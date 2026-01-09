Hónapok óta áll a megoldás: továbbra is zárva marad a parajdi sóbánya

Újabb harminc nappal meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa után elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon. A döntést a helyi vészhelyzeti bizottság hozta meg pénteken, a Hargita megyei prefektúra tájékoztatása alapján számolt be róla az Agerpres.

A tavaly májusban történt sóbányakatasztrófa nyomán kihirdetett rendkívüli helyzet az újabb határozat szerint február 7-éig marad érvényben. Addig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba. A hatóságok folyamatosan felügyelik a térséget, szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, valamint segítséget nyújtanak az érintetteknek.

A tájékoztatás szerint a vészhelyzeti bizottság felszólította az érintett szereplőket, hogy haladéktalanul végezzék el a biztonság helyreállításához szükséges munkálatokat. Parajdon a sóbányát üzemeltető Salrom hónapok óta nem vette át a kivitelezőtől azt a csőrendszert, amely az elárasztott bánya felett a Korond patak vizét lenne hivatott elvezetni. Emellett a patak új medrének kialakítása sem kezdődött el.

A parajdi vészhelyzeti bizottság tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet, amelyet azóta minden hónapban meghosszabbítottak. Az érintett hatóságok rendszeres méréseket végeznek a Korond patakon és a környék vízfolyásain, miközben folyamatos megfigyelés alatt tartják a veszélyeztetett térséget.

Nyágrus László, Parajd polgármestere a Sóvidék Televíziónak nyilatkozva arról beszélt, hogy a 2026-os év kevesebb nehézséget hozhat a település számára. Reményét fejezte ki, hogy az eddig elakadt folyamatok végre elindulnak, és ez bizakodásra adhat okot a helyi közösségnek.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy a bányakatasztrófa közvetlenül vagy közvetve a nagyközség minden lakóját érintette. A jelenlegi időszakot újrakezdésként jellemezte, különösen a turizmusban dolgozók számára. Ennek érdekében turisztikai desztinációmenedzsment szervezet alakul, amely új turisztikai csomagokat dolgoz ki a székelyföldi kistérség számára.

Nyágrus László hangsúlyozta, hogy a sóbányáról hosszabb távon sem szabad lemondani, mivel az továbbra is jelentős értéket képvisel a település számára. A katasztrófa óta felértékelődtek a közösségi események és az egymás iránti figyelem, a jövőben pedig olyan rendezvényekre van szükség, amelyek Parajdot és a tágabb régiót is népszerűsítik.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányát tavaly május végén öntötte el a felette folyó Korond patak vize. Az áradás néhány nap alatt teljesen elárasztotta a bányát. A létesítmény Székelyföld egyik legfontosabb turisztikai látványossága volt, évente több százezer látogatóval, és nemcsak a bányászok, hanem a környék vendéglátásából élők megélhetése is szorosan kötődött hozzá.