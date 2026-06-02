Brüsszel mindeközben arra számít, hogy Ukrajna nyár végére sokkal kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhet.
Itt a bejelentés: nem folytatja az elnök, hamarosan távozik a hivatalából
Alekszandar Vucsics szerb elnök a 2027-ben lejáró második ciklusa után nem indul újra az államfői posztért, ugyanakkor nem zárja ki, hogy miniszterelnökként folytassa politikai pályafutását. Bár az utóbbi hónapokban folyamatosak a kormányellenes tüntetések, pártja továbbra is a legesélyesebb a következő választások megnyerésére.
A politikus a Bloombergnek adott interjújában megerősítette, hogy tiszteletben tartja a szerb alkotmányt, amely legfeljebb két elnöki ciklust engedélyez. Arra a kérdésre azonban, hogy visszatérne-e a kormányfői székbe, úgy fogalmazott, hogy ez megeshet, hiszen a kormányzó Szerb Haladó Pártnak továbbra is szüksége lehet az ő vezetésére.
Vucsic 2014 és 2017 között már volt Szerbia miniszterelnöke, mielőtt államfővé választották. A helyi jogszabályok szerint hivatalosan a kormányfő rendelkezik a tényleges végrehajtó hatalommal, míg az elnök szerepe inkább reprezentatív. Vucsics elnöksége alatt azonban ez a felállás a gyakorlatban megfordult, ugyanis a közvetlenül választott államfő informális befolyása jóval nagyobb lett. Így az ország tényleges irányítása az ő kezében összpontosult, miközben az egymást váltó miniszterelnökök mozgástere a napi ügyintézésre szűkült.
Mivel 2027-ben az elnökválasztással egy időben parlamenti választásokat is tartanak Szerbiában, a politikusnak minden lehetősége meglesz a zökkenőmentes pozícióváltásra. Ha Vucsics ismét miniszterelnök lesz, a valódi döntéshozatal várhatóan – az alkotmányos rendnek megfelelően – visszakerül a kormányfői hivatalba.
Pozícióját egyelőre az sem veszélyezteti, hogy a tizenhat halálos áldozatot követelő, 2024 novemberi újvidéki vasútállomási tragédia óta ismétlődő demonstrációk zajlanak az országban. Az ellenzék a megmozdulások ellenére sem tudott érdemben megerősödni, így továbbra is a Szerb Haladó Párt a legesélyesebb a hatalom megtartására.
Váratlan bejelentést tett Trump: napokon belül megegyezhet az Egyesült Államok, de egy dolog mindent boríthat
Az amerikai elnök szerint jó esély van arra, hogy az Egyesült Államok és Irán egy héten belül megállapodásra jut a tűzszünet meghosszabbításáról és a Hormuzi-szoros...
Az iráni háború okozta ellátási zavarok és az energiaárak emelkedése májusban komolyan megtépázta az európai feldolgozóipart.
Veszélyben a világ olajellátása: aknákat telepítettek a legfontosabb útvonalra, Donald Trump sorsdöntő lépésre készül
Hétfőn több mint három százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásokat mért egymásra.
Elszakadt a cérna az Egyesült Államoknál: Trump kiadta a parancsot, kemény bosszút ígér a lebombázott közel-keleti állam
Az Egyesült Államok és Irán között egy héten belül immár harmadszor eszkalálódott a helyzet a Hormuzi-szoros térségében.
Hétfőtől éjszakai alkoholárusítási tilalom lép életbe Varsóban: este 10 és reggel 6 óra között a boltokban és a benzinkutakon nem lehet szeszes italt vásárolni.
Az iráni vezetés befagyasztott vagyonának felszabadításához köti a megállapodást Washingtonnal.
Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton.
Az amerikai haderő rakétacsapással tett mozgásképtelenné egy gambiai teherszállító hajót Irán partjainál.
Ukrajna mesterséges intelligenciával felszerelt drónokkal indított nagyszabású logisztikai blokádot.
Döbbenetes pusztítást hozott az éjszaka: lángokban állnak a határ menti régiók az orosz-ukrán fronton
Kiterjedt drón- és légitámadások zajlottak az orosz–ukrán front mindkét oldalán. Ezek több civil áldozatot követeltek, és jelentős infrastrukturális károkat okoztak.
Komoly figyelmeztetést küldött az Egyesült Államok: szükség esetén újra fegyvert ragadhatnak Irán ellen
Az Egyesült Államok jelezte, hogy szükség esetén kész újraindítani a háborút Iránnal, miközben a két ország közötti esetleges megállapodás sorsa továbbra is bizonytalan.
Az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztere arról beszélt, hogy lezárult az a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét.
Elképesztő tempóban hívják le az uniós milliárdokat a régióban: Magyarország egyelőre csak álmodhat róla
Lengyelország rohamtempóban köti a szerződéseket a hazai hadiiparral, hogy a határidő lejárta előtt biztosítsa az uniós SAFE védelmi hitelprogramból rá eső forrásokat.
Kiszivárgott az Egyesült Államok váratlan béketerve: JD Vance is megszólalt, már csak Trump döntésére várnak
Bár amerikai tisztviselők csütörtökön már egy keretmegállapodásról számoltak be, az iráni fél ezt még nem erősítette meg.
Sokkoló bejelentést tett Ursula von der Leyen: szintet lépett az orosz háború – Magyarország is veszélyben?
Sűrűn lakott romániai városrészben csapódott be egy robbanóanyaggal felszerelt drón péntek hajnalban.
Az olajárak csökkenni kezdtek annak hatására, hogy nőtt az esélye a szoros teljes újranyitásának és a globális energiaszállítások normalizálódásának.
Soha nem történt még ilyen az ukrajnai háború kitörése óta: orosz drón csapódott egy román lakóházba
Felszálltak a román F-16-osok is, de végül nem lőtték le a drónt, amely egy galaci társasházba csapódott.
A brit GCHQ hírszerző szolgálat szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta közel félmillió orosz katona vesztette életét.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.