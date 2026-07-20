Meglepő bejelentés: tengeri blokád alá vonták a gazdag olajkirályságot, brutális drágulás jöhet az üzemanyagnál?

Tovább szélesedhet a közel-keleti konfliktus, miután a jemeni húszi lázadók tengeri embargót jelentettek be Szaúd-Arábia ellen. A lépés újabb veszélyt jelenthet a globális energiaellátásra, miközben Irán állítólag arra ösztönzi szövetségesét, hogy zárja le a Báb el-Mandeb-szorost, ha az Egyesült Államok folytatja az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat.

A húszik közleményükben azt írták, hogy az intézkedés azonnali hatállyal lép életbe, és azt a „szemet szemért” elv alapján vezetik be. Indoklásuk szerint ezzel válaszolnak arra, amit Szaúd-Arábia Jemen elleni igazságtalan és elnyomó blokádjának neveztek. Rijád egyelőre nem reagált a bejelentésre.

A Báb el-Mandeb-szoros a Vörös-tengert köti össze az Ádeni-öböllel, ezért kulcsfontosságú útvonala a Közel-Kelet és Európa közötti tengeri kereskedelemnek.

Piaci becslések szerint a teljes lezárás a globális olajkínálat mintegy 7 százalékát érinthetné, mivel a szaúdi olajexport jelentős része ezen az útvonalon halad át. Ez tovább súlyosbíthatná a Hormuzi-szoros körüli harcok miatt már kialakult ellátási problémákat, amelyek a becslések szerint a világ olajszállításának mintegy 10 százalékát érintik.

Közben újra napirendre került a tűzszünet

A katonai feszültség ellenére ismét megindultak a diplomáciai egyeztetések. Egy magas rangú iráni tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy Teherán közvetítőkön keresztül egy tíznapos tűzszüneti javaslatot kapott. A kezdeményezés célja az lenne, hogy megmentsék a múlt hónapban létrejött ideiglenes fegyvernyugvást, és megteremtsék a feltételeit egy tartósabb megállapodásnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem csillapodnak a kedélyek a Hormuzi-szorosnál: egyre nagyobb bajt okozhat az emelkedő olajár? Kilencedik egymást követő napja hajtott végre légicsapásokat az Egyesült Államok Irán ellen, miközben tovább nő a feszültség a Hormuzi-szoros körül.

Az iráni külügyminisztérium is megerősítette, hogy közvetítők javaslatokat juttattak el Teheránhoz, de a tárgyalások részleteit nem hozták nyilvánosságra. Pakisztáni kormányzati források szerint Eskandar Momeni iráni belügyminiszter néhány napon belül másodszor látogatott Iszlámábádba, ahol arra kérte a pakisztáni vezetést, hogy folytassa közvetítői szerepét Irán és az Egyesült Államok között.

A diplomáciai egyeztetésekre azt követően került sor, hogy az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, légicsapásokat hajtott végre amerikai katonai létesítmények ellen a térségben, válaszul az Egyesült Államok újabb iráni célpontok elleni bombázásaira.