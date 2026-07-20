Donald Trump meghökkentő lépésre készül? Atomlétesítmények elleni támadás is szerepel a tervek között

Az Egyesült Államok folyamatosan növeli katonai jelenlétét a Közel-Keleten. A térségbe egyre több vadászgép és tankergép érkezik, miközben Donald Trump elnök a konfliktus esetleges kiterjesztését és a diplomáciai megoldási lehetőségeket egyaránt mérlegeli.

A CNN amerikai tisztségviselőkre hivatkozó beszámolója szerint az európai támaszpontokról újabb F–16-os és F–35-ös vadászgépeket csoportosítanak át a konfliktusövezetbe. Ezzel párhuzamosan a tankergépek száma is ismét emelkedik. Bár a korábbi mintegy kilencvennégyről negyven körülire esett vissza a térségben állomásozó gépek száma, a múlt hét óta újra egyre több ilyen repülőgépet vezényelnek a régióba.

A haditechnika átcsoportosításának célja az amerikai katonai mozgástér bővítése. Bár Donald Trump egyelőre nem hozott végleges döntést a folytatásról, több radikális katonai forgatókönyv is napirendre került.

Ezek között szerepel az iráni nukleáris létesítmények elleni légicsapás, valamint a kulcsfontosságú olajipari központ, a Harg-sziget elfoglalása is. Washington ugyanakkor továbbra sem zárkózik el a békés rendezéstől, amit Marco Rubio külügyminiszter vasárnapi nyilatkozata is megerősített.

A háború esetleges kiszélesítését ugyanakkor hátráltathatja, hogy egyes elemzések szerint az amerikai haderő nem rendelkezik elegendő készlettel egy intenzív támadássorozat hosszú távú fenntartásához. Erre a logisztikai kihívásra reagálva egy új katonai szemléletmód körvonalazódik, amely szerint az Egyesült Államok a jövőben a méregdrága precíziós rakéták helyett egyre nagyobb szerepet szánna a jóval költséghatékonyabb drónoknak.