2026. június 2. kedd Kármen, Anita
27 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Világ

Kiszivárgott a rejtett mesterterv: ezért tolják el a béketárgyalásokat Ukrajnában, hatalmas csapás készül

Pénzcentrum
2026. június 2. 10:58

Az Európai Unió egyelőre elzárkózik a közvetlen béketárgyalásoktól. Ehelyett rohamtempóban készítik elő a huszonegyedik, Oroszország elleni szankciós csomagot. Az új büntetőintézkedések orosz olajipari cégeket és Kirill pátriárkát is célba vehetik. Brüsszel mindeközben arra számít, hogy Ukrajna nyár végére sokkal kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Brüsszelben jelenleg háttérbe szorulnak a Moszkvával való azonnali megegyezést sürgető kezdeményezések. A Politico értesülései szerint a tagállamok felgyorsították a döntéshozatalt. Ennek eredményeként az új korlátozásokat akár már a jövő hét végén elfogadhatják. A diplomáciai kivárás fő oka az a várakozás, hogy az ukrán erők a nyár végére megerősödhetnek. Ezzel Kijev jóval előnyösebb feltételekkel ülhet majd tárgyalóasztalhoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az előkészületben lévő tervezet ismét az orosz energiaszektort helyezi fókuszba. A további olajipari korlátozások keretében a Lukoil és a Rosznyefty ellen is fellépést terveznek. Az uniós vezetés ezzel kapcsolatban egyértelművé tette az álláspontját. Bár Magyarország hozzáférését a létfontosságú energiaforrásokhoz garantálják, az orosz oligarchákat nem hajlandóak megkímélni Vlagyimir Putyin kedvéért.

Kapcsolódó cikkeink:

A gazdasági büntetőintézkedések mellett újra napirendre került Kirill pátriárka szankciós listára vétele. Az orosz elnök közeli szövetségeseként számon tartott egyházfő régóta a moszkvai politikai és gazdasági elit egyik legbefolyásosabb alakja. A vallási vezető ellen korábban már bevezettek volna korlátozásokat. A magyar kormány azonban ezt akkor megakadályozta, arra hivatkozva, hogy a pátriárka szankcionálása vallásüldözésnek minősülne.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #lukoil #világ #olaj #vlagyimir putyin #külpolitika #orosz-ukrán háború #szankciók #energiaipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:33
11:22
10:58
10:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
2026. június 1.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
2026. június 1.
Hihetetlen különbségek derültek ki az európai munkaidőkről: ebben az országban alig 32 órát dolgoznak egy héten
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
2
1 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
7 napja
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
4
2 hete
Megszólalt Kapitány István: eddig marad hatósági áras az üzemanyag Magyarországon
5
2 hete
Donald Trump vészjósló kijelentése: készülhet a világ, órákon belül hatalmas fordulat jöhet a Hormuzi-szorosnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 11:33
Meglepő, hogyan teljesített Fásy Ádámék családi cége: mi történhetett a háttérben?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 10:03
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
Agrárszektor  |  2026. június 2. 10:32
Medve mászkál a népszerű magyar erdőben: itt látták legutóbb