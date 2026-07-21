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Világ

Donald Trump már a legrosszabbra készül: meghökkentő javaslattal álltak elő a közvetítők a háború elkerülésére

Pénzcentrum
2026. július 21. 09:43

Közvetítő országok egy tíznapos tűzszüneti javaslattal igyekeznek elkerülni az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktust, miközben Donald Trump amerikai elnök már a totális háborús forgatókönyvre is felkészült. Bár Washington tanulmányozza a Hormuzi-szoros hajózási rendjét is szabályozó tervezetet, a diplomáciai egyeztetéseket nehezíti egy amerikai áldozatokat követelő, közelmúltbeli iráni rakétacsapás, valamint az amerikai és az izraeli haderő fokozott katonai készültsége.

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Katar, Egyiptom, Pakisztán és más térségbeli államok javaslata szerint az Egyesült Államok és Irán tíz napra felfüggesztené a harci cselekményeket, és visszatérne egy korábban már aláírt szándéknyilatkozathoz. Sajtóinformációi szerint a tervezet egyik kulcseleme a Hormuzi-szoros mindkét hajózási útvonalának újranyitása. Ez a gyakorlatban azzal járna, hogy Irán leállítaná a déli, ománi vizeken végrehajtott támadásait, az Egyesült Államok pedig feloldaná az északi, iráni felségvizeket érintő blokádot.

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A tíznapos átmeneti időszak lehetőséget teremtene arra, hogy a felek hosszú távú megállapodást dolgozzanak ki a szoros tranzitforgalmáról és az ott beszedhető díjak szabályozásáról. Az egyik felmerülő elképzelés szerint Irán a Malakka-szoros mintájára méltányos összegű díjat szedhetne be a tengeri biztonság és a környezetvédelem fenntartásáért. Egy másik javaslat értelmében ezeket a bevételeket a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet bevonásával egy közös alapba csatornáznák be. - írta meg a Portfolio az Axios alapján.

A Trump-adminisztráció jelenleg is tanulmányozza az ajánlatot, és arra kérte Izraelt, hogy egyelőre tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely veszélyeztethetné a diplomáciai rendezést. Washington ugyanakkor a tárgyalások kudarcára is felkészült, így az elmúlt napokban több tucat vadászgépet és légi utántöltő repülőgépet vezényelt a Közel-Keletre. Az izraeli hadsereg szintén magas fokú készültségben áll, és szükség esetén akár napokon belül képes megindítani egy összehangolt, teljes körű hadműveletet.

Bár diplomáciai erőfeszítések a hétvégén komoly lendületet vettek, a folyamatot megakasztotta egy Jordániában végrehajtott iráni rakétacsapás, amelyben legalább két amerikai katona életét vesztette. Washington a támadás hatására megtorpant, ám egy magas rangú amerikai tisztségviselő megerősítette, hogy az egyeztetések a háttérben továbbra is zajlanak, még ha az amerikai elnök nem is vetette el a megtorló katonai akciók lehetőségét.

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Címlapkép: Getty Images
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