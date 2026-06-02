Itt a bejelentés: nem folytatja az elnök, hamarosan távozik a hivatalából

Alekszandar Vucsics szerb elnök a 2027-ben lejáró második ciklusa után nem indul újra az államfői posztért, ugyanakkor nem zárja ki, hogy miniszterelnökként folytassa politikai pályafutását. Bár az utóbbi hónapokban folyamatosak a kormányellenes tüntetések, pártja továbbra is a legesélyesebb a következő választások megnyerésére.

A politikus a Bloombergnek adott interjújában megerősítette, hogy tiszteletben tartja a szerb alkotmányt, amely legfeljebb két elnöki ciklust engedélyez. Arra a kérdésre azonban, hogy visszatérne-e a kormányfői székbe, úgy fogalmazott, hogy ez megeshet, hiszen a kormányzó Szerb Haladó Pártnak továbbra is szüksége lehet az ő vezetésére.

Vucsic 2014 és 2017 között már volt Szerbia miniszterelnöke, mielőtt államfővé választották. A helyi jogszabályok szerint hivatalosan a kormányfő rendelkezik a tényleges végrehajtó hatalommal, míg az elnök szerepe inkább reprezentatív. Vucsics elnöksége alatt azonban ez a felállás a gyakorlatban megfordult, ugyanis a közvetlenül választott államfő informális befolyása jóval nagyobb lett. Így az ország tényleges irányítása az ő kezében összpontosult, miközben az egymást váltó miniszterelnökök mozgástere a napi ügyintézésre szűkült.

Mivel 2027-ben az elnökválasztással egy időben parlamenti választásokat is tartanak Szerbiában, a politikusnak minden lehetősége meglesz a zökkenőmentes pozícióváltásra. Ha Vucsics ismét miniszterelnök lesz, a valódi döntéshozatal várhatóan – az alkotmányos rendnek megfelelően – visszakerül a kormányfői hivatalba.

Pozícióját egyelőre az sem veszélyezteti, hogy a tizenhat halálos áldozatot követelő, 2024 novemberi újvidéki vasútállomási tragédia óta ismétlődő demonstrációk zajlanak az országban. Az ellenzék a megmozdulások ellenére sem tudott érdemben megerősödni, így továbbra is a Szerb Haladó Párt a legesélyesebb a hatalom megtartására.