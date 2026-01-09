2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
Hónapok óta áll a megoldás: továbbra is zárva marad a parajdi sóbánya
Újabb harminc nappal meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa után elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon. A döntést a helyi vészhelyzeti bizottság hozta meg pénteken, a Hargita megyei prefektúra tájékoztatása alapján számolt be róla az Agerpres.
A tavaly májusban történt sóbányakatasztrófa nyomán kihirdetett rendkívüli helyzet az újabb határozat szerint február 7-éig marad érvényben. Addig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba. A hatóságok folyamatosan felügyelik a térséget, szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, valamint segítséget nyújtanak az érintetteknek.
A tájékoztatás szerint a vészhelyzeti bizottság felszólította az érintett szereplőket, hogy haladéktalanul végezzék el a biztonság helyreállításához szükséges munkálatokat. Parajdon a sóbányát üzemeltető Salrom hónapok óta nem vette át a kivitelezőtől azt a csőrendszert, amely az elárasztott bánya felett a Korond patak vizét lenne hivatott elvezetni. Emellett a patak új medrének kialakítása sem kezdődött el.
A parajdi vészhelyzeti bizottság tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet, amelyet azóta minden hónapban meghosszabbítottak. Az érintett hatóságok rendszeres méréseket végeznek a Korond patakon és a környék vízfolyásain, miközben folyamatos megfigyelés alatt tartják a veszélyeztetett térséget.
Nyágrus László, Parajd polgármestere a Sóvidék Televíziónak nyilatkozva arról beszélt, hogy a 2026-os év kevesebb nehézséget hozhat a település számára. Reményét fejezte ki, hogy az eddig elakadt folyamatok végre elindulnak, és ez bizakodásra adhat okot a helyi közösségnek.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy a bányakatasztrófa közvetlenül vagy közvetve a nagyközség minden lakóját érintette. A jelenlegi időszakot újrakezdésként jellemezte, különösen a turizmusban dolgozók számára. Ennek érdekében turisztikai desztinációmenedzsment szervezet alakul, amely új turisztikai csomagokat dolgoz ki a székelyföldi kistérség számára.
Nyágrus László hangsúlyozta, hogy a sóbányáról hosszabb távon sem szabad lemondani, mivel az továbbra is jelentős értéket képvisel a település számára. A katasztrófa óta felértékelődtek a közösségi események és az egymás iránti figyelem, a jövőben pedig olyan rendezvényekre van szükség, amelyek Parajdot és a tágabb régiót is népszerűsítik.
A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányát tavaly május végén öntötte el a felette folyó Korond patak vize. Az áradás néhány nap alatt teljesen elárasztotta a bányát. A létesítmény Székelyföld egyik legfontosabb turisztikai látványossága volt, évente több százezer látogatóval, és nemcsak a bányászok, hanem a környék vendéglátásából élők megélhetése is szorosan kötődött hozzá.
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.