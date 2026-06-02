Még tovább tudott szárnyalni a forint: mutatjuk az árfolyamokat kedd este

Kedden tovább erősödött a forint a bankközi devizapiacon a főbb devizákkal szemben. A magyar fizetőeszköz nemcsak napi szinten javított, hanem az év eleje óta is jelentős felértékelődést mutat az euróhoz, a dollárhoz és a svájci frankhoz képest.

A forint megközelítőleg 0,3 százalékos erősödést ért el a nap folyamán a három vezető devizával szemben. Kora este az euró jegyzése 354,72 forintra süllyedt a reggeli 355,65 forintról. Ezzel párhuzamosan a dollár árfolyama 305,60 forintról 304,74 forintra, a svájci franké pedig 388,71 forintról 387,69 forintra csökkent.

A kedd délutáni adatok alapján a hazai fizetőeszköz az idei év egészét tekintve is magabiztos teljesítményt nyújt. Az év eleji szintekhez képest a forint az euróval szemben 7,8 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 6,9 százalékkal, míg a svájci frankkal szemben 6,2 százalékkal értékelődött fel.