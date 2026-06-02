Növényvédőszer-maradványok miatt visszahívtak egy Kínából származó szecsuáni bors terméket Magyarországon.
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
A befektetők bizalma látványosan átalakul 2026-ban, miközben az Egyesült Államok továbbra is megőrzi vezető szerepét a globális tőkebeáramlásban. A Visual Capitalist friss rangsora szerint azonban egyre több feltörekvő gazdaság kerül a nemzetközi befektetők fókuszába, különösen India, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia erősödik. A háttérben az AI-boom, az infrastruktúra-fejlesztések, az energiaátmenet és az átalakuló geopolitikai viszonyok állnak.
A Visual Capitalist összeállítása szerint az Egyesült Államok továbbra is a világ legvonzóbb befektetési célpontja. Az amerikai gazdaság erejét elsősorban a technológiai szektor, a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám, valamint a fejlett pénzügyi piacok adják. Az IMF előrejelzése alapján az amerikai GDP 2026-ban meghaladhatja a 31-32 billió dollárt is.
Kína továbbra is a második legfontosabb gazdasági szereplő, ugyanakkor a befektetői megítélést egyre inkább árnyalják az ingatlanpiaci problémák, a lassuló demográfia és a geopolitikai feszültségek. Ennek ellenére a kínai gazdaság növekedése még mindig meghaladhatja a 4 százalékot 2026-ban, ami a fejlett gazdaságokhoz képest továbbra is erős tempónak számít.
India lehet a következő nagy nyertes
A legnagyobb figyelem jelenleg India felé fordul. Több elemzés szerint az ország a világ egyik legfontosabb növekedési motorjává válhat a következő években. A PwC globális CEO-felmérése alapján India már a második legvonzóbb befektetési célpontnak számít a nemzetközi vállalatvezetők körében.
A gyors növekedést az infrastruktúra-fejlesztések, a digitalizáció, a fiatal népesség és az erős belső fogyasztás hajtja. Több előrejelzés szerint India 2026-ban is a leggyorsabban növekvő nagy gazdaság lehet, akár 6 százalék feletti GDP-bővüléssel. A világ gazdasági súlypontja fokozatosan Ázsia felé tolódik. A következő években India mellett Indonézia és több délkelet-ázsiai ország is egyre nagyobb szerepet kaphat a globális befektetési térképen.
A legnagyobb változás Kína visszaesése. Míg 2016-ban még a második helyen állt, 2026-ra a negyedik helyre csúszott vissza. Ez részben az ingatlanpiaci problémákkal, a lassuló gazdasági növekedéssel és a geopolitikai feszültségekkel magyarázható. A nyugati vállalatok egy része ma már tudatosan próbálja csökkenteni kínai kitettségét.
Kanada eközben nagy nyertese lett az elmúlt éveknek. A második helyre való előrelépés mögött a stabil politikai környezet, a nyersanyagkészletek, valamint az amerikai gazdasághoz való szoros kapcsolódás állhat. Kanada egyre fontosabb célpont a technológiai és energetikai befektetések számára is.
Japán szintén látványosan javított pozícióján, a hatodik helyről a harmadikra került. A japán gazdaság hosszú ideig stagnálással küzdött, ugyanakkor a fejlett ipari háttér, a chipgyártás és a technológiai fejlesztések újra vonzóvá tették az országot a befektetők számára.
A lista egyik legérdekesebb eleme a Közel-Kelet erősödése. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia 2016-ban még nem szerepelt a top 15-ben, 2026-ra viszont mindkét ország bekerült a legvonzóbb befektetési célpontok közé. Az olajbevételekből finanszírozott gazdasági átalakulás, a technológiai beruházások és a turizmus fejlesztése jelentős mennyiségű külföldi tőkét vonz.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Európa vegyes képet mutat. Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Svájc és Spanyolország továbbra is stabil szereplők maradtak, ugyanakkor több európai ország hátrébb csúszott vagy kiesett a listáról. Hollandia például 2016-ban még szerepelt a top 15-ben, 2026-ra azonban már nem került be. Olaszország ugyanakkor új belépőként jelent meg, ami arra utal, hogy a befektetők egy része új lehetőségeket keres Dél-Európában is.
