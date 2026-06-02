Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe

Az internetet hajlamosak vagyunk magától értetődőnek venni: működik, ezért észre sem vesszük. Pedig a modern világ gazdasága, kommunikációja és infrastruktúrája soha nem látott mértékben függ néhány globális technológiai szereplőtől és sérülékeny digitális rendszertől. Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy a világháló mögött álló infrastruktúra nemcsak elképesztően összetett, hanem veszélyesen centralizált is. De mennyire reális egy globális internetösszeomlás, és valóban dominóként dőlhetne-e össze vele együtt a modern társadalom?

A mai világban hajlamosak vagyunk bosszankodni, ha egy kicsit lassabb a net, vagy percekre elérhetetlenné válik a kedvenc közösségi oldalunk. Pedig jobban tennénk, ha hálásak lennénk, amiért egyáltalán működik. A BBC Science Focus magazin egy hátborzongató gondolatkísérletben modellezte, mi történne, ha az internet hirtelen, globálisan és végérvényesen összeomlana. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a modern civilizáció mennyire sebezhető, és hogy a hálózat elvesztése nem csupán a lájkok hiányát, hanem az emberiség katasztrofális visszaesését jelentené.

A lavina azonnal elindulna: az első nap végére a Google és a Facebook (Meta) önmagában több mint 300 millió fontnyi hirdetési bevételt veszítene el, de a valódi probléma az, hogy szinte minden más vállalkozás is megbénulna. A bankrendszer, a vezetékes és a mobiltelefon-hálózatok ugyanis mind az internetre támaszkodnak.

Egy hét elteltével a krízis fizikaivá válna. Mivel a modern elektromos hálózatok az internet segítségével koordinálják az erőműveket és az alállomásokat, a rendszer felborulna, és a helyi áramkimaradások globális sötétségbe (blackout) torkollnának. Ezzel párhuzamosan a gázvezetékek is leállnának.

Egy hónap múlva a káosz az utcákra költözne. Internet hiányában a benzinkutak nem tudnák monitorozni a tartályokat, feldolgozni a tranzakciókat és üzemanyagot rendelni. Üzemanyag nélkül a szupermarketek ellátása megszűnne, az élelmiszer-elosztó központoknál pedig zavargások törnének ki. Bár a katonaságot kivezényelnék, ők maguk is üzemanyag- és készlethiánnyal küzdenének.

Egy év elteltével a fejlett világ országaiban – hatalmas áldozatok árán – sikerülne újjáépíteni egy alapvető, vezetékes telefonhálózatot és megkezdeni a társadalom stabilizálását. A világ többi része viszont visszaesne az önellátó, agrárjellegű gazdálkodás szintjére. Az éhezés, a hideg és a fegyveres konfliktusok miatt a halálos áldozatok számát globálisan egymilliárdra becsülik, a világgazdaság pedig az 1930-as évek szintjére zuhanna vissza.

Miért képes egyetlen hiba romba dönteni a fél internetet?

Amikor egy globális internetleállásról beszélünk, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ehhez egy sci-fibe illő, mindent elpusztító kibertámadásra vagy egy világméretű katasztrófára lenne szükség. A valóság azonban ennél sokkal prózaibb és ijesztőbb. Ahogy arra a TechRadar 2026-os elemzése rávilágít, a mai internet szerkezete annyira központosított, hogy egyetlen szolgáltató megingása is képes magával rántani a világháló jelentős részét.

Nem kell a jövőbe révednünk ahhoz, hogy ezt belássuk: nemrégiben a Cloudflare nevű globális felhőplatform néhány órás kimaradása miatt az internet látható része azonnal térdre kényszerült. Kívülről ez csupán egy átlagos döccenésnek tűnt – a felhasználók frissítették az oldalt, vártak kicsit, majd továbbléptek. A színfalak mögött azonban teljes volt a pánik. Vállalati belső rendszerek fagytak le, és a webáruházak fizetési felületei váltak elérhetetlenné olyan hibák miatt, amelyeket nem a cégek idéztek elő, és amelyek felett semmilyen ellenőrzésük nem volt.

Miért nem maradnak lokalizálva a hibák?

A modern internet nem független hálózatok összessége, hanem egymásra épülő infrastruktúra-rétegekből áll (felhőplatformok, biztonsági rétegek, tartalomkézbesítő hálózatok [CDN], azonosító rendszerek és külső API-k).

A legtöbb vállalat nem is sejti, mennyire függ az olyan óriásoktól, mint az AWS (Amazon Web Services) vagy a Cloudflare. Amikor az egyik ilyen „felsőbbrendű” réteg elakad, a hiba nem marad házon belül, hanem futótűzként terjed lefelé, és olyan rendszereket is megfertőz, amelyek látszólag fényévekre vannak a kiindulóponttól.

