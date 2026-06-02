Romokban az ukrán főváros egy része az orosz csapások után: Zelenszkij segítséget kért Trumptól

Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, amelyben legalább tizennyolcan életüket vesztették, és több tucatnyian megsérültek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Patriot légvédelmi rakétarendszerek szállítását kérte Donald Trumptól - számolt be a The Guardian.

Az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 73 rakétát és 656 drónt indítottak az ország ellen, köztük nyolc hiperszonikus Cirkon típusú rakétát. A támadások fő célpontjai Kijev, Dnyipro, Zaporizzsja, Poltava és Harkiv voltak. A fővárosban hat ember életét vesztette, hatvanhatan pedig – köztük három gyermek – megsérültek. Dnyipróban legalább tizenkét halálos áldozatról és harminchat sérültről számoltak be. Az áldozatok között volt egy mentős is, aki az úgynevezett ismételt csapás második hullámában vesztette életét, miközben az első becsapódás helyszínére sietett.

Zelenszkij a közösségi médiában kifejtette, hogy ha Ukrajnát nem védik meg a ballisztikus- és egyéb rakétacsapásoktól, a támadások folytatódni fognak. Az elnök hangsúlyozta, hogy Európának saját rakétavédelmi rendszerre van szüksége, Ukrajnának pedig az Egyesült Államok segítségére, különösen a Patriot rendszerek formájában.

Zelenszkij korábban már levélben fordult a Fehér Házhoz és a Kongresszushoz, amelyben a Patriotot "létfontosságú eszköznek" nevezte, mivel ez az egyetlen olyan légvédelmi rendszer, amely képes a nagy sebességű ellenséges ballisztikus rakéták elfogására. A Trump-kormányzat eddig nem reagált a megkeresésekre, a szűkös és rendkívül drága Patriot-készletek jelentős részét ugyanis februárban, az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek során használták fel.

A fővárost hatalmas robbanások rázták meg, miközben a lakosok pincékben, folyosókon és metróállomásokon kerestek menedéket. Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint egy feltételezett rakétatalálat miatt egy huszonnégy emeletes lakóház részben összeomlott, és a romok alatt emberek rekedtek.

Az Obolony kerületben autók gyulladtak ki a lehulló rakétatörmelékektől, míg a Pogyilszkij kerületben egy kilencemeletes épület felső szintjei sérültek meg súlyosan. A DTEK áramszolgáltató közlése szerint 140 ezer fővárosi lakos maradt áram nélkül, de később 110 ezer háztartásban sikerült helyreállítani az ellátást.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter szerint a támadás azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin lehetőségei egyre szűkülnek. Az utóbbi hetekben Ukrajna mind sikeresebb légi hadműveleteket hajt végre nagy hatótávolságú drónokkal, amelyekkel orosz olajfinomítókat, kikötőket, valamint a megszállt dél-ukrajnai területeket a Krímmel összekötő, kulcsfontosságú szárazföldi folyosót támadják.

Zelenszkij már hétfőn figyelmeztetett a várható nagyszabású támadásra, és arra kérte a lakosságot, hogy fokozottan figyeljen a légiriadó-jelzésekre. Oroszország a múlt héten jelentette be, hogy "szisztematikus csapásokat" kíván mérni a kijevi katonai célpontokra és döntéshozatali központokra, miután egy dróncsapás huszonegy ember halálát okozta az oroszok által ellenőrzött luhanszki régióban.