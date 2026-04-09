Parajd Fotó: Veres Nándor /MTI
HelloVidék

Hatalmas akcióval csábítja a turistákat Parajd: így próbál talpra állni a bányakatasztrófa után a település

HelloVidék
2026. április 9. 09:45

Új turisztikai mentőövet dobna a látogatóknak Parajd: a tavalyi bányakatasztrófa után most ingyenes fürdőbelépőkkel próbálják újra fellendíteni a település idegenforgalmát. A helyiek abban bíznak, hogy a wellnessközpont lehet az a vonzerő, amely segíthet átvészelni a nehéz időszakot.

A tavalyi bányakatasztrófa után új esélyt keres Parajd turizmusa: a település most a wellnessközpontra építve próbálja visszacsábítani a vendégeket. A Visit Parajd kezdeményezésében azok a turisták, akik a programhoz csatlakozott szállásadóknál foglalnak, ingyenes belépőt kapnak a helyi Wellness Centerbe. A Sóvidék Televízió beszámolója szerint a programhoz már több mint ötven szállásadó csatlakozott, és további partnereket is várnak.

A 2015-ben átadott parajdi wellnessközpont az elmúlt években a település egyik legfontosabb turisztikai attrakciójává vált. A fedett létesítményben sós vizű medence, édesvizű medence, gyermekmedence, jakuzzik, finn- és infraszaunák, valamint gőzfürdő is várja a vendégeket.

A sós termálvíz miatt a fürdő nemcsak kikapcsolódási lehetőséget kínál, hanem sokak szerint egészségmegőrző szerepe is lehet: főként mozgásszervi, ízületi és egyes légúti panaszok esetén keresik fel sokan.

A helyi turisztikai szereplők szerint a mostani akció túlmutat egy egyszerű vendégcsalogató kampányon. Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke szerint az ötlet akkor született meg, amikor még a fürdő jövője is bizonytalanná vált. A szervezet ezért előre megvásárolt belépőket, amelyeket most a szállásadók közreműködésével adnak át az érkezőknek.

Közben hosszabb távú fejlesztési tervek is körvonalazódnak: felmerült egy új, nagyobb hozamú termálkút fúrása, valamint a wellnessközpont bővítése is. Erre azért is szükség lehet, mert a sóbánya bezárása miatt kieső vendégforgalmat valamilyen módon pótolni kell. 

NEKED AJÁNLJUK
09:45
09:30
09:16
09:03
08:57
Pénzcentrum
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
Léptek a döntéshozók, betiltják a közösségi médiát 16 év alatt: hamarosan a fél világ követheti a példát
Sokkot kaptak a vásárlók a magyar boltok pénztárainál: ha ezt tudták volna, biztosan nem így költekeznek
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
2
1 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
3
2 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
4
3 hete
Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó
5
2 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 09:30
Kezd bezuhanni az EU támogatottsága a magyarok körében: ennyien szavaznának most vasárnap a Huxitra
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 06:30
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
Agrárszektor  |  2026. április 9. 09:40
Rugalmasság és hatékonyság új szinten: a HORSCH Leeb VN gyakorlati előnyei