2026. június 2. kedd Kármen, Anita
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A parajdi sóbányát május 6-án zárta le a katasztrófavédelem, miután a heves esőzések nyomán a Korond-patak vize betört a tárnákba. MTI/Kiss Gábor
Világ

Mentőövet kaphat a katasztrófa sújtotta parajdi bánya egy része: az engedélyekre vár most mindenki

Pénzcentrum
2026. június 2. 20:02

Bányászati szempontból megvalósítható a nyolcvan éve bezárt parajdi Erzsébet-bánya turisztikai és gyógyászati célú újranyitása, a folyamatot azonban egyelőre bürokratikus akadályok hátráltatják. A szakemberek a korábbi főbánya tavalyi elárasztása után az ezer négyzetméteres régi táró felújításával pótolnák a kiesett kapacitást, a munkálatok folytatásához pedig a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak - tudósított a Hargita Népe.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A parajdi bányászok tavaly ősszel kezdték meg az Erzsébet-táró feltárását és állagmegóvását. Moldován István, a létesítmény kitermelési részlegének vezetője az erdélyi lapnak elmondta, hogy a járat feléig jutottak be, ahol megerősítették és aláácsolták a falakat. A cél a sóhegy északkeleti részén fekvő jobb oldali kamra látogathatóvá tétele. Bár a teljes helyreállítás jelentős anyagi ráfordítást és komoly beavatkozást igényel, szakmai szempontból nincs akadálya az új föld alatti tér és gyógykezelő szint kialakításának.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felújítás folytatása jelenleg jogi útvesztők miatt torpant meg. A romániai jogszabályok értelmében ugyanis a bezárt bányák kezelése nem az Országos Sóipari Társasághoz (Salrom), hanem a Conversmin Rt. állami vállalathoz tartozik. Mivel mindkét társaság a gazdasági minisztérium felügyelete alatt áll, a bányászok a szaktárcától kérték a helyzet rendezését és a szükséges engedélyek kiadását.

Kapcsolódó cikkeink:

A turisztikai és gyógyászati funkciók visszaállítására azért van égető szükség, mert a korábbi parajdi sóbányát tavaly májusban teljesen elöntötte a víz. A heves esőzések miatt megduzzadt Korond-patak átszakította a medret védő geofóliát, a betörő víz pedig használhatatlanná tette a létesítményt.

A katasztrófa súlyos csapást jelentett a térségre, hiszen a sóbánya Székelyföld egyik legfontosabb turisztikai vonzereje volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, így a bányászok mellett helybéliek százainak, köztük számos vendéglátásban dolgozónak biztosított megélhetést.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

címlapkép: MTI/Kiss Gábor
Címlapkép: Getty Images
#felújítás #katasztrófa #turizmus #vendéglátás #gazdaság #románia #engedély #erdély #világ #bánya #parajd

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:44
19:32
19:15
19:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
2
1 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
2 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
4
2 hete
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál
5
2 hete
Teljes csendben lépett Ursula von der Leyen: ez a húzás örökre megváltoztathatja Európa jövőjét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 19:00
Már nem csak a tuják vannak veszélyben: ha ilyen örökzöldet ültettél, azonnal lépned kell a megmentéséért
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 18:02
Kvíz: Csak eszed a fagyit, vagy értesz is hozzá? Teszteld, hogy igazi szakértő vagy-e!
Agrárszektor  |  2026. június 2. 19:32
Csak úgy ömlik ránk az import fokhagyma: ebből az országból jön a java