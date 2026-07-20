Andy Burnham hétfőn hivatalosan is átvette a brit miniszterelnöki posztot, miután Keir Starmer benyújtotta lemondását.
Nem csillapodnak a kedélyek a Hormuzi-szorosnál: egyre nagyobb bajt okozhat az emelkedő olajár?
Kilencedik egymást követő napja hajtott végre légicsapásokat az Egyesült Államok Irán ellen, miközben tovább nő a feszültség a Hormuzi-szoros körül. Irán közlése szerint két olajszállító tartályhajó felrobbant és mozgásképtelenné vált az átkelő közelében, ami tovább erősítette az energiaellátással kapcsolatos aggodalmakat.
A Reuters szerint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda hétfőn azt közölte, hogy ballisztikus rakétákkal amerikai célpontokat támadott Jordániában, Kuvaitban és Szíriában. A közlemény szerint az akabai repülőtér, az Al-Adiri tábor, az Ali Al Salem légibázis, valamint több amerikai katonai létesítmény került célkeresztbe.
Bahrein belügyminisztériuma arról számolt be, hogy hétfő reggel megszólaltak a légvédelmi szirénák, míg a kuvaiti hadsereg közölte, hogy iráni drónokat semmisített meg.
A mostani támadások azután következtek be, hogy összeomlott az egy hónappal korábban létrejött ideiglenes tűzszünet. Azóta ismét kiéleződött a harc a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért, amelyen a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része halad át. A helyzet az energiaellátást is veszélyezteti, miközben ismét erősödnek a globális inflációs félelmek.
Az amerikai Központi Parancsnokság közölte, hogy újabb csapáshullámot indított Irán ellen. Tájékoztatásuk szerint a műveletek célja Teherán képességeinek gyengítése, hogy ne tudja veszélyeztetni a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban.
Közben az iráni Tasnim hírügynökség arról számolt be, hogy amerikai rakéták csapódtak be több iráni városban. A jelentések szerint Tabrizban, Csabahárban, Konarakban, Bandar Mahshahrban és Bandar Imám Khomeiniben is robbanásokat lehetett hallani.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy Washington addig folytatja a katonai fellépést, amíg Irán veszélyezteti a nemzetközi hajózást.
A Hormuzi-szoros nemzetközi vízi út. Amíg Irán megpróbálja ellenőrizni ezt az útvonalat és támadja az ott közlekedő hajókat, addig reagálnunk kell. Az Egyesült Államok ugyanakkor továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra.
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- mondta Rubio.
Kuvait eközben közölte, hogy immár második napja támadás éri egyik tengervíz-sótalanító üzemét, amely létfontosságú infrastruktúrának számít. A Hormuzi-szoros körüli feszültséget tovább növelte, hogy a Forradalmi Gárda szerint két olajszállító tartályhajó felrobbant, miközben egy általuk nem biztonságosnak minősített déli útvonalon próbált áthaladni. A Reuters egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni az incidens megtörténtét.
Irán nem közölt részleteket a hajók kilétéről, zászlajáról, személyzetéről vagy az esetleges áldozatokról. A Forradalmi Gárda ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a szoros mindaddig veszélyes marad, amíg szerintük folytatódik az amerikai katonai jelenlét a térségben. Az LSEG hajózási adatai szerint vasárnap mindössze négy hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, míg egy nappal korábban még nyolc. Az olaj ára hétfőn több mint 2 százalékkal emelkedett, és ismét 90 dollár fölé került hordónként.
Az amerikai hadsereg vasárnap újabb veszteségekről is beszámolt. Egy katona Észak-Irakban életét vesztette egy lelőtt iráni drón ellenőrzött megsemmisítése során. Korábban két amerikai katona halt meg Jordániában, egy harmadik pedig eltűnt. A Központi Parancsnokság szerint a pénteki támadás helyszínén azonosítatlan emberi maradványokat találtak, amelyek vizsgálata még tart.
Az amerikai közlés szerint a konfliktus kezdete óta 17 amerikai katona vesztette életét, több mint 420-an pedig megsebesültek. A jelenlegi háború február 28-án kezdődött, amikor az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán nukleáris és rakétaprogramja ellen. A harcok azóta több ezer ember életét követelték, elsősorban Iránban és Libanonban.
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