedig feloldaná az északi, iráni felségvizeket érintő blokádot.

A tíznapos átmeneti időszak lehetőséget teremtene arra, hogy a felek hosszú távú megállapodást dolgozzanak ki a szoros tranzitforgalmáról és az ott beszedhető díjak szabályozásáról. Az egyik felmerülő elképzelés szerint Irán a Malakka-szoros mintájára méltányos összegű díjat szedhetne be a tengeri biztonság és a környezetvédelem fenntartásáért. Egy másik javaslat értelmében ezeket a bevételeket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet bevonásával egy közös alapba csatornáznák be. - írta meg a Portfolio az Axios alapján.

A Trump-adminisztráció jelenleg is tanulmányozza az ajánlatot, és arra kérte Izraelt, hogy egyelőre tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely veszélyeztethetné a diplomáciai rendezést. Washington ugyanakkor a tárgyalások kudarcára is felkészült, így az elmúlt napokban több tucat vadászgépet és légi utántöltő repülőgépet vezényelt a Közel-Keletre. Az izraeli hadsereg szintén magas fokú készültségben áll, és szükség esetén akár napokon belül képes megindítani egy összehangolt, teljes körű hadműveletet.

Bár diplomáciai erőfeszítések a hétvégén komoly lendületet vettek, a folyamatot megakasztotta egy Jordániában végrehajtott iráni rakétacsapás, amelyben legalább két amerikai katona életét vesztette. Washington a támadás hatására megtorpant, ám egy magas rangú amerikai tisztségviselő megerősítette, hogy az egyeztetések a háttérben továbbra is zajlanak, még ha az amerikai elnök nem is vetette el a megtorló katonai akciók lehetőségét.