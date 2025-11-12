Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
Pokoli vészhelyzet Parajdon: továbbra is tiltott zóna a sószoros – itt a legfrissebb helyzetjelentés a katasztrófa után
Továbbra sem látogatható a parajdi Sószoros és a híres székelyföldi sóbánya. A Hargita megyei hatóságok újabb harminc nappal, december 9-ig meghosszabbították a májusban bevezetett veszélyhelyzetet, miután a Korond-patak vize elárasztotta a bányát.
A Hargita megyei prefektusi hivatal hétfőn közölte, hogy a helyi vészhelyzeti bizottság újabb egy hónappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet Parajdon. A döntésre azért volt szükség, mert a korábbi határidő lejárt, miközben a terület biztonságos helyreállítása továbbra is folyamatban van. A rendkívüli állapot így december 9-ig marad érvényben.
A hatóságok közlése szerint az időszak alatt megteszik a szükséges beavatkozásokat és munkálatokat a sóbánya és környéke stabilizálásához, valamint folyamatosan tájékoztatják a lakosságot és a környező településeket.
A veszélyhelyzet már csak bizonyos területeket érint
A prefektusi hivatal közleménye alapján a szükséges munkálatok tovább folytatódnak, a lakosságot és a szomszédos településeket pedig folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről – írja az MTI.
Mint közölték, a Sószorosba továbbra is tilos a belépés, az elsődleges feladatok közül jelenleg is a környék biztonságának garantálása a legfontosabb. A közelmúltban ugyanakkor már jó hírek is érkeztek Parajdról, augusztusban a bánya közelében található wellness-központ újranyithatott.
Májusban zúdult be a víz a bánya mélyére
Mint ismert, május 8-án hirdettek veszélyhelyzetet Parajdon, miután a Korond-patak megáradt vize beszivárgott, majd bezúdult a bányajáratokba, teljesen elárasztva a mélyben húzódó tárnákat. A vízbetörés súlyos károkat okozott, és az egész létesítmény lezárásához vezetett, beleértve a népszerű Sószorost is.
A sóbánya a Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai helyszíne volt: évente több százezren keresték fel, nemcsak a különleges föld alatti látványosság miatt, hanem gyógyhatású levegője miatt is. A leállás azonban komolyan érinti a helyi gazdaságot – számos vendéglátóhely és szolgáltató megélhetése függött a turistaforgalomtól.
Címlapkép: MTI
