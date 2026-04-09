Hatalmas akcióval csábítja a turistákat Parajd: így próbál talpra állni a bányakatasztrófa után a település

Új turisztikai mentőövet dobna a látogatóknak Parajd: a tavalyi bányakatasztrófa után most ingyenes fürdőbelépőkkel próbálják újra fellendíteni a település idegenforgalmát. A helyiek abban bíznak, hogy a wellnessközpont lehet az a vonzerő, amely segíthet átvészelni a nehéz időszakot.

A tavalyi bányakatasztrófa után új esélyt keres Parajd turizmusa: a település most a wellnessközpontra építve próbálja visszacsábítani a vendégeket. A Visit Parajd kezdeményezésében azok a turisták, akik a programhoz csatlakozott szállásadóknál foglalnak, ingyenes belépőt kapnak a helyi Wellness Centerbe. A Sóvidék Televízió beszámolója szerint a programhoz már több mint ötven szállásadó csatlakozott, és további partnereket is várnak.

A 2015-ben átadott parajdi wellnessközpont az elmúlt években a település egyik legfontosabb turisztikai attrakciójává vált. A fedett létesítményben sós vizű medence, édesvizű medence, gyermekmedence, jakuzzik, finn- és infraszaunák, valamint gőzfürdő is várja a vendégeket.

A sós termálvíz miatt a fürdő nemcsak kikapcsolódási lehetőséget kínál, hanem sokak szerint egészségmegőrző szerepe is lehet: főként mozgásszervi, ízületi és egyes légúti panaszok esetén keresik fel sokan.

A helyi turisztikai szereplők szerint a mostani akció túlmutat egy egyszerű vendégcsalogató kampányon. Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke szerint az ötlet akkor született meg, amikor még a fürdő jövője is bizonytalanná vált. A szervezet ezért előre megvásárolt belépőket, amelyeket most a szállásadók közreműködésével adnak át az érkezőknek.

Közben hosszabb távú fejlesztési tervek is körvonalazódnak: felmerült egy új, nagyobb hozamú termálkút fúrása, valamint a wellnessközpont bővítése is. Erre azért is szükség lehet, mert a sóbánya bezárása miatt kieső vendégforgalmat valamilyen módon pótolni kell.

Címlapfotó: Parajd Veres Nándor /MTI