2026. június 2. kedd Kármen, Anita
28 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy haldokló kukoricaföld a dél-malawi Nsanje körzetben, kék, felhős ég alatt, a 2016-os súlyos szárazság idején, amelyet az El Nino okoz.
Világ

Csak a kezdet volt, amit eddig láttunk: brutális időjárás köszönthet be hamarosan, ez az oka

Pénzcentrum
2026. június 2. 14:14

Az ENSZ figyelmeztetése szerint heteken belül megkezdődhet egy új El Niño-időszak, amely az előrejelzések alapján az elmúlt évtizedek egyik legerősebb hulláma lehet. A természetes éghajlati jelenség és az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés együttes hatása világszerte szélsőséges időjárási eseményeket válthat ki - írta meg a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) közlése szerint az El Niño várhatóan 2026 második felében tovább erősödik, és a világ számos pontján szélsőséges időjárást idéz elő. Több nemzeti meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenség akár az úgynevezett szuper El Niño kategóriába is léphet, vagyis a trópusi Csendes-óceán megfigyelt övezetében a tengerfelszín-hőmérsékleti anomália meghaladhatja a két Celsius-fokot. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office hosszú távú előrejelzésekért felelős részlegének vezetője, Adam Scaife professzor szerint a mostani hullám akár rekordot is dönthet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatók előrejelzéseit részben az óceán mélyén kelet felé áramló, helyenként az átlagosnál hat Celsius-fokkal melegebb vízréteg alapozza meg. Michelle L'Heureux, az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) Klíma-előrejelzési Központjának munkatársa szerint ez a mélytengeri hőmennyiség a valaha mért legerősebb El Niño-időszakok értékeivel vetekszik. A mélyben tárolt energia előbb-utóbb a felszínre tör, felmelegíti a felette lévő levegőréget, és ezzel láncreakciószerűen megzavarja a globális légkörzést.

Kapcsolódó cikkeink:

Az intenzív El Niño jellemzően forró, száraz időjárást okoz Dél-Amerika, Délkelet-Ázsia és Ausztrália egyes területein, ami növeli az aszályok és az erdőtüzek kockázatát. Gyengítheti az indiai monszunt, és súlyos szárazságot hozhat Afrika szarvára, míg az Egyesült Államok déli államaiban a heves esőzések miatt árvizeket idézhet elő. A korábbi erős El Niño-időszakok élelmiszerár-robbanáshoz, valamint globálisan akár több százmilliárd dolláros gazdasági veszteségekhez vezettek a terméskiesések és az ellátási láncok akadályozása miatt.

A legnagyobb aggodalomra az ad okot, hogy ilyen intenzív El Niño még soha nem alakult ki ennyire felmelegedett bolygón. Az El Niño-évek jellemzően mintegy 0,2 Celsius-fokkal emelik meg a globális átlaghőmérsékletet, és mivel az alap-hőmérséklet az ember okozta éghajlatváltozás miatt már eleve rekordszinten van, a két tényező együttes hatása 2027-et a valaha mért legmelegebb évvé teheti. Zeke Hausfather, a Berkeley Earth klímakutatója rámutatott, hogy bár az 1998-as, rendkívül erős El Niño annak idején rekordmeleg évet hozott, a mai éghajlati viszonyok között az az esztendő kifejezetten hűvösnek számítana.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az El Niño általában karácsony környékén tetőzik. Mivel a szélrendszerek alakulása, amelytől a jelenség erőssége nagyban függ, hónapokkal előre nehezen jósolható meg, a pontos intenzitás egyelőre bizonytalan. Az előrejelzési modellek novemberre 1,8 és 3,3 Celsius-fok közötti eltérést vetítenek előre a megfigyelt övezetben, 2,7 fokos középértékkel.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #hőmérséklet #ensz #klímaváltozás #világ #időjárás előrejelzés #globális felmelegedés #gazdasági hatás #szélsőséges időjárás #természeti katasztrófa #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:29
15:15
15:07
15:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
2026. június 1.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
2
1 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
2 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
4
2 hete
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál
5
2 hete
Teljes csendben lépett Ursula von der Leyen: ez a húzás örökre megváltoztathatja Európa jövőjét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 14:44
Megdöbbentően egyszerű trükkel törték fel Barack Obama profilját a mesterséges intelligencia segítségével
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 14:33
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
Agrárszektor  |  2026. június 2. 14:29
Rossz hírt kapott rengeteg magyar: ezt csak az élelmesek úszhatják meg