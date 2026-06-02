Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?

A megváltozott geopolitikai helyzet, különösen az ukrajnai háború és a fenyegető vámháborúk miatt Norvégia újra komolyan mérlegeli az európai uniós csatlakozást. Mivel az ország eleve szorosan kötődik az EU intézményrendszeréhez, egy sikeres népszavazás esetén a belépési folyamat akár rekordgyorsasággal is végbemehet - jelentette a Portfolio.

Az elmúlt években gyökeresen átalakult nemzetközi környezet több európai államot is arra késztetett, hogy felülvizsgálja az Európai Unióhoz fűződő viszonyát. Nemrég számoltunk be róla, hogy Izlandon már ezen a nyáron népszavazás jöhet erről a lehetőségről. Mégis, a legfigyelemreméltóbb fordulat jelenleg Norvégiában zajlik, ahol hosszú idő után ismét napirendre került a teljes jogú tagság kérdése.

Espen Barth Eide norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott nyilatkozatában úgy jellemezte a helyzetet, hogy az ország egy kiszámítható, jóindulatú világból egy meglehetősen őrült világba lépett át. A politikus szerint a formálódó washingtoni vámháborúk és a NATO-n belüli feszültségek egyaránt indokolttá teszik a csatlakozás lehetőségének ismételt megvizsgálását.

Norvégia helyzetét az teszi különlegessé, hogy gazdasági és szabályozási szempontból már most is szorosan integrálódik az uniós rendszerbe. Ennek köszönhetően a szervezet történetében példátlanul zökkenőmentes átmenetre lehetne számítani.

Amennyiben a norvég lakosság egy népszavazáson támogatná a lépést, a csatlakozási tárgyalások akár egyetlen éven belül lezárulhatnának, és minden jel arra utal, hogy ebben az esetben a folyamat felgyorsítására Brüsszel részéről is kifejezett nyitottság mutatkozna.