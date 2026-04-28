Összeomlott Parajd: tömeges bezárások és megugró munkanélküliség a sóbánya katasztrófája után
Összeomlott a turizmus egyik erdélyi fellegvára: a parajdi sóbánya tavalyi katasztrófája után sorra húzták le a rolót a helyi vállalkozások, és a helyzet mostanra látványosan begyűrűzött a teljes térség gazdaságába.
Egy friss jelentés szerint 2025-ben több tucat kisvállalkozás szűnt meg Parajdon és a környező településeken, miután a Korond-patak áradása elöntötte a térség legfontosabb látványosságát, a Parajdi sóbányat. A bánya kiesése gyakorlatilag lenullázta a turistaforgalmat, amelyre az egész helyi gazdaság épült.
A csíkszeredai prefektúrán ismertetett adatok szerint összesen 135 vállalkozás szűnt meg tavaly Hargita megyeben, ezek többsége Parajdon és a turizmusból élő környező falvakban működött. A leginkább érintettek az utcai árusok voltak: kürtőskalácsot, lángost vagy vattacukrot kínáló kisvállalkozók tűntek el tömegesen a piacról, de panziók és más szálláshelyek is felfüggesztették működésüket - írta a Agerpres.ro.
A jelenség nemcsak gazdasági statisztika: helyi családok megélhetése omlott össze. A térség korábban Hargita megye egyik legélénkebb turisztikai központja volt, ahol a szezonális ellenőrzések jelentős részét is végezték – most viszont gyakorlatilag eltűnt a forgalom.
A munkaerőpiac is gyorsan reagált a válságra
Parajdon a munkanélküliek száma néhány hónap alatt csaknem megduplázódott: 69-ről 121-re nőtt 2025 májusa és decembere között. Nyáron már csoportos leépítések is voltak, és a folyamat azóta sem állt meg: egyes szálláshelyek további elbocsátásokat helyeztek kilátásba.
A kilátások egyelőre borúsak. Jelenleg Parajdon nincs betöltetlen álláshely, a legközelebbi munkalehetőségek Székelyudvarhelyen érhetők el, főként a szolgáltatási szektorban. A kérdés most az, hogy a turizmus képes lesz-e talpra állni – vagy a sóbánya kiesése hosszú távon is átírja a térség gazdasági térképét.
