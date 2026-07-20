Újabb lendületet kapott az energiaárak emelkedése hétfőn, miután tovább fokozódott a katonai konfliktus az Egyesült Államok és Irán között.
Meglepő bejelentés: tengeri blokád alá vonták a gazdag olajkirályságot, brutális drágulás jöhet az üzemanyagnál?
Tovább szélesedhet a közel-keleti konfliktus, miután a jemeni húszi lázadók tengeri embargót jelentettek be Szaúd-Arábia ellen. A lépés újabb veszélyt jelenthet a globális energiaellátásra, miközben Irán állítólag arra ösztönzi szövetségesét, hogy zárja le a Báb el-Mandeb-szorost, ha az Egyesült Államok folytatja az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat.
A húszik közleményükben azt írták, hogy az intézkedés azonnali hatállyal lép életbe, és azt a „szemet szemért” elv alapján vezetik be. Indoklásuk szerint ezzel válaszolnak arra, amit Szaúd-Arábia Jemen elleni igazságtalan és elnyomó blokádjának neveztek. Rijád egyelőre nem reagált a bejelentésre.
A Báb el-Mandeb-szoros a Vörös-tengert köti össze az Ádeni-öböllel, ezért kulcsfontosságú útvonala a Közel-Kelet és Európa közötti tengeri kereskedelemnek.
Piaci becslések szerint a teljes lezárás a globális olajkínálat mintegy 7 százalékát érinthetné, mivel a szaúdi olajexport jelentős része ezen az útvonalon halad át. Ez tovább súlyosbíthatná a Hormuzi-szoros körüli harcok miatt már kialakult ellátási problémákat, amelyek a becslések szerint a világ olajszállításának mintegy 10 százalékát érintik.
Közben újra napirendre került a tűzszünet
A katonai feszültség ellenére ismét megindultak a diplomáciai egyeztetések. Egy magas rangú iráni tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy Teherán közvetítőkön keresztül egy tíznapos tűzszüneti javaslatot kapott. A kezdeményezés célja az lenne, hogy megmentsék a múlt hónapban létrejött ideiglenes fegyvernyugvást, és megteremtsék a feltételeit egy tartósabb megállapodásnak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az iráni külügyminisztérium is megerősítette, hogy közvetítők javaslatokat juttattak el Teheránhoz, de a tárgyalások részleteit nem hozták nyilvánosságra. Pakisztáni kormányzati források szerint Eskandar Momeni iráni belügyminiszter néhány napon belül másodszor látogatott Iszlámábádba, ahol arra kérte a pakisztáni vezetést, hogy folytassa közvetítői szerepét Irán és az Egyesült Államok között.
A diplomáciai egyeztetésekre azt követően került sor, hogy az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, légicsapásokat hajtott végre amerikai katonai létesítmények ellen a térségben, válaszul az Egyesült Államok újabb iráni célpontok elleni bombázásaira.
Ameddig Trump a vb-döntőn parádézott, az USA kemény csapást mért Iránra: kezd durvulni a háború a Közel-Keleten
Tovább mélyül a közel-keleti konfliktus: az Egyesült Államok immár kilencedik egymást követő napon hajtott végre légicsapásokat iráni célpontok ellen
Több mint ezerötszázan betegedtek meg bélfertőzéssel, amelyet a gyanú szerint az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozott
Kiléptetheti Donald Trump az Egyesült Államokat a NATO-ból? Megszólalt a szakértő, komoly bajban van a szövetség
A Financial Times arra is emlékeztet, hogy Washington mintegy ötezer katona kivonását jelentette be Németországból.
Megtörte a csendet az egyik leggazdagabb orosz oligarcha: négy forgatókönyvet vázolt fel Oroszország jövőjéről, szinte mind katasztrofikus
Ritka interjút adott Andrej Melnicsenko, Oroszország egyik leggazdagabb üzletembere.
Donald Trump megfenyegette Kanadát, újabb vámokat is kilátásba helyezett: egészen szürreális az indok
A kanadai kormány közlése szerint a két állam folyamatos kapcsolatban áll egymással, és régóta együttműködik a hasonló katasztrófák kezelésében.
Sokkoló adatok láttak napvilágot: kétszer gyorsabban forrósodik Európa, mint az átlag - Magyarországnak is fájni fog
Számos ország már megkezdte a gyakorlati felkészülést.
Óriási káosz az ukrán hadseregben: egymásnak esett a védelmi miniszter és a főparancsnok - a katonák már tudják, kinek az oldalán állnak
A felhívás azután látott napvilágot, hogy Mihajlo Fedorov védelmi miniszter egy sajtótájékoztatón kijelentette, Ukrajnának le kell váltania Olekszandr Szirszkij főparancsnokot.
Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, megerősítette, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.
Hamarosan új miniszterelnök lép hivatalba: minden szükséges lépés kész, átveheti a hatalmat elődjétől
Pénteken megválasztották Andy Burnhamet a brit Munkáspárt új vezetőjévé, hamarosan a miniszterelnöki posztot is átveszi elődjétől.
Történelmi döntést hozott a parlament: ehhez már vélhetően nem nyúlnak, hosszú évekre eldőlhetett minden
A japán parlament elfogadta azt a törvényt, amely enyhíti a császári trónöröklés szabályait - női leszármazott azonban továbbra sem ülhet majd a trónra.
Rendkívüli csapás érte Ukrajnát az éjjel: brutális pusztítást végzett az orosz hadsereg, védtelen civilek vesztették életüket
Az eddigi adatok szerint legkevesebb három ember meghalt, több mint tízen pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében Odesszában és Herszonban.
Ismét kiújultak a fegyveres összecsapások az Egyesült Államok és Irán között a Közel-Keleten.
Mérges kígyó akadt egy idősödő nő biciklijének láncába a népszerű kerékpárúton: így élte túl a kígyómarást, az állat sokkal rosszabbul járt
A mozdulatlanul lapuló állatot a kerékpáros feltehetően botnak vagy árnyéknak hitte.
Ukrajnában ritka háborús tiltakozási hullám bontakozott ki Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése miatt.
Újabb támadássorozat rázta meg a Perzsa-öböl térségét, miután Teherán az elmúlt éjszaka a szomszédos öböl menti államokban működő amerikai katonai bázisokat vett célba.
Trump szerint ha Irán nem tárgyal, az USA az erőműveket és hidakat is támadhatja a konfliktus új szakaszában.
Végleg eltűnhet a boltokból a magyarok egyik kedvenc sajtja? Döbbenetes veszély fenyegeti a milliárdos ágazatot
Az olaszországi Emilia-Romagna régió híres parmezánágazatát egyre súlyosabban fenyegeti a szélsőséges hőség.
Donald Trump döntése után elszabadultak az indulatok: megdöbbentő drágulást hozhat a legújabb tengeri konfliktus
Tovább emelkedett az olaj ára szerdán, miután ismét fokozódott a közel-keleti feszültség.