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Valóságos roham indult az új kedvenc balkáni országért: tömegesen vesznek repjegyet a magyarok
A tengerparti nyaralások iránti kereslet robbanásszerű növekedést mutat 2026 nyarán, miközben egyre több magyar választja repülővel is azokat az úti célokat, amelyek korábban elsősorban autós desztinációnak számítottak. A repjegy.hu foglalási adatai szerint a Budapestről június és augusztus között induló utazások esetében közel 50 százalékkal nőtt az európai tengerparti célpontokra utazók száma az előző év azonos időszakához képest.
A városlátogatások népszerűsége szintén emelkedett, 18 százalékos bővüléssel, a legnagyobb nyertesek azonban egyértelműen a mediterrán tengerpartok lettek. Ezzel párhuzamosan a tengerentúli utazások iránti kereslet 19 százalékkal visszaesett.
A legnagyobb meglepetést azok az úti célok okozták, amelyeket a magyar turisták korábban jellemzően autóval közelítettek meg. Az adatok szerint Albánia, Horvátország és Bulgária iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés. Albániába 259 százalékkal nőtt a foglalások száma, Horvátország esetében 147 százalékos, Bulgáriánál pedig 102 százalékos bővülést mértek.
Különösen látványos Tirana előretörése. Az albán főváros a legnépszerűbb úti célok rangsorában a 24. helyről a hetedikre ugrott egyetlen év alatt. A növekedésben jelentős szerepet játszhat, hogy a Wizz Air és a Ryanair is rendszeres járatokat üzemeltet Budapestről.
Horvátország esetében Dubrovnik emelkedik ki, ahol 329 százalékos növekedést mértek. A bővülést segítette, hogy idén több légitársaság is új járatokat indított a városba. Zadar esetében 90 százalékos volt a növekedés.
A kereslet emelkedését az is támogatja, hogy több népszerű európai úti cél esetében csökkentek a repülőjegyárak. Rómába átlagosan 12 százalékkal, Bariba 22 százalékkal, Párizsba 15 százalékkal, Tiranába 17 százalékkal, Alicantéba pedig 16 százalékkal olcsóbban lehet repülni, mint tavaly nyáron. A tengerentúli járatoknál ugyanakkor más tendencia látható. New York esetében például az átlagos repülőjegyár egy év alatt 35 százalékkal emelkedett, ami szintén hozzájárulhatott a kereslet visszaeséséhez.
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A repjegy.hu szerint egyre többen fedezik fel az utószezon előnyeit is. Szeptemberben több népszerű tengerparti célpont esetében jelentősen alacsonyabb árakkal lehet találkozni, miközben az időjárás sok helyen továbbra is ideális a nyaraláshoz.
Mallorcára például augusztusban átlagosan 138 ezer forintba kerül egy repülőjegy, szeptemberben viszont már 60 ezer forint körüli összegért is elérhető. Korfu, Zakinthosz és Antalya esetében szintén több tízezer forintos áresés figyelhető meg a nyári csúcsszezon után.
A foglalási adatok alapján a magyar turisták idén egyre inkább a könnyen megközelíthető, rugalmasan bejárható tengerparti régiókat keresik, ahol a repülős utazást helyi autóbérléssel kombinálhatják.
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