Betelt a pohár, két nagyvárosban is sztrájk lesz: óriási leállás béníthatja meg a dél-koreai multit

Június 24-én Pécsen és Székesfehérváron is fél nap munkabeszüntetés jöhet. A Hanon magyarországi dolgozói mindkét telephelyen, azonos időben újabb – ezúttal 12 órás – sztrájkkal adnak hangot elégedetlenségüknek - derült ki a szakszervezet sajtóközleményéből.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség tájékoztatása szerint június 24-én 12 órás munkabeszüntetésre kerül sor dél-koreai tulajdonú Hanon Systems Hungary Kft. magyarországi telephelyein. A reggeles műszakban 8-tól 14 óráig, a délutános műszakban 14-től 20 óráig szüntetik be a munkát, míg az irodai dolgozók 9-től 15 óráig nem veszik fel a munkát.

A korábban mindkét telephelyen megtartott kétórás munkabeszüntetések – jelentős támogatottságuk ellenére – nem érték el a kívánt eredményt: a vállalat nem mutatott érdemi hajlandóságot arra, hogy felülvizsgálja a 2026-ban végrehajtott, a dolgozók által méltatlanul alacsonynak tartott bérfejlesztést, és tárgyalásokat kezdjen annak korrekciójáról – közölte a szakszervezet.

Nehéz helyzetre hivatkozik a Hanon

A munkabeszüntetéseket követően a sztrájkbizottsággal folytatott egyetlen tárgyaláson a vállalat képviselői azt az álláspontot ismertették, hogy bár értik a munkavállalók jövedelemnövekedésre vonatkozó elvárásait, az előző évek adatainak vizsgálata alapján azt nem tartják minden munkavállalói csoport esetében indokoltnak. Emellett a cég a nehéz piaci helyzetre hivatkozva a dolgozók megértését és együttműködését kérte.

A munkavállalók ugyanakkor továbbra is úgy érzik, hogy béreik reálértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben a velük szemben támasztott elvárások növekedtek. A vállalat változatlanul többletmunkát, hétvégi túlórát és fokozott terhelést vár el tőlük, miközben a munkakörülmények és a javadalmazás nem állnak arányban ezekkel az elvárásokkal.

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A dolgozók ezért továbbra is méltatlannak érzik helyzetüket. Ennek következményeként és tiltakozásuk kifejezéseként mindkét telephelyen tizenkét órára beszüntetik a munkát. A sztrájkot – az eddigiekhez hasonlóan – törvény adta jogaikkal élve, a jogszabályok maradéktalan betartásával, fegyelmezetten és szabálykövető módon szervezik meg.

A sztrájkbizottság ugyanakkor változatlanul kész a jóhiszemű, konstruktív egyeztetésre annak érdekében, hogy a felek számára elfogadható megállapodás zárja le a konfliktust – közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség.