A törésvonalak szinte mindig a pénzügyi tranzakcióknál mutatkoznak meg legelőször. Egyetlen online fizetés mögött a rendszerek elképesztően hosszú láncolata áll. Ha ebben a láncban csak egyetlen szem is elszakad, a fizetések elakadnak, a kosarakat elhagyják, és a cégek másodpercek alatt súlyos összegeket veszítenek. De a probléma ugyanúgy jelen van az e-kereskedelemben, a logisztikában, az ügyfélszolgálatokban és a mindennapi céges szoftverekben (SaaS) is.

Geopolitikai kockázatok

A legnagyobb csapda, amibe a modern szervezetek besétáltak, a kontroll feladása. Az elmúlt évtizedben a gyorsaság és a skálázhatóság érdekében a vállalatok kiszervezték alapvető rendszereiket a tech-óriásoknak. Amikor ezeknél porszem kerül a gépezetbe – legyen szó egy rosszul sikerült konfigurációs frissítésről, mesterséges intelligencia által generált instabilitásról, vagy akár közel-keleti konfliktusok miatt megsérült adatközpontokról –, a cégek tehetetlenül nézhetik, ahogy a lavina maga alá temeti őket.

A TechRadar megjegyzi, hogy a helyzetet a geopolitika is mérgezi: a legtöbb európai vállalkozás amerikai felhő- és AI-platformokon fut. Ez egészen addig kényelmes, amíg a globális politika feszültté nem válik. Nem véletlen, hogy a pénzügyi szektorban (különösen a bankoknál) már elindult egy csendes elmozdulás a hibrid megoldások felé, hogy legyen regionális vagy alternatív útvonaluk, ha a tech-óriások elérhetetlenné válnának egy politikai vita miatt.

A globális internetleállás tehát nem a semmiből fog jönni: a feltételek (a közös infrastruktúra és a szorosan összekapcsolt rendszerek) már most adottak, és a kitettségünk napról napra nő. Ha a hálózat egyszer végleg leáll, az azért lesz, mert a kényelemért cserébe önként építettünk egy olyan kártyavárat, amelyben egyetlen elem megmozdulása romba dönti az egészet.

De tényleg megtörténhet? – A hálózatok hálózatának elképesztő túlélőösztöne

A fenti forgatókönyvek láttán joggal merül fel a kérdés: valóban képes lenne a teljes, globális internet egyszerre, végérvényesen összeomlani? A LiveScience tudományos magazin 2026-os elemzése szerint a válasz egyszerre megnyugtató és óvatosságra intő. Bár a lokális vagy regionális kimaradások egyre látványosabbak, a teljes világháló egyidejű lekapcsolásához akkora erőforrásokra, katasztrófákra vagy elképesztő véletlenek egybeesésére lenne szükség, ami elméletileg lehetséges ugyan, de a gyakorlatban rendkívül valószínűtlen.

George Cybenko, a Dartmouth College információtechnológiára szakosodott professzora a lapnak kifejtette, hogy az internetet a kezdetektől fogva a „heterogenitás, a véletlenszerűség és az elosztott aszinkronitás” elvei szerint tervezték. Ez a bonyolult megfogalmazás valójában azt jelenti, hogy az internet nem egyetlen központi számítógép, hanem „hálózatok hálózata”. Ha a globális összeköttetés meg is szakadna, a helyi hálózatok (például egy otthoni vagy egy vállalati belső rendszer) ettől még önmagukban működőképesek maradhatnak.

Miért nem lehet egykönnyen „felrobbantani” az internetet?

Amikor elküldünk egy üzenetet vagy betöltünk egy oldalt, az információ apró adatcsomagokra bomlik, és mindegyik csomag a hálózaton éppen elérhető leggyorsabb útvonalat keresi magának.

Fizikai és szoftveres védelem: Ha elvágnak egy mélytengeri kábelt, vagy egy hatalmas internetes csomópont áram nélkül marad, az adatok egyszerűen alternatív útvonalat keresnek.

Izolált hibák: Még ha egy olyan kulcsszolgáltató is áll le órákra, mint a Cloudflare, a zavar nem képes átterjedni más, konkurens szolgáltatók infrastruktúrájára. A hiba így zárt láncban marad.

William Dutton, az Oxfordi Internet Intézet professzora egyenesen rávilágított egy gyakori tévhitre: sokan azt hiszik, hogy ahogy az internet növekszik, úgy válik a túlterheltség miatt egyre törékenyebbé.