A feltörekvő ázsiai országok súlya szintén nőtt. Szingapúr továbbra is erős pénzügyi központ maradt, Dél-Korea pedig új szereplőként került fel a listára. India ugyan kikerült a top 15-ből, de a legtöbb globális elemzés szerint továbbra is az egyik leggyorsabban növekvő nagy gazdaság maradhat.
A rangsor jól mutatja, hogy a befektetők ma már nem kizárólag a gazdaság méretét figyelik. Egyre fontosabbá vált a politikai stabilitás, az energiaellátás biztonsága, a technológiai innováció és az adott ország geopolitikai pozíciója is.
A befektetők új szempontok alapján döntenek
A befektetői döntéseket ma már nem kizárólag a GDP mérete határozza meg. Egyre fontosabb szempont lett a politikai stabilitás, az energiaellátás biztonsága, a technológiai fejlesztések tempója és az AI-versenyben elfoglalt pozíció is.
A Közel-Kelet több országa ezért is került feljebb a befektetői radarokon. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia jelentős összegeket fordít technológiai, energetikai és turisztikai beruházásokra, miközben a nyugati és ázsiai tőke számára is egyre fontosabb regionális központokká válnak.
A globális gazdaság mérete 2026-ban már meghaladhatja a 123 billió dollárt, miközben a világ öt legnagyobb gazdasága adja a teljes kibocsátás több mint felét.
Megjött a legújabb jelentés a hazai fizetésekről: rengetegen örülhetnek a pluszpénznek, de van egy óriási bökkenő
A középkorú magyarok több mint felének nőtt a jövedelme az elmúlt egy évben, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is sok háztartás költségvetését terheli.
Ártalmatlannak tűnő szokások, amik durván megcsapolják a bankszámládat: lépj időben, ha jót akarsz magadnak
Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb pénznyelőket és a lehetséges megoldásokat.
Nemcsak a forint szárnyal: az kaszált ma nagyot, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok bevezetését a Revolut: a fintechcég közlése szerint az első ügyfelek már május 26-án megkapták az új azonosítókat.
Itt az esküvőszezon, ismét felmerül a kérdés: mennyi pénzt illik adni esküvőre? Mutatjuk, mit ír elő az esküvői etikett, mennyi pénzt illik adni lagziba Magyarországon.
Mutatjuk, mire jó a házassági vagyonjogi szerződés, mit tartalmaz egy házassági szerződés minta, és mitől lesz érvényes a megkötése.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban? A házasságkötési és válás utáni névváltoztatás menete, szabályai
Mutatjuk, mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban, mi a névváltoztatás menete és milyen okmányokat kell cserélni
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
Miközben az MNB adatai szerint 2025-ben még több tízmilliárd forintos károkat okoztak a pénzügyi csalók Magyarországon, a bankok szerint idén már érzékelhető javulás indult el.
A részvénypiac forgalma 33,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza a pénzét.
A kormány június 5-ig dolgozza ki az új vagyonadó, valamint a bizalmi vagyonkezelés (bvk) eddigi adómentességét megszüntető szabályozás részleteit.
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
Újabb banki leállás jön: ezeken a napokon akadozhat a netbank, utalás, a kártyás fizetés, de az ATM-eket és SZÉP-kártyákat is érintheti
Cikkünkben összegyűjtöttünk minden közelgő bank leállás, tervezett karbantartás dátumát, hogy ne érjen váratlanul, ha épp nem működik valamely banki szolgáltatás.
Idősek értékeire, lakására pályázó csaló dolgozik több társasházban Budapesten: korábban lopás miatt ítélték el
Gyanús körülmények között landolnak idős lakók ingatlanjai és vagyontárgyai a közös képviselőnél egy budapesti társasházban
Rengeteg magyar veszít átlagosan 80 ezer forintot idén a saját figyelmetlensége miatt: te is köztük vagy?
A Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adatai szerint a magyar háztartások több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és látra szóló bankbetétekben.
Nagyon fontos bejelentés jött az állampapírokról: van, aminek csökken a kamata, több sorozatot le is zárnak
A fix akamatozású kötvények fél százalékkal csökkennek, több korábbi sorozat értékesítését lezárják.
Németh Balázs és a 150%-os demencia: így drágultak a banki díjak a Fidesz-KDNP alatt az elmúlt 16 évben
TikTok-hüledezés vs. 150%-os valóság! 2010-től nálunk nőttek legjobban a banki díjak az EU-ban. Ne dőlj be a csúsztatásnak, itt vannak a tények!
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.