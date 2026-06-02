Tokió közepén talált egy utazó egy Balaton nevű büfét, ahol még lángost is lehetett vásárolni - a döbbenet az, hogy olcsóbban, mint itthon.
TOP 10 májusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi és nyelvi kíveink, mennyire ismered Budapestet és a Balatont!
A Pénzcentrumon minden nap új kvíz jelenik meg a lehető legváltozatosabb témákban, amelykből minden hónapban kiválogatjuk az olvasóink kedvenceit. Májusban............... kvízeink voltak a legnépszerűbbek, de sok más témában is szívesen próbára tették tudásukat az olvasóink. Szívesen kitöltenél most 1-2 kvízt? Vagy volt olyan kvíz, amiről pont lemaradtál? Szemezgess a hónap legjobbjaiból!
Mutatjuk, melyik 10 kvízünk volt a legnépszerűbb az olvasóink körében május folyamán.
- Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
- Kvíz: Kifog rajtad a Balaton? Lássuk, mennyire ismered a magyar tenger történelmét és legendáit!
- Kvíz: Te átmennél ma a történelemérettségin? Lássuk, tudnál-e 10-ből 10 pontot szerezni!
- Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Csak az igazi Columbo-rajongók tudják az összes választ!
- Kvíz: Úgy ismered a Star Wars-univerzumot, mint a tenyered? Lássuk, kifognak-e rajtad a Jedi-elmetrükkjeink!
- Kvíz: A magyar sport bajnoka vagy? Teszteld, mennyire emlékszel hazánk legfényesebb sportcsillagaira!
- Kvíz: A 70-es években voltál fiatal, vagy csak imádod a retrót? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
- Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Csak a legjobbaknak lesz 10/10 pontja!
- Kvíz: Képben vagy a borászati, szőlészeti kifejezésekkel? Lássuk, hányat ismersz a 10-ből!
- Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi történelmi eseményekből!
Mennyire vagy képben a nyár slágerdesszertjeivel? Ehhez a fagylaltos kvízhez nem elég, ha csak eszed a fagyit, a fagylaltkészítés titkait is ismerned kell!
Egy-egy hosszabb szó, idegen kifejezés vagy bonyolult szóösszetétel kapcsán sokan elbizonytalanodnak, pedig a helyesírás nemcsak az iskolapadban fontos.
Árvíz, gát, ártér, tetőzés: ismered az alapfogalmakat? Teszteld a tudásod árvízvédelmi kvízünkkel! Most kiderül, mennyire vagy felkészülve egy árvízre!
Régi játékok, klasszikus gyerekkori kedvencek és retró emlékek várnak ebben a gyereknapi kvízben. Teszteld a nosztalgiatudásod!
Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Lássuk, mennyit tudsz a világ leghíresebb művészeiről és alkotásaikról!
A mai kvíz során a híres művészeket - legfőképpen írókat, festőket, zeneszerzőket - kell összepárosítani a leghíresebb műveikkel.
Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
Te otthon vagy az MCU-ban, láttad a legfontosabb filmeket és sorozatokat? A mai kvíz során felmérheted, mennyit felejtettél.
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből!
Kisujjadban a történelem? Mutasd, mire emlékszel a nagy, világformáló, májusi eseményekből! Tedd próbára a tudásod 10 kérdéses kvízünkben!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyit tudsz a városról, amelynek nevét annyit hallottad az utóbbi években.
A magyar borkultúra már saját szókinccsel rendelkezik, amelyben régies, kikopóban lévő borkészítéshez kapcsolódó szavak, új szakmai kifejezések és hétköznapi szleng elemek keverednek.
Kvíz: Ismered Afrika „legjeit”? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!
Tudod, melyik Afrika legnagyobb országa, legmagasabb hegye vagy leghosszabb folyója? Töltsd ki a kvízt, és bizonyíts, hogy igazi Afrika-kalandor vagy!
A mai szókincs 20-30%-a más nyelvekből származik az ősi és belső keletkezésű szavaink mellett.
A mai kvíz régi fotókon keresztül mutatja meg a főváros ikonikus helyszíneit. Te hányat ismersz fel?
Három évtized, számtalan bevetés és rengeteg csavaros izgalom, ez a Mission: Impossible univerzuma! Derítsd ki, mennyire ismered a filmvilág leglehetetlenebb küldetéseit!
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