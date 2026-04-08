Kiderült, mi zajlott a háttérben a tűzszünet előtt: ez az ország gyorsíthatta fel a tárgyalásokat

Pakisztán közvetítőként kulcsszerepet játszott az Irán és az Egyesült Államok közötti kéthetes tűzszünet létrejöttében. A megállapodás azonban rendkívül törékeny, és a felek között továbbra is hiányzik a bizalom - írta a BBC.

Pakisztáni források szerint a tűzszünet bejelentését megelőző órákban a tárgyalások felgyorsultak. A közvetítést pakisztáni részről egy szűk kör végezte, a megbeszéléseken pedig komor és feszült, ugyanakkor reménykedő volt a hangulat. Iszlámábád az elmúlt hetekben folyamatosan üzeneteket továbbított a két fél között. Ehhez kihasználta az Iránnal közös határát és a hagyományosan szoros, testvéri kapcsolatát, miközben az Egyesült Államokkal is jó viszonyt ápol. Donald Trump amerikai elnök például a kedvencének nevezte Aszim Munír tábornagyot, aki szerinte a legtöbbeknél jobban ismeri Iránt.

A megállapodás létrejötte sokáig kétségesnek tűnt. Isák Dár pakisztáni külügyminiszter kedden a parlamentben elmondta, hogy egészen a megelőző napig nagyon optimisták voltak. Izrael iráni támadása és Irán Szaúd-Arábia elleni csapása azonban felborította az egyensúlyt. Aszim Munír tábornagy még keményebben fogalmazott. Szerinte a Szaúd-Arábia elleni támadás aláássa a konfliktus békés rendezésére tett őszinte erőfeszítéseket. A krízis kezdete óta ez volt az egyik leghatározottabb pakisztáni megnyilatkozás Teheránnal szemben.

Szakértők szerint ez a kiállás további nyomást gyakorolhatott Iránra. Pakisztánnak ugyanis kölcsönös védelmi megállapodása van Szaúd-Arábiával, amelyet a sorozatos támadások ellenére eddig még nem léptettek életbe.

Éjfél után a pakisztáni miniszterelnök az X-en arról számolt be, hogy a diplomáciai erőfeszítések stabilan és erőteljesen haladnak. Ezt követően felkérte Donald Trumpot a határidő kéthetes meghosszabbítására, Iránt pedig a Hormuzi-szoros ugyanilyen időtartamú megnyitására. Teherán iszlámábádi nagykövete hajnali háromkor szintén a közösségi platformon jelezte, hogy sikerült túllépni a kritikus és érzékeny szakaszon. Hajnali öt óra előtt a pakisztáni kormányfő hivatalosan is bejelentette a tűzszünetet, egyúttal április 10-re, péntekre Iszlámábádba hívta a feleket a tárgyalások folytatására.

Egy pakisztáni forrás ugyanakkor a BBC-nek hangsúlyozta a további óvatosság fontosságát. A helyzet továbbra is törékeny, a felek között hiányzik a bizalom, és mindkét oldal mereven ragaszkodik az álláspontjához. Bár Pakisztán képes lehet tárgyalóasztalhoz ültetni Iránt és az Egyesült Államokat, a fő kérdés az marad, hogy sikerül-e bármilyen átfogó és érdemi megállapodásra jutniuk.