„Minél több csomópontot adunk hozzá a rendszerhez, az internet valójában annál rugalmasabbá és ellenállóbbá válik. A növekedés erősebbé teszi, nem pedig gyengébbé” – állítja Dutton, aki szerint lenyűgöző, hogy a hálózat milyen gyorsan képes regenerálódni egy-egy sokk után.

A valódi veszélyek: napviharok és kormányzati szigor

Persze léteznek extrém forgatókönyvek. Egy váratlan, szupererős szoláris vihar olyan fizikai károkat okozhatna az infrastruktúrában, amelynek a helyreállítása hosszú időbe telne (de erről bővebben majd egy kicsit később).

Emellett láttunk már példát arra is, hogy egyes kormányok tömeges tüntetések idején szándékosan lekapcsolták vagy drasztikusan lelassították (fojtották) az internetet a szolgáltatókon keresztül. Ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy a politikai kedélyek csillapodásával ezek a rendszerek is villámgyorsan újraéleszthetők.

Bár a teljes megsemmisüléstől a hálózat zseniális építészeti struktúrája megvéd minket, Dutton professzor arra figyelmeztet, hogy még a rövid távú, lokális kimaradások is kritikusak lehetnek. Mivel az internet ma már a kórházi rendszerektől kezdve az áramhálózatokon át a modern hadviselésig mindent átsző, a tét már régen nem az, hogy pufferel-e a kedvenc sorozatunk, hanem az, hogy biztonságban van-e a fizikai egzisztenciánk. Az internet tehát túlélésre született – kérdés, hogy mi is túléljük-e a pillanatnyi megingásait.

Amikor az elavult csővezetékek és az MI-kódok egyszerre mondanak csődöt

Míg a laikusok hajlamosak azt hinni, hogy az internet egy futurisztikus, sebezhetetlen digitális felhő, a szakértők pontosan tudják, hogy a háttérben valójában egy évtizedes, helyenként recsegő-ropogó infrastruktúra tartja össze a modern világot. A The Guardian 2025-ös írása arra figyelmeztet, hogy a teljes összeomláshoz – amit a szakmabeliek zárt csoportokban csak „a nagy bummként” (the big one) emlegetnek – nem is kell feltétlenül sci-fibe illő katasztrófa. Elég néhány balszerencsés esemény láncreakciója, és máris kereshetjük elő a csekkfüzetünket.

A leginkább aggasztó tényező az internet elképesztő koncentrációja. Gazdasági okokból – mert így olcsóbb és hatékonyabb – a világ felhőszolgáltatásainak több mint 60%-át mindössze három óriás: az Amazon (AWS), a Google és a Microsoft uralja. Steven Murdoch, a University College London számítástechnika-professzora szerint ez a gazdasági racionalitás teremtette meg a legnagyobb biztonsági kockázatot.

Amikor a dominók dőlni kezdenek

A Guardian által felvázolt katasztrófa-forgatókönyv ijesztően reális lépésekben modellezi a bukást:

Természeti csapások és túlterhelés: Egy nyári tornádó letarolja a Google egyik kulcsfontosságú iowai adatközpontját. A YouTube és a Gmail leáll, a felhasználók milliárdjai pánikszerűen frissítenek. Ezzel egy időben egy hőhullám térdre kényszeríti az Amazon Virginia állambeli gigantikus szerverparkját, miközben egy célzott kibertámadás megbénítja a frankfurti csomópontot.

Az automatizáció csapdája: A hálózatok megpróbálják átirányítani a forgalmat a kisebb, másodlagos adatközpontokra. Ám az Los Angeles-i csúcsforgalomhoz hasonlóan ezek az alternatív útvonalak másodpercek alatt bedugulnak. A hirtelen megugró forgalom ráadásul működésbe hoz egy lappangó szoftverhibát az Amazon belső rendszerében – egy olyan kódrészletben, amelyet hónapokkal korábban egy mesterséges intelligencia írt át, és amely elkerülte a figyelmet a tech-szektor automatizációs leépítései során.

A digitális sötétség: Az AWS és a Google kidőlésével a Slack, a Signal, a Netflix és a nagybankok elérhetetlenné válnak. Sőt, az okosotthonok is megbolondulnak: a robotporszívók elnémulnak, az intelligens matracok és az elektronikus zárak felmondják a szolgálatot.

A mélyebb rétegek: Ha a .com megszűnik létezni

Bár a laikusok a mélytengeri kábelek elvágásától tartanak leginkább, Doug Madory hálózati szakértő szerint azokon évente 150-200 sérülés történik, a rendszer ezt rutinszerűen kezeli. A valódi apokalipszist az internet „telefonkönyvének”, a DNS-rendszernek a megbénítása jelentené.

