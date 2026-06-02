A szerb elnök a 2027-ben lejáró második ciklusa után nem indul újra az államfői posztért, azt viszont nem zárja ki, hogy miniszterelnökként folytassa.
Romokban az ukrán főváros egy része az orosz csapások után: Zelenszkij segítséget kért Trumptól
Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, amelyben legalább tizennyolcan életüket vesztették, és több tucatnyian megsérültek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Patriot légvédelmi rakétarendszerek szállítását kérte Donald Trumptól - számolt be a The Guardian.
Az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 73 rakétát és 656 drónt indítottak az ország ellen, köztük nyolc hiperszonikus Cirkon típusú rakétát. A támadások fő célpontjai Kijev, Dnyipro, Zaporizzsja, Poltava és Harkiv voltak. A fővárosban hat ember életét vesztette, hatvanhatan pedig – köztük három gyermek – megsérültek. Dnyipróban legalább tizenkét halálos áldozatról és harminchat sérültről számoltak be. Az áldozatok között volt egy mentős is, aki az úgynevezett ismételt csapás második hullámában vesztette életét, miközben az első becsapódás helyszínére sietett.
Zelenszkij a közösségi médiában kifejtette, hogy ha Ukrajnát nem védik meg a ballisztikus- és egyéb rakétacsapásoktól, a támadások folytatódni fognak. Az elnök hangsúlyozta, hogy Európának saját rakétavédelmi rendszerre van szüksége, Ukrajnának pedig az Egyesült Államok segítségére, különösen a Patriot rendszerek formájában.
Zelenszkij korábban már levélben fordult a Fehér Házhoz és a Kongresszushoz, amelyben a Patriotot "létfontosságú eszköznek" nevezte, mivel ez az egyetlen olyan légvédelmi rendszer, amely képes a nagy sebességű ellenséges ballisztikus rakéták elfogására. A Trump-kormányzat eddig nem reagált a megkeresésekre, a szűkös és rendkívül drága Patriot-készletek jelentős részét ugyanis februárban, az Irán elleni amerikai–izraeli hadműveletek során használták fel.
A fővárost hatalmas robbanások rázták meg, miközben a lakosok pincékben, folyosókon és metróállomásokon kerestek menedéket. Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint egy feltételezett rakétatalálat miatt egy huszonnégy emeletes lakóház részben összeomlott, és a romok alatt emberek rekedtek.
Az Obolony kerületben autók gyulladtak ki a lehulló rakétatörmelékektől, míg a Pogyilszkij kerületben egy kilencemeletes épület felső szintjei sérültek meg súlyosan. A DTEK áramszolgáltató közlése szerint 140 ezer fővárosi lakos maradt áram nélkül, de később 110 ezer háztartásban sikerült helyreállítani az ellátást.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter szerint a támadás azt mutatja, hogy Vlagyimir Putyin lehetőségei egyre szűkülnek. Az utóbbi hetekben Ukrajna mind sikeresebb légi hadműveleteket hajt végre nagy hatótávolságú drónokkal, amelyekkel orosz olajfinomítókat, kikötőket, valamint a megszállt dél-ukrajnai területeket a Krímmel összekötő, kulcsfontosságú szárazföldi folyosót támadják.
Zelenszkij már hétfőn figyelmeztetett a várható nagyszabású támadásra, és arra kérte a lakosságot, hogy fokozottan figyeljen a légiriadó-jelzésekre. Oroszország a múlt héten jelentette be, hogy "szisztematikus csapásokat" kíván mérni a kijevi katonai célpontokra és döntéshozatali központokra, miután egy dróncsapás huszonegy ember halálát okozta az oroszok által ellenőrzött luhanszki régióban.
Az iráni háború okozta ellátási zavarok és az energiaárak emelkedése májusban komolyan megtépázta az európai feldolgozóipart.
Veszélyben a világ olajellátása: aknákat telepítettek a legfontosabb útvonalra, Donald Trump sorsdöntő lépésre készül
Hétfőn több mint három százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásokat mért egymásra.
Elszakadt a cérna az Egyesült Államoknál: Trump kiadta a parancsot, kemény bosszút ígér a lebombázott közel-keleti állam
Az Egyesült Államok és Irán között egy héten belül immár harmadszor eszkalálódott a helyzet a Hormuzi-szoros térségében.
Hétfőtől éjszakai alkoholárusítási tilalom lép életbe Varsóban: este 10 és reggel 6 óra között a boltokban és a benzinkutakon nem lehet szeszes italt vásárolni.
Az iráni vezetés befagyasztott vagyonának felszabadításához köti a megállapodást Washingtonnal.
Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton.
Az amerikai haderő rakétacsapással tett mozgásképtelenné egy gambiai teherszállító hajót Irán partjainál.
Ukrajna mesterséges intelligenciával felszerelt drónokkal indított nagyszabású logisztikai blokádot.
Döbbenetes pusztítást hozott az éjszaka: lángokban állnak a határ menti régiók az orosz-ukrán fronton
Kiterjedt drón- és légitámadások zajlottak az orosz–ukrán front mindkét oldalán. Ezek több civil áldozatot követeltek, és jelentős infrastrukturális károkat okoztak.
Komoly figyelmeztetést küldött az Egyesült Államok: szükség esetén újra fegyvert ragadhatnak Irán ellen
Az Egyesült Államok jelezte, hogy szükség esetén kész újraindítani a háborút Iránnal, miközben a két ország közötti esetleges megállapodás sorsa továbbra is bizonytalan.
Az Amerikai Egyesült Államok hadügyminisztere arról beszélt, hogy lezárult az a korszak, amikor az Egyesült Államok támogatta a tehetős országok védelmét.
Elképesztő tempóban hívják le az uniós milliárdokat a régióban: Magyarország egyelőre csak álmodhat róla
Lengyelország rohamtempóban köti a szerződéseket a hazai hadiiparral, hogy a határidő lejárta előtt biztosítsa az uniós SAFE védelmi hitelprogramból rá eső forrásokat.
Kiszivárgott az Egyesült Államok váratlan béketerve: JD Vance is megszólalt, már csak Trump döntésére várnak
Bár amerikai tisztviselők csütörtökön már egy keretmegállapodásról számoltak be, az iráni fél ezt még nem erősítette meg.
Sokkoló bejelentést tett Ursula von der Leyen: szintet lépett az orosz háború – Magyarország is veszélyben?
Sűrűn lakott romániai városrészben csapódott be egy robbanóanyaggal felszerelt drón péntek hajnalban.
Az olajárak csökkenni kezdtek annak hatására, hogy nőtt az esélye a szoros teljes újranyitásának és a globális energiaszállítások normalizálódásának.
Soha nem történt még ilyen az ukrajnai háború kitörése óta: orosz drón csapódott egy román lakóházba
Felszálltak a román F-16-osok is, de végül nem lőtték le a drónt, amely egy galaci társasházba csapódott.
A brit GCHQ hírszerző szolgálat szerint az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta közel félmillió orosz katona vesztette életét.
Egy friss jelentés szerint az Egyesült Államok és Kína közötti esetleges tajvani konfliktus nukleáris eszkalációhoz is vezethet.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.