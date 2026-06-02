Mentőövet kaphat a katasztrófa sújtotta parajdi bánya egy része: az engedélyekre vár most mindenki

Bányászati szempontból megvalósítható a nyolcvan éve bezárt parajdi Erzsébet-bánya turisztikai és gyógyászati célú újranyitása, a folyamatot azonban egyelőre bürokratikus akadályok hátráltatják. A szakemberek a korábbi főbánya tavalyi elárasztása után az ezer négyzetméteres régi táró felújításával pótolnák a kiesett kapacitást, a munkálatok folytatásához pedig a bukaresti gazdasági minisztérium jóváhagyására várnak - tudósított a Hargita Népe.

A parajdi bányászok tavaly ősszel kezdték meg az Erzsébet-táró feltárását és állagmegóvását. Moldován István, a létesítmény kitermelési részlegének vezetője az erdélyi lapnak elmondta, hogy a járat feléig jutottak be, ahol megerősítették és aláácsolták a falakat. A cél a sóhegy északkeleti részén fekvő jobb oldali kamra látogathatóvá tétele. Bár a teljes helyreállítás jelentős anyagi ráfordítást és komoly beavatkozást igényel, szakmai szempontból nincs akadálya az új föld alatti tér és gyógykezelő szint kialakításának.

A felújítás folytatása jelenleg jogi útvesztők miatt torpant meg. A romániai jogszabályok értelmében ugyanis a bezárt bányák kezelése nem az Országos Sóipari Társasághoz (Salrom), hanem a Conversmin Rt. állami vállalathoz tartozik. Mivel mindkét társaság a gazdasági minisztérium felügyelete alatt áll, a bányászok a szaktárcától kérték a helyzet rendezését és a szükséges engedélyek kiadását.

A turisztikai és gyógyászati funkciók visszaállítására azért van égető szükség, mert a korábbi parajdi sóbányát tavaly májusban teljesen elöntötte a víz. A heves esőzések miatt megduzzadt Korond-patak átszakította a medret védő geofóliát, a betörő víz pedig használhatatlanná tette a létesítményt.

A katasztrófa súlyos csapást jelentett a térségre, hiszen a sóbánya Székelyföld egyik legfontosabb turisztikai vonzereje volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, így a bányászok mellett helybéliek százainak, köztük számos vendéglátásban dolgozónak biztosított megélhetést.