Ha egy hackercsoport vagy egy rendszerszintű hiba kiütné például a Verisignt – azt a szervezetet, amely a teljes globális .com és .net végződésű tartományokat kezeli –, a világon szinte minden kórház, bank és kommunikációs platform azonnal megszűnne létezni a hálózaton. Technikailag az internet alapjai még ekkor is működnének (elérhetőek maradnának például decentralizált közösségi oldalak vagy izlandi és brit-indóceáni nemzeti domainek), de a modern ember számára használhatatlanná válna.

A legsötétebb kérdést azonban Steven Murdoch professzor veti fel:

Soha senki nem kapcsolta még le az internetet azután, hogy egyszer beindították. Valójában senki sem biztos benne, hogyan lehetne egy teljes leállás után újraindítani a rendszert.

A helyzet iróniájaként a professzor megemlítette, hogy az Egyesült Királyságban létezett (vagy létezik) egy vészhelyzeti terv: ha az internet végleg összeomlik, az ország legfontosabb hálózati szakértőinek egy London melletti kisváros előre kijelölt kocsmájában kell találkozniuk, hogy személyesen döntsék el, mi a teendő. Hogy pontosan melyik ez a kocsma? A titoktartás miatt még a szakértők többségének sem árulták el.

Kozmikus fenyegetés: Amikor a Nap kapcsolja le a villanyt

Miközben szoftverhibáktól, kódoktól és túlterhelt adatközpontoktól hangos a tech-világ, a legnagyobb és legkiszámíthatatlanabb veszély nem a Földön, hanem a fejük felett, 150 millió kilométeres távolságban ólálkodik. Ugyancsak a Science Focus magazin elemzése arra emlékeztet minket, hogy a Nap időről időre képes olyan brutális erejű kozmikus viharokat generálni, amelyek egyetlen csapással törölhetik el a modern digitális civilizációt.

A jelenség mögött a Nap felső légkörében zajló kövörlő áramlatok állnak, amelyek időnként több milliárd tonnányi mágneses plazmát löknek ki az űrbe. Ezek az úgynevezett koronakidobódások (CME) akár az elképesztő, 11 millió kilométer/órás sebességet is elérhetik. A Nap – az éppen aktuális 11 éves aktivitási ciklusától függően – akár heti 20 ilyen plazmacsomagot is kilőhet a kozmoszba.

Az 1859-es figyelmeztetés és a modern sebezhetőség

Bár a koronakidobódások mindennaposak, a világűr hatalmas méretei miatt viszonylag kicsi az esélye annak, hogy egy igazán gigantikus plazmafelhő pont telibe találja a Földet. Legutóbb 2012-ben volt egy súlyosabb súrolásunk, a legutóbbi közvetlen, történelmi léptékű találat pedig 1859-ben érte a bolygót (ez volt az úgynevezett Carrington-esemény). Akkori szerencsénk csupán az volt, hogy az emberiség még nem függött az elektromosságtól, így a kár kimerült a távíróvezetékek szikrázásában és leégésében.

Ha egy ugyanilyen méretű szupervihar ma találná el a Földet, a következmények beláthatatlanok lennének:

Műholdak megsemmisülése: A plazmafelhő azonnal kisütné a keringő műholdak elektronikáját, ezzel megbénítva a navigációs és kommunikációs rendszereket.

Az internet szívének leállása: Megszűnne a GPS-alapú időszinkronizáció, amely nélkül a globális internetes adatforgalom képtelen koordinálni önmagát.

Kiégett áramhálózatok: A légkörbe csapódó elektromágneses sugárzás akkora túlfeszültséget generálna a földi elektromos hálózatokban, amely világszerte égetné le a hatalmas transzformátorokat.

Van esélyünk a védekezésre?

Egy ilyen forgatókönyv esetén nem egyszerűen az internet állna le, hanem maga a fizikai létezésünk bénulna meg az áramhiány miatt.

Szakértők szerint azonban ez a legrosszabb eshetőség, és nem vagyunk teljesen fegyvertelenek. A Napot folyamatosan figyelő csillagászok és tudósok képesek lennének nagyjából két nappal korábban jelezni egy veszélyes, felénk tartó szupervihart.

Ez a szűk idősáv éppen elég lehet arra, hogy a sérülékeny műholdakat ideiglenesen biztonsági, „alvó” üzemmódba kapcsolják, a földi áramhálózatokat pedig átstrukturálják. Így a pusztítás mértéke és a globális sötétség ideje drasztikusan csökkenthető lenne. A természet erőivel szemben azonban a törékeny digitális világunk így is folyamatos borotvaélen táncol.