2026. június 2. kedd Kármen, Anita
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kétszáz forint - magyar pénz
Gazdaság

Még tovább tudott szárnyalni a forint: mutatjuk az árfolyamokat kedd este

MTI
2026. június 2. 19:07

Kedden tovább erősödött a forint a bankközi devizapiacon a főbb devizákkal szemben. A magyar fizetőeszköz nemcsak napi szinten javított, hanem az év eleje óta is jelentős felértékelődést mutat az euróhoz, a dollárhoz és a svájci frankhoz képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A forint megközelítőleg 0,3 százalékos erősödést ért el a nap folyamán a három vezető devizával szemben. Kora este az euró jegyzése 354,72 forintra süllyedt a reggeli 355,65 forintról. Ezzel párhuzamosan a dollár árfolyama 305,60 forintról 304,74 forintra, a svájci franké pedig 388,71 forintról 387,69 forintra csökkent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kedd délutáni adatok alapján a hazai fizetőeszköz az idei év egészét tekintve is magabiztos teljesítményt nyújt. Az év eleji szintekhez képest a forint az euróval szemben 7,8 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 6,9 százalékkal, míg a svájci frankkal szemben 6,2 százalékkal értékelődött fel.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:44
19:32
19:15
19:07
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 2. 17:04
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 2. 18:30
Nagyot nőtt az Indamedia profitja, miközben az Index és a Blikk kiadójának árbevétele alig mozdult, a Totalcar veszteséges maradt
Vegyes benyomást kelt Ziegler Gábor és Vaszily Miklós közös, az Indexet, a Totalcart, a Blikket, a D...
Bankmonitor  |  2026. június 2. 16:38
2027-től érkezik az új KATA: 5 kérdés, ami eldönti, valóban jó lesz-e az új rendszer
2027-től ismét szélesebb körben elérhetővé válik a KATA a kormányzati bejelentés alapján. Ez sok mik...
Holdblog  |  2026. június 2. 13:26
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a ve...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 31. 18:36
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
1 hete
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
3
5 napja
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
4
2 hete
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: óriási pénzek sorsáról rántotta le a leplet
5
1 hete
Fordulat a devizapiacon: estére olyat lépett a magyar fizetőeszköz, amire kevesen számítottak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 19:00
Már nem csak a tuják vannak veszélyben: ha ilyen örökzöldet ültettél, azonnal lépned kell a megmentéséért
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 18:02
Kvíz: Csak eszed a fagyit, vagy értesz is hozzá? Teszteld, hogy igazi szakértő vagy-e!
Agrárszektor  |  2026. június 2. 19:32
Csak úgy ömlik ránk az import fokhagyma: ebből az országból jön a java