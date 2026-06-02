A középkorú magyarok több mint felének nőtt a jövedelme az elmúlt egy évben, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is sok háztartás költségvetését terheli.
Csak a kezdet volt, amit eddig láttunk: brutális időjárás köszönthet be hamarosan, ez az oka
Az ENSZ figyelmeztetése szerint heteken belül megkezdődhet egy új El Niño-időszak, amely az előrejelzések alapján az elmúlt évtizedek egyik legerősebb hulláma lehet. A természetes éghajlati jelenség és az emberi tevékenység okozta globális felmelegedés együttes hatása világszerte szélsőséges időjárási eseményeket válthat ki - írta meg a BBC.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) közlése szerint az El Niño várhatóan 2026 második felében tovább erősödik, és a világ számos pontján szélsőséges időjárást idéz elő. Több nemzeti meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenség akár az úgynevezett szuper El Niño kategóriába is léphet, vagyis a trópusi Csendes-óceán megfigyelt övezetében a tengerfelszín-hőmérsékleti anomália meghaladhatja a két Celsius-fokot. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office hosszú távú előrejelzésekért felelős részlegének vezetője, Adam Scaife professzor szerint a mostani hullám akár rekordot is dönthet.
A kutatók előrejelzéseit részben az óceán mélyén kelet felé áramló, helyenként az átlagosnál hat Celsius-fokkal melegebb vízréteg alapozza meg. Michelle L'Heureux, az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) Klíma-előrejelzési Központjának munkatársa szerint ez a mélytengeri hőmennyiség a valaha mért legerősebb El Niño-időszakok értékeivel vetekszik. A mélyben tárolt energia előbb-utóbb a felszínre tör, felmelegíti a felette lévő levegőréget, és ezzel láncreakciószerűen megzavarja a globális légkörzést.
Az intenzív El Niño jellemzően forró, száraz időjárást okoz Dél-Amerika, Délkelet-Ázsia és Ausztrália egyes területein, ami növeli az aszályok és az erdőtüzek kockázatát. Gyengítheti az indiai monszunt, és súlyos szárazságot hozhat Afrika szarvára, míg az Egyesült Államok déli államaiban a heves esőzések miatt árvizeket idézhet elő. A korábbi erős El Niño-időszakok élelmiszerár-robbanáshoz, valamint globálisan akár több százmilliárd dolláros gazdasági veszteségekhez vezettek a terméskiesések és az ellátási láncok akadályozása miatt.
A legnagyobb aggodalomra az ad okot, hogy ilyen intenzív El Niño még soha nem alakult ki ennyire felmelegedett bolygón. Az El Niño-évek jellemzően mintegy 0,2 Celsius-fokkal emelik meg a globális átlaghőmérsékletet, és mivel az alap-hőmérséklet az ember okozta éghajlatváltozás miatt már eleve rekordszinten van, a két tényező együttes hatása 2027-et a valaha mért legmelegebb évvé teheti. Zeke Hausfather, a Berkeley Earth klímakutatója rámutatott, hogy bár az 1998-as, rendkívül erős El Niño annak idején rekordmeleg évet hozott, a mai éghajlati viszonyok között az az esztendő kifejezetten hűvösnek számítana.
Az El Niño általában karácsony környékén tetőzik. Mivel a szélrendszerek alakulása, amelytől a jelenség erőssége nagyban függ, hónapokkal előre nehezen jósolható meg, a pontos intenzitás egyelőre bizonytalan. Az előrejelzési modellek novemberre 1,8 és 3,3 Celsius-fok közötti eltérést vetítenek előre a megfigyelt övezetben, 2,7 fokos középértékkel.
