Fokozódhat a feszültség Ázsiában: új „nukleáris üzenetet" küldött Észak-Korea

Észak-Korea továbbra is nukleáris államként kíván fellépni a nemzetközi színtéren, mivel vezetése szerint ez az egyetlen hatékony válasz a világ egyre kiszámíthatatlanabb biztonsági kihívásaira. Erről Kim Dzsongün beszélt a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának ülésén a KCNA állami hírügynökség beszámolója szerint.

Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott, hogy a globális helyzetet egyre inkább a nagyhatalmak közötti konfrontációk és a hegemón törekvések határozzák meg. Szerinte a világban tapasztalható feszültségek mögött a vezető hatalmak „gengszterszerű kapzsisága” áll, amely folyamatosan növeli a konfliktusok veszélyét.

Kim Dzsongün külön is bírálta az Egyesült Államokat és Dél-Koreát. Állítása szerint Washington és Szöul egyre veszélyesebbé teszi a Koreai-félsziget biztonsági helyzetét, végső céljuk pedig Észak-Korea megtámadása.

Az észak-koreai vezető hangsúlyozta, hogy országa tovább kívánja fejleszteni nukleáris képességeit. Szerinte a nukleáris erők folyamatos bővítése és megerősítése jelenti a legmegfelelőbb választ a gyorsan változó nemzetközi katonai és politikai környezetre.

A nyilatkozatot több szakértő is egyértelmű üzenetként értelmezi. Véleményük szerint Phenjan ezzel jelezte, hogy a nukleáris leszerelésről szóló tárgyalások nem szerepelnek a napirendjén. Észak-Korea saját meghatározása szerint már nukleáris fegyverekkel rendelkező állam, ezért legfeljebb fegyverzetkorlátozási vagy fegyverzetcsökkentési tárgyalásokban lehet érdekelt, teljes leszerelésről azonban nem kíván egyeztetni.

A kijelentés tovább nehezítheti a Koreai-félsziget biztonsági helyzetének rendezését, miközben az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán az elmúlt években többször is aggodalmát fejezte ki az észak-koreai nukleáris és rakétaprogram gyors fejlődése miatt.