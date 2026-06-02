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Kvíz

TOP 10 májusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi és nyelvi kíveink, mennyire ismered Budapestet és a Balatont!

Pénzcentrum
2026. június 2. 20:27

A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg a lehető legváltozatosabb témákban, amelykből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Májusban............... kvízeink voltak a legnépszerűbbek, de sok más témában is szívesen próbára tették tudásukat az olvasóink. Szívesen kitöltenél most 1-2 kvízt? Vagy volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból! 

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Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében május folyamán. 

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  1. Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
  2. Kvíz: Kifog rajtad a Balaton? Lássuk, mennyire ismered a magyar tenger történelmét és legendáit!
  3. Kvíz: Te átmennél ma a történelemérettségin? Lássuk, tudnál-e 10-ből 10 pontot szerezni!
  4. Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ!
  5. Kvíz: Úgy ismered a Star Wars-univerzumot, mint a tenyered? Lássuk, kifognak-e rajtad a Jedi-elmetrükkjeink!
  6. Kvíz: A magyar sport bajnoka vagy? Teszteld, mennyire emlékszel hazánk legfényesebb sportcsillagaira!
  7. Kvíz: A 70-es években voltál fiatal, vagy csak imádod a retrót? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
  8. Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Csak a legjobbaknak lesz 10/10 pontja!
  9. Kvíz: Képben vagy a borászati, szőlészeti kifejezésekkel? Lássuk, hányat ismersz a 10-ből!
  10. Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi történelmi eseményekből!
Kvíz: Rég volt már a nyelvtanóra? Ezek a helyesírási szabályok sok magyaron kifognak!
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Címlapkép: Getty Images
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