Nem várt katonai fordulat: Oroszország miatt békülhet ki a két ősi rivális az Egyesült Államok támogatásával

Dél-Korea és Japán újabb lépést tett védelmi együttműködésük elmélyítése felé. A Reuters beszámolója szerint a két ország védelmi minisztere vasárnap Szöulban megerősítette elkötelezettségét a Koreai-félsziget nukleáris leszerelése mellett, és megállapodott a közös kutató-mentő gyakorlatok újraindításáról.

Ahn Gju-bek dél-koreai és Koizumi Sindzsiró japán védelmi miniszter a kétoldalú egyeztetések hatodik fordulójában hangsúlyozta, hogy a feszült regionális biztonsági helyzet miatt tovább erősítik az együttműködést, valamint az Egyesült Államokkal kialakított háromoldalú partnerséget is.

A Reuters szerint a két ország 2022 óta fokozatosan javítja kapcsolatait Washington ösztönzésére, miközben igyekeznek lezárni a második világháború és a japán gyarmati időszak örökségéből fakadó vitákat. A közeledést az elmúlt években több magas szintű találkozó is segítette.

A felek ismét megerősítették, hogy együtt lépnek fel Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjával, valamint Phenjan és Oroszország egyre szorosabb katonai együttműködésével szemben. Emellett folytatják az együttműködést a mesterséges intelligencia és a pilóta nélküli rendszerek katonai alkalmazásában, valamint az éves háromoldalú hadgyakorlatokon.

A vasárnapi megállapodás részeként újraindítják a csaknem egy évtizede szünetelő közös kutató-mentő gyakorlatokat, és folytatják a két ország légierőinek műrepülő csapatai, a dél-koreai Black Eagles és a japán Blue Impulse közötti csereprogramokat is.

Bár a biztonsági együttműködés látványosan erősödik, a Reuters szerint továbbra sem rendeződtek teljesen a történelmi viták. A második világháború idején japán katonai bordélyházakba kényszerített koreai nők ügye, valamint a Dokdo, japán nevén Takesima szigetek hovatartozása továbbra is feszültséget okoz Szöul és Tokió között.