Váratlan bejelentést tett Trump: napokon belül megegyezhet az Egyesült Államok, de egy dolog mindent boríthat

Donald Trump amerikai elnök szerint jó esély van arra, hogy az Egyesült Államok és Irán egy héten belül megállapodásra jut a tűzszünet meghosszabbításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Az elnök az ABC Newsnak adott telefoninterjújában azt mondta, a tárgyalások folyamatosan zajlanak, és bár hétfőn volt egy kisebb fennakadás, azt sikerült kezelni. Az iráni fél aggályait elsősorban az izraeli hadműveletek váltották ki Libanonban, ezért Trump közlése szerint egyeztetett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, valamint a Hezbollah képviselőivel is a feszültség csökkentése érdekében.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy egy Iránnal kötött megállapodás „egy katonai győzelemnél is jobb” lenne. Ugyanakkor jelezte, hogy az elé terjesztett megállapodástervezetet még nem hagyta jóvá, mert több ponton módosításokat szeretne. Trump közösségi oldalán is arról írt, hogy az egyeztetések nagy ütemben folytatódnak, és továbbra is bízik a megegyezésben.

Nem sokkal korábban az NBC Newsnak adott interjújában már jóval óvatosabban nyilatkozott. Azt mondta, nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy átmenetileg megszakadnak a tárgyalások Teheránnal. Szerinte az Egyesült Államoknak nincs időnyomása, miközben Irán jelentős gazdasági veszteségeket szenved el a tengeri blokád miatt. Trump úgy fogalmazott, hogy a hallgatás akár hosszabb ideig is fenntartható stratégia lehet. Hozzátette, ez nem jelenti automatikusan az Irán elleni katonai műveletek folytatását, inkább a kikötői és tengeri korlátozások fenntartását jelenti.

Az amerikai elnök nyilatkozata azután érkezett, hogy az iráni állami média bejelentette: Teherán felfüggeszti a közvetett kommunikációt Washingtonnal. Az iráni vezetés ezt azzal indokolta, hogy Izrael újabb katonai műveleteket hajtott végre Libanon területén, ami szerintük sérti a korábbi tűzszünet szellemét. Irán szerint az amerikai tengeri blokád és az izraeli akciók egyaránt azt mutatják, hogy Washington nem teljesíti maradéktalanul a vállalásait.

A helyzetet tovább élezi, hogy az amerikai hadsereg közlése szerint a tengeri zárlat részeként eddig már 121 hajót fordítottak vissza az iráni kikötőkből. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olajpiacokra is hatással van, mivel a világ energiaszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad keresztül. A befektetők ezért kiemelten figyelik a washingtoni és teheráni tárgyalások alakulását.