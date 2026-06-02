Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat

A befektetők bizalma látványosan átalakul 2026-ban, miközben az Egyesült Államok továbbra is megőrzi vezető szerepét a globális tőkebeáramlásban. A Visual Capitalist friss rangsora szerint azonban egyre több feltörekvő gazdaság kerül a nemzetközi befektetők fókuszába, különösen India, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia erősödik. A háttérben az AI-boom, az infrastruktúra-fejlesztések, az energiaátmenet és az átalakuló geopolitikai viszonyok állnak.

A Visual Capitalist összeállítása szerint az Egyesült Államok továbbra is a világ legvonzóbb befektetési célpontja. Az amerikai gazdaság erejét elsősorban a technológiai szektor, a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám, valamint a fejlett pénzügyi piacok adják. Az IMF előrejelzése alapján az amerikai GDP 2026-ban meghaladhatja a 31-32 billió dollárt is.

Kína továbbra is a második legfontosabb gazdasági szereplő, ugyanakkor a befektetői megítélést egyre inkább árnyalják az ingatlanpiaci problémák, a lassuló demográfia és a geopolitikai feszültségek. Ennek ellenére a kínai gazdaság növekedése még mindig meghaladhatja a 4 százalékot 2026-ban, ami a fejlett gazdaságokhoz képest továbbra is erős tempónak számít.

India lehet a következő nagy nyertes

A legnagyobb figyelem jelenleg India felé fordul. Több elemzés szerint az ország a világ egyik legfontosabb növekedési motorjává válhat a következő években. A PwC globális CEO-felmérése alapján India már a második legvonzóbb befektetési célpontnak számít a nemzetközi vállalatvezetők körében.

A gyors növekedést az infrastruktúra-fejlesztések, a digitalizáció, a fiatal népesség és az erős belső fogyasztás hajtja. Több előrejelzés szerint India 2026-ban is a leggyorsabban növekvő nagy gazdaság lehet, akár 6 százalék feletti GDP-bővüléssel. A világ gazdasági súlypontja fokozatosan Ázsia felé tolódik. A következő években India mellett Indonézia és több délkelet-ázsiai ország is egyre nagyobb szerepet kaphat a globális befektetési térképen.

A legnagyobb változás Kína visszaesése. Míg 2016-ban még a második helyen állt, 2026-ra a negyedik helyre csúszott vissza. Ez részben az ingatlanpiaci problémákkal, a lassuló gazdasági növekedéssel és a geopolitikai feszültségekkel magyarázható. A nyugati vállalatok egy része ma már tudatosan próbálja csökkenteni kínai kitettségét.

Kanada eközben nagy nyertese lett az elmúlt éveknek. A második helyre való előrelépés mögött a stabil politikai környezet, a nyersanyagkészletek, valamint az amerikai gazdasághoz való szoros kapcsolódás állhat. Kanada egyre fontosabb célpont a technológiai és energetikai befektetések számára is.

Japán szintén látványosan javított pozícióján, a hatodik helyről a harmadikra került. A japán gazdaság hosszú ideig stagnálással küzdött, ugyanakkor a fejlett ipari háttér, a chipgyártás és a technológiai fejlesztések újra vonzóvá tették az országot a befektetők számára.

A lista egyik legérdekesebb eleme a Közel-Kelet erősödése. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia 2016-ban még nem szerepelt a top 15-ben, 2026-ra viszont mindkét ország bekerült a legvonzóbb befektetési célpontok közé. Az olajbevételekből finanszírozott gazdasági átalakulás, a technológiai beruházások és a turizmus fejlesztése jelentős mennyiségű külföldi tőkét vonz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Európa vegyes képet mutat. Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Svájc és Spanyolország továbbra is stabil szereplők maradtak, ugyanakkor több európai ország hátrébb csúszott vagy kiesett a listáról. Hollandia például 2016-ban még szerepelt a top 15-ben, 2026-ra azonban már nem került be. Olaszország ugyanakkor új belépőként jelent meg, ami arra utal, hogy a befektetők egy része új lehetőségeket keres Dél-Európában is.

A feltörekvő ázsiai országok súlya szintén nőtt. Szingapúr továbbra is erős pénzügyi központ maradt, Dél-Korea pedig új szereplőként került fel a listára. India ugyan kikerült a top 15-ből, de a legtöbb globális elemzés szerint továbbra is az egyik leggyorsabban növekvő nagy gazdaság maradhat.

A rangsor jól mutatja, hogy a befektetők ma már nem kizárólag a gazdaság méretét figyelik. Egyre fontosabbá vált a politikai stabilitás, az energiaellátás biztonsága, a technológiai innováció és az adott ország geopolitikai pozíciója is.

A befektetők új szempontok alapján döntenek

A befektetői döntéseket ma már nem kizárólag a GDP mérete határozza meg. Egyre fontosabb szempont lett a politikai stabilitás, az energiaellátás biztonsága, a technológiai fejlesztések tempója és az AI-versenyben elfoglalt pozíció is.

A Közel-Kelet több országa ezért is került feljebb a befektetői radarokon. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia jelentős összegeket fordít technológiai, energetikai és turisztikai beruházásokra, miközben a nyugati és ázsiai tőke számára is egyre fontosabb regionális központokká válnak.

A globális gazdaság mérete 2026-ban már meghaladhatja a 123 billió dollárt, miközben a világ öt legnagyobb gazdasága adja a teljes kibocsátás több mint felét.