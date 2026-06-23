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A ballisztikus rakéták nukleáris robbanófejei nukleáris csapás céljából felfelé irányulnak. katonai fegyverek. a fegyverrel való fenyegetés.
Világ

Fokozódhat a feszültség Ázsiában: új „nukleáris üzenetet" küldött Észak-Korea

Pénzcentrum
2026. június 23. 07:57

Észak-Korea továbbra is nukleáris államként kíván fellépni a nemzetközi színtéren, mivel vezetése szerint ez az egyetlen hatékony válasz a világ egyre kiszámíthatatlanabb biztonsági kihívásaira. Erről Kim Dzsongün beszélt a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának ülésén a KCNA állami hírügynökség beszámolója szerint.

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Az észak-koreai vezető úgy fogalmazott, hogy a globális helyzetet egyre inkább a nagyhatalmak közötti konfrontációk és a hegemón törekvések határozzák meg. Szerinte a világban tapasztalható feszültségek mögött a vezető hatalmak „gengszterszerű kapzsisága” áll, amely folyamatosan növeli a konfliktusok veszélyét.

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Kim Dzsongün külön is bírálta az Egyesült Államokat és Dél-Koreát. Állítása szerint Washington és Szöul egyre veszélyesebbé teszi a Koreai-félsziget biztonsági helyzetét, végső céljuk pedig Észak-Korea megtámadása.

Az észak-koreai vezető hangsúlyozta, hogy országa tovább kívánja fejleszteni nukleáris képességeit. Szerinte a nukleáris erők folyamatos bővítése és megerősítése jelenti a legmegfelelőbb választ a gyorsan változó nemzetközi katonai és politikai környezetre.

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A nyilatkozatot több szakértő is egyértelmű üzenetként értelmezi. Véleményük szerint Phenjan ezzel jelezte, hogy a nukleáris leszerelésről szóló tárgyalások nem szerepelnek a napirendjén. Észak-Korea saját meghatározása szerint már nukleáris fegyverekkel rendelkező állam, ezért legfeljebb fegyverzetkorlátozási vagy fegyverzetcsökkentési tárgyalásokban lehet érdekelt, teljes leszerelésről azonban nem kíván egyeztetni.

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A kijelentés tovább nehezítheti a Koreai-félsziget biztonsági helyzetének rendezését, miközben az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán az elmúlt években többször is aggodalmát fejezte ki az észak-koreai nukleáris és rakétaprogram gyors fejlődése miatt.
Címlapkép: Getty Images
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