Líbiai tisztségviselők nyilatkozataiból derült ki, hogy egy titkos ukrán egység támadást hajtott végre egy orosz tartályhajó ellen Líbia partjainál.
Kiderült, mi zajlott a háttérben a tűzszünet előtt: ez az ország gyorsíthatta fel a tárgyalásokat
Pakisztán közvetítőként kulcsszerepet játszott az Irán és az Egyesült Államok közötti kéthetes tűzszünet létrejöttében. A megállapodás azonban rendkívül törékeny, és a felek között továbbra is hiányzik a bizalom - írta a BBC.
Pakisztáni források szerint a tűzszünet bejelentését megelőző órákban a tárgyalások felgyorsultak. A közvetítést pakisztáni részről egy szűk kör végezte, a megbeszéléseken pedig komor és feszült, ugyanakkor reménykedő volt a hangulat. Iszlámábád az elmúlt hetekben folyamatosan üzeneteket továbbított a két fél között. Ehhez kihasználta az Iránnal közös határát és a hagyományosan szoros, testvéri kapcsolatát, miközben az Egyesült Államokkal is jó viszonyt ápol. Donald Trump amerikai elnök például a kedvencének nevezte Aszim Munír tábornagyot, aki szerinte a legtöbbeknél jobban ismeri Iránt.
A megállapodás létrejötte sokáig kétségesnek tűnt. Isák Dár pakisztáni külügyminiszter kedden a parlamentben elmondta, hogy egészen a megelőző napig nagyon optimisták voltak. Izrael iráni támadása és Irán Szaúd-Arábia elleni csapása azonban felborította az egyensúlyt. Aszim Munír tábornagy még keményebben fogalmazott. Szerinte a Szaúd-Arábia elleni támadás aláássa a konfliktus békés rendezésére tett őszinte erőfeszítéseket. A krízis kezdete óta ez volt az egyik leghatározottabb pakisztáni megnyilatkozás Teheránnal szemben.
Szakértők szerint ez a kiállás további nyomást gyakorolhatott Iránra. Pakisztánnak ugyanis kölcsönös védelmi megállapodása van Szaúd-Arábiával, amelyet a sorozatos támadások ellenére eddig még nem léptettek életbe.
Éjfél után a pakisztáni miniszterelnök az X-en arról számolt be, hogy a diplomáciai erőfeszítések stabilan és erőteljesen haladnak. Ezt követően felkérte Donald Trumpot a határidő kéthetes meghosszabbítására, Iránt pedig a Hormuzi-szoros ugyanilyen időtartamú megnyitására. Teherán iszlámábádi nagykövete hajnali háromkor szintén a közösségi platformon jelezte, hogy sikerült túllépni a kritikus és érzékeny szakaszon. Hajnali öt óra előtt a pakisztáni kormányfő hivatalosan is bejelentette a tűzszünetet, egyúttal április 10-re, péntekre Iszlámábádba hívta a feleket a tárgyalások folytatására.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Egy pakisztáni forrás ugyanakkor a BBC-nek hangsúlyozta a további óvatosság fontosságát. A helyzet továbbra is törékeny, a felek között hiányzik a bizalom, és mindkét oldal mereven ragaszkodik az álláspontjához. Bár Pakisztán képes lehet tárgyalóasztalhoz ültetni Iránt és az Egyesült Államokat, a fő kérdés az marad, hogy sikerül-e bármilyen átfogó és érdemi megállapodásra jutniuk.
Retteghet az Egyesült Államok: a legnagyobb titokban, az óceánok mélyén készül a háborúra az ázsiai szuperhatalom
Miközben a világ a felszínen zajló konfliktusokra figyel, a nagyhatalmak közti verseny egyre inkább a mélyben dől el.
Az amerikai elnök Truth Social internetes oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, nem akarja, hogy megtörténjen a végzetes következmény, de "valószínűleg így lesz".
