Gazdaság

Újraindul a kisadózók kedvenc rendszere: komoly változásokat hozhat a visszatérő KATA

2026. június 2. 17:00

Körvonalazódik a KATA-rendszer 2027-es visszavezetése: sok ugyan még a kérdőjel, de az biztos, hogy a korábbi, rendkívül népszerű adózási rendszer vissza fog jövőre térni.

Kármán András pénzügyminiszter minapi bejelentése szerint 2027-től megújult formában, és az eddiginél ismét szélesebb körben válik elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a KATA.

A kormány célja egy olyan egyszerű és kiszámítható adózási rendszer létrehozása a mikrovállalkozók, valamint az önfoglalkoztatók számára, amely a korábbi hibákat kiküszöbölve gátat szab a bújtatott foglalkoztatásnak, miközben megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjalapot is garantál - tudósított a Bankmonitor.

A korábbi KATA legnagyobb vonzereje az átláthatóság és a jól tervezhető, alacsony havi adóteher volt, ami ideális környezetet teremtett a saját tudásukat és idejüket értékesítő szabadúszóknak. Ugyanakkor a rendszer komoly hiányosságokkal is küzdött, hiszen túlságosan könnyen tette lehetővé a hagyományos munkaviszonyok vállalkozási szerződéssé alakítását.

A tervek szerint az új változat megőrzi a rendkívül alacsony adminisztrációs terheket, de szigorúbb garanciákkal védi majd a rendszert a visszaélésektől, megakadályozva, hogy a nagyvállalatok indokolatlanul használják ki ezt a konstrukciót.

A valódi kérdés jelenleg nem pusztán a KATA visszatérése, hanem a részletszabályok pontos kialakítása. Még nem dőlt el, hogy pontosan kik választhatják majd a megújult adónemet, elérhető lesz-e a másodállású vállalkozók számára, hol húzzák meg a bevételi határt, valamint mennyire lesz megengedő a céges partnerek felé történő számlázás szabályozása. Az új adózási forma sikerének kulcsa a feltételek megfelelő egyensúlya, hiszen a túl szigorú szabályozás kiszoríthatja a valódi célcsoportot, a túl laza keretek viszont újra elmélyíthetik a korábbi piaci torzulásokat.

A reform egyik leglényegesebb, de a mindennapi vitákban gyakran háttérbe szoruló eleme a vállalkozók társadalombiztosítási és nyugdíjhelyzetének rendezése. A múltban az alacsony adóteher kifejezetten alacsony ellátási alapot is eredményezett, ami hosszú távon komolyan veszélyeztette az érintettek időskori megélhetését. Bár a kormányzati szándék szerint az új rendszer ezen a téren is előrelépést hoz majd, a kedvező adózás önmagában továbbra sem garantálja a teljes anyagi biztonságot a nyugdíjas években.

Egy egyszerűbb adózási forma rövid távon ugyan komoly segítséget jelent a likviditás megőrzésében, a várható állami nyugdíj mértéke miatt azonban a saját megtakarítások felhalmozása továbbra is elengedhetetlen marad - a vállalatoknak most kell elkezdeni a jövőtervezést.
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

