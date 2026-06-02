Tokió közepén talált egy utazó egy Balaton nevű büfét, ahol még lángost is lehetett vásárolni - a döbbenet az, hogy olcsóbban, mint itthon.
Újraindul a kisadózók kedvenc rendszere: komoly változásokat hozhat a visszatérő KATA
Körvonalazódik a KATA-rendszer 2027-es visszavezetése: sok ugyan még a kérdőjel, de az biztos, hogy a korábbi, rendkívül népszerű adózási rendszer vissza fog jövőre térni.
Kármán András pénzügyminiszter minapi bejelentése szerint 2027-től megújult formában, és az eddiginél ismét szélesebb körben válik elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a KATA.
A kormány célja egy olyan egyszerű és kiszámítható adózási rendszer létrehozása a mikrovállalkozók, valamint az önfoglalkoztatók számára, amely a korábbi hibákat kiküszöbölve gátat szab a bújtatott foglalkoztatásnak, miközben megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjalapot is garantál - tudósított a Bankmonitor.
A korábbi KATA legnagyobb vonzereje az átláthatóság és a jól tervezhető, alacsony havi adóteher volt, ami ideális környezetet teremtett a saját tudásukat és idejüket értékesítő szabadúszóknak. Ugyanakkor a rendszer komoly hiányosságokkal is küzdött, hiszen túlságosan könnyen tette lehetővé a hagyományos munkaviszonyok vállalkozási szerződéssé alakítását.
A tervek szerint az új változat megőrzi a rendkívül alacsony adminisztrációs terheket, de szigorúbb garanciákkal védi majd a rendszert a visszaélésektől, megakadályozva, hogy a nagyvállalatok indokolatlanul használják ki ezt a konstrukciót.
A valódi kérdés jelenleg nem pusztán a KATA visszatérése, hanem a részletszabályok pontos kialakítása. Még nem dőlt el, hogy pontosan kik választhatják majd a megújult adónemet, elérhető lesz-e a másodállású vállalkozók számára, hol húzzák meg a bevételi határt, valamint mennyire lesz megengedő a céges partnerek felé történő számlázás szabályozása. Az új adózási forma sikerének kulcsa a feltételek megfelelő egyensúlya, hiszen a túl szigorú szabályozás kiszoríthatja a valódi célcsoportot, a túl laza keretek viszont újra elmélyíthetik a korábbi piaci torzulásokat.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A reform egyik leglényegesebb, de a mindennapi vitákban gyakran háttérbe szoruló eleme a vállalkozók társadalombiztosítási és nyugdíjhelyzetének rendezése. A múltban az alacsony adóteher kifejezetten alacsony ellátási alapot is eredményezett, ami hosszú távon komolyan veszélyeztette az érintettek időskori megélhetését. Bár a kormányzati szándék szerint az új rendszer ezen a téren is előrelépést hoz majd, a kedvező adózás önmagában továbbra sem garantálja a teljes anyagi biztonságot a nyugdíjas években.
Egy egyszerűbb adózási forma rövid távon ugyan komoly segítséget jelent a likviditás megőrzésében, a várható állami nyugdíj mértéke miatt azonban a saját megtakarítások felhalmozása továbbra is elengedhetetlen marad - a vállalatoknak most kell elkezdeni a jövőtervezést.
A magyar miniszterelnök Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ahol a gazdasági és szövetségi kapcsolatokat tekintették át.
Mivel a támogatás utófinanszírozott, a költségeket saját megtakarításból vagy kamattámogatott hitelből kell megelőlegezni.
Elképesztő reakciót hozott a választás a pénzpiacokon: karnyújtásnyira került az euró, de egyetlen rossz lépés mindent romba dönthet
Az elhamarkodott költekezés azonban évtizedekre visszavetheti az országot.
Újabb fontos mutatóban lettünk sereghajtók: már az összes környező ország előttünk jár, egyre nagyobb a baj
A magyar visszaesés mértéke és tartóssága kizárja, hogy pusztán módszertani eltérésekről legyen szó.
Sorsdöntő találkozók kezdődnek: a legfontosabb EU-biztos érkezik Magyarországra, a források hazahozatala a tét
Kedden Budapestre látogat Michael McGrath, az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa
Titokban újabb kínai gigahitelt vettek volna fel Lázárék: megszólalt a költségvetésben tátongó lyukról a Számvevőszék
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) részletes magyarázatot adott az idei költségvetésből hiányzó, 286 milliárd forintos tétel ügyében.
1,7 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye 2026 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest.
Elárulta Orbán Anita: sorsdöntő csúcstalálkozóra készülnek, Donald Trumppal is találkozhat Magyar Péter
Magyarország rövid időn belül hozzájuthat a nemrég bejelentett 16,4 milliárd eurós uniós forráshoz, amelyet hamarosan egy hasonló összegű SAFE-hitel is követhet.
Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A 2025‑ös beszámolók világosan megmutatták, hogy a hazai borászatok ma már egy olyan piaci környezetben működnek, ahol a pozitív adózott eredmény önmagában is komoly teljesítménynek...
Oroszország november végéig betiltotta a repülőgép-üzemanyagok exportját, hogy megelőzze a belföldi ellátási zavaroka
Óriási bejelentést tett Kármán András: visszatér a magyarok kedvenc adózási formája, százezrek lélegezhetnek fel
A kormány tervei szerint 2027-től új, kibővített, de a visszaélésekkel szemben védett formában tér vissza a kata széles körben elérhető változata.
Kíméletlen pofont kapott a hazai tőzsde: az Egyesült Államok háborús konfliktusa miatt menekültek a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 819,4 pontos, 0,61 százalékos csökkenéssel, 133 797,41 ponton zárt hétfőn.
Rejtett kapcsolóval verte át a hatóságot a külföldi kamionos: elképesztő trükkre derült fény az ellenőrzésen
Túlsúllyal bukott le egy lett kamion Arnótnál, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy ennél sokkal súlyosabb szabálytalanságra is rábukkantak.
Több mint 500 milliárdos volt a forgalom a budapesti tőzsdén, a prímet az OTP, a Mol és a Magyar Telekom vitték.
A találkozó fókuszában a forint stabilitása, a gazdaságpolitika összehangolása, az uniós források lehívása és az euró bevezetésének előkészítése állt.
Amerikai cég kebelezné be a népszerű fapados légitársaságot: azonnal kilőtt az árfolyam a bejelentésre
Az amerikai Castlelake befektetési cég felvásárlási ajánlatot fontolgat az EasyJetre vonatkozóan, ami azonnal 11 százalékos ugrást eredményezett a részvényárfolyamban.
Kongatják a vészharangot: láthatatlan csapda emészti fel sok magyar bevételeit, de maguknak keresték a bajt
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a magyar exportőrök a forint elmúlt időszakban tapasztalt, jelentős erősödése miatt, a folyamat szinte teljesen felemészti a nyereségüket.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.