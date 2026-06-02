Kiszivárgott a rejtett mesterterv: ezért tolják el a béketárgyalásokat Ukrajnában, hatalmas csapás készül

Az Európai Unió egyelőre elzárkózik a közvetlen béketárgyalásoktól. Ehelyett rohamtempóban készítik elő a huszonegyedik, Oroszország elleni szankciós csomagot. Az új büntetőintézkedések orosz olajipari cégeket és Kirill pátriárkát is célba vehetik. Brüsszel mindeközben arra számít, hogy Ukrajna nyár végére sokkal kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhet.

Brüsszelben jelenleg háttérbe szorulnak a Moszkvával való azonnali megegyezést sürgető kezdeményezések. A Politico értesülései szerint a tagállamok felgyorsították a döntéshozatalt. Ennek eredményeként az új korlátozásokat akár már a jövő hét végén elfogadhatják. A diplomáciai kivárás fő oka az a várakozás, hogy az ukrán erők a nyár végére megerősödhetnek. Ezzel Kijev jóval előnyösebb feltételekkel ülhet majd tárgyalóasztalhoz.

Az előkészületben lévő tervezet ismét az orosz energiaszektort helyezi fókuszba. A további olajipari korlátozások keretében a Lukoil és a Rosznyefty ellen is fellépést terveznek. Az uniós vezetés ezzel kapcsolatban egyértelművé tette az álláspontját. Bár Magyarország hozzáférését a létfontosságú energiaforrásokhoz garantálják, az orosz oligarchákat nem hajlandóak megkímélni Vlagyimir Putyin kedvéért.

A gazdasági büntetőintézkedések mellett újra napirendre került Kirill pátriárka szankciós listára vétele. Az orosz elnök közeli szövetségeseként számon tartott egyházfő régóta a moszkvai politikai és gazdasági elit egyik legbefolyásosabb alakja. A vallási vezető ellen korábban már bevezettek volna korlátozásokat. A magyar kormány azonban ezt akkor megakadályozta, arra hivatkozva, hogy a pátriárka szankcionálása vallásüldözésnek minősülne.