Kitálalt az ex-CIA főnök: eddigi előnyét is elvesztette Oroszország a frontokon, óriási bajban van Putyin
Az egykori CIA-igazgató szerint hiába az orosz túlerő, az ukrán hadsereg képes megállítani az előrenyomulást.
A zágrábi vezetés rámutatott, hogy állami beavatkozás nélkül a lakossági terhek érezhetően magasabbak lennének.
Több tucat újságírót fenyegetett meg Donald Trump: börtönbe küldené őket, ha ezt a dolgot nem teljesítik
Súlyos következményeket helyezett kilátásba az amerikai elnök azoknak az újságíróknak, akik nem adják ki iráni forrásaikat.
Baljós kijelentés érkezett a Kreml-ből: ha ez megvalósul, elkerülhetetlen lesz az öszetűzés a NATO-val
A diplomáciai lépés előzménye, hogy az elmúlt időszakban többször is ukrán drónok roncsait találták meg a balti államok területén.
Bár februárban közel tízéves mélypontra esett a hazai infláció, az áremelkedés üteme márciusban várhatóan újra gyorsulásnak indult.
Megdőlt egy több mint ötvenéves csúcs odafent: olyan messzire merészkedtek az űrhajósok, ahol előttük még soha senki sem járt
Az Artemis–2 küldetés során az Orion űrhajó négyfős legénysége megdöntötte az Apollo–13 több mint ötvenéves rekordját.
Intenzív migrációs hullám csaphat le Európára hamarosan: több millió iráni indulhat útnak, a németek rettegnek az újabb befogadástól
A tömeges vándorlás megfékezésére kevés a garancia az 560 kilométer hosszú iráni-török határon.
Részleges tűzszünetet javasol Zelenszkij Oroszországnak: olyan feltételei vannak, amibe Putyin is belemehet
Az ukrán államfő a hétfő esti videóüzenetében ismertette a kezdeményezést.
Megdöbbentő állítást tett a neves történész: ez a sötét örökség az oka, amiért az oroszok némán tűrik az ukrajnai háborút
A történész úgy véli, Oroszország a saját múltjának foglya, ami megakadályozza a társadalmi változásokat.
Különös dolog történik a tengeren: míg a katari hajók megrakodva indultak útnak, egy japán tanker teljesen üresen vágott át a veszélyes szoroson
A világpiaci feszültségek, a Hormuzi‑szoros körüli bizonytalanság és a katari LNG‑szállítmányok útvonala is megmozgatta a hét energiapiacait.
Vészesen ketyeg az óra: Donald Trump pusztító lépésre készül, ha órákon belül nem enged a közel-keleti állam
Negyvenöt napos tűzszünetről és a háború lehetséges lezárásáról tárgyal az Egyesült Államok és Irán.
Elszabadult a pokol az éjszaka: amerikai vadászgépek egyetemet és ipari létesítményeket bombáztak, rengeteg a civil áldozat
Újabb súlyos légicsapásokat mért az amerikai és az izraeli légierő Iránra.
Németországban január 1-jétől a 17 és 45 év közötti férfiaknak hatósági engedélyt kell kérniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak.
Trumpék merész lépésre készülnek: halálos csapda várja az amerikaiakat, ha bevonulnak az apró szigetre
Irán az elmúlt hetekben csapdákat állított, légvédelmi rendszereket és további katonai személyzetet helyezett el a Harg-szigeten.
Elképesztő, amit ebben az ázsiai városban művelnek: valódi szögekkel verik a keresztre a hívőket húsvétkor
A húsvétot a világ számos pontján csokitojással és tojáskereséssel ünneplik, ám egyes közösségek jóval különlegesebb szokásokkal teszik emlékezetessé ezeket a napokat.
Tűz alattt az Egyesült Arab Emírségek! Irán nem nyugszik: újabb támadásokat intézett a Perzsa-öböl országai ellen
Újabb támadásokat hajtott végre Irán vasárnapra virradóra a Perzsa-öböl országai ellen,
-
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
-
